Hallenbad soll aufs Rhombus-Gelände

Wermelskirchen. Für viele wird es eine Überraschung gewesen sein, was am Abend im Rathaus publik wurde, andere hatten wohl schon davon gehört: Das neue Hallenbad soll nun, wenn es nach dem Vorschlag der Stadtspitze geht, auf dem Rhombus-Gelände entstehen – als Sahnestück des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskozeptes (IKEHK). Wie die Stadtspitze bei einem spontan einberufenen Termin, bei dem auch Ortspolitiker und Gremiumsvertreter anwesend waren, mitteilte, habe sich die Eigentümergemeinschaft des Rhombus-Areals, unter anderem bestehend aus Sven Schulte und Walter vom Stein, nun doch zumindest zu einem Teilverkauf des Grundstücks entschieden. Der Technische Beigeordnete Thomas Marner betonte mehrmals, dass es keine Verkaufsbedingung der Eigentümer sei, dass an diesem Ort ein Hallenbad entstehen soll, „aber ein Wunsch“.