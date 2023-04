Hallenbad: Die Lage bleibt angespannt

Öffnungszeiten werden weiter eingeschränkt, weil Personal fehlt

Von Anja Carolina Siebel

Die Lage im Hallenbad am Quellenweg bleibt weiterhin etwas angespannt. Das teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Der Grund sei weiterhin Personalmangel. Zumindest in der kommenden Woche kann deshalb montags und donnerstags kein Frühschwimmen stattfinden – und, das ist für viele bitter – an den Wochenenden bleibt das Bad für die Öffentlichkeit auch weiterhin geschlossen. Das teilt Andreas Voß vom Sportamt auf Nachfrage mit.

Ab der kommenden Woche kann das Frühschwimmen dann zwar wieder an allen Öffnungstagen stattfinden, es fehlt aber immer noch an qualifizierten Mitarbeitenden für das Bad.

„Wir haben eine 25-Stunden-Stelle zu wenig. Deshalb können wir den Samstag für das öffentliche Schwimmen nicht mehr abdecken“, hatte Andreas Voß bereits in einer Sportausschusssitzung Ende Februar angekündigt. Und weil noch eine weitere Stelle wegfiel – eine Fachkraft für Bäderbetriebe hatte zum 1. April das Team des Quellenbades wieder verlassen – kann das Bad derzeit am Wochenende gar nicht mehr die Türen für Schwimmerinnen und Schwimmer öffnen.

Entsprechende Stellenausschreibungen seien auch weiterhin dauerhaft aktiv. Allerdings gestalte sich die Suche nach Personal auch weiterhin schwierig: „Der letzte Bewerber verfügte nicht über die erforderliche Qualifikation“, erklärt Andreas Voß. „Eine aktuelle Bewerbung wird derzeit geprüft, weil konkrete Bewerbungsunterlagen noch ausstehen.“

Die ursprünglichen Öffnungszeiten, sagt der Sportamtsleiter, könnten erst dann für die Öffentlichkeit wieder angeboten werden, sobald die derzeit nicht besetzten Stellen, das sind eine Vollzeit- und eine Stelle für 25 Stunden in der Woche, wieder besetzt seien. Die Öffnungszeiten in dieser Woche: Montags und donnerstags fällt wie berichtet das Frühschwimmen noch weg. Am heutigen Dienstag ist das Bad wie gewohnt von 6.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Kassenschluss ist um 20 Uhr. Auch Mittwoch und Freitag ist bis 21 Uhr geöffnet, inklusive Frühschwimmen und mit Kassenschluss um 20 Uhr. Samstags und sonntags bleibt das Bad geschlossen.

Ab kommender Woche ist das Quellenbad dann auch wieder montags und donnerstags, jeweils von 6.30 Uhr bis 8 Uhr geöffnet, bevor dann an beiden Tagen Schulen und Vereine das Bad nutzen.

Dienstag, Mittwoch und Freitag öffnet das Quellenbad um 6.30 Uhr und schließt wie gehabt um 21 Uhr. Am Samstag und Sonntag, 29. und 30. April, bleibt das Bad weiterhingeschlossen.

Eine mögliche Sorge: Wenn es so wenig Anwärter auf Stellen im Bad gibt, besteht dann nicht die Gefahr, dass das im neuen Hallenbad, das ja möglicherweise auf einem Teil des Rhombus-Geländes am Rande der Stadt entstehen soll, auch so sein wird?

„Aus heutiger Sicht ist nicht davon auszugehen, dass der Fachkräftemangel im Hallenbadbereich in absehbarer Zeit abgebaut werden kann“, sagt dazu Andreas Voß. „Es kann aber sein, dass ein Arbeitsplatz in einem neu gebauten Hallenbad für Bewerber interessant ist, so dass sich mehr Fachkräfte bewerben.“

Die enge Personalsituation im Quellenbad schon mehrfach Thema in städtischen Gremien, vor allem im Sportausschuss. Ortspolitiker hatten unter anderem massive Kritik daran geübt, dass das Quellenbad vor allem während der Wintermonate wegen Erkrankungen von Mitarbeitenden immer wieder hatte seine Pforten schließen müssen. Zum Teil sporadisch, zum Teil auch ganze Tage.

Markt für Fachkräfte ist leer gefegt

Der Markt für Fachkräfte im Hallenbadbereich sei überall leer gefegt, hatte die Stadtverwaltung seinerzeit schon dazu mitgeteilt.

Es hatte sich über lange Strecken niemand auf die Stellenausschreibungen der Stadt beworben, sagte damals auch Bürgermeisterin Marion Lück: „Die Probleme, die wir mit den Öffnungszeiten im Quellenbad haben, liegen eindeutig am Fachkräftemangel. Man muss auch feststellen, dass diese Kräfte generell einfach nicht gut bezahlt werden“, sagte die Bürgermeisterin damals in der Sportausschuss-Sitzung zu dem Thema.

Das Bad am Quellenbad bietet ein etwa 27 Grad warmes Sportbecken mit fünf Bahnen und zwei 1 m-Sprungtürmen und einem 3–Meter-Sprungturm, ein etwa 29 Grad warmes Lehrschwimmbecken mit einer Rutsche für Kinder und ein etwa 30 Grad warmes Kleinkindbecken mit einer Wassertiefe von 10 cm.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Hoffnung fürs Bad

Wenn man sieht, wie viel Betrieb an den Öffnungstagen im Hallenbad am Quellenbad herrscht, dann kann man erahnen, wie beliebt das Bad bei den Wermelskirchenern ist. Das zeigt sich auch an vielen Diskussionen in sozialen Netzwerken, in denen die immer wieder wegen Personalmangels notwendigen Schließungen betrauert werden.

Der Stadt kann man indes dafür keinen Vorwurf machen. Andreas Voß vom Sportamt ist selbst häufig als Frühschwimmer im Hallenbad anzutreffen und man nimmt es ihm absolut ab, wenn er unterstreicht, dass alles dafür getan werde, dass das Bad auch an den Wochenenden und insgesamt zuverlässiger öffnen kann.

Etwas Hoffnung macht jetzt die Aussage, dass Bewerbungen laufen und konkret geprüft würden. Bleibt zu hoffen, dass es – auch mit Blick auf die anstehende Freibad-Saison – doch noch zwei Bewerber gibt, die Interesse haben und die auch auf die jeweiligen Stellen passen.