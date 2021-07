„De Hall“ bebt bei der großen Party

Karneval

+ © Roland Keusch Unter dem Motto „Jo mei da legst di nieda, mir han de Hall wieda“ feiern die Jecken dieses jahr ihre Session. Die „Wir unter uns“-Party ist jedes Jahr ein Höhepunkt für die Dabringhauser. © Roland Keusch

Die Dawerkuser feierten mit „Wir unter uns“ ihr großes Sitzungsfest. Der Saal war ausverkauft.

Von Monika Steinmetzler

Bombastische Stimmung herrschte am Samstagabend in der von den Dawerkusenern wieder in Besitz genommen Mehrzweckhalle. Bis vor einigen Monaten diente sie noch als Flüchtlingsunterkunft. „Wir haben hier jetzt ein Heimspiel“ erklärte der 1. Vorsitzende „Zausel“ Peter Eickhoff. Und: „Wir sind sehr froh, wieder hier zu sein.“ Immerhin passen in die Mehrzweckhalle auch wesentlich mehr Gäste als ins Bürgerzentrum. Weil der Platz dort begrenzt war, hatte der Dabringhauser Festausschuss voriges Jahr zwei „Wir unter uns“-Veranstaltungen angeboten. „Weil wir jetzt wieder nur eine Party brauchen, könnten wir Kosten sparen und die Eintrittspreise weiter halten“, freute sich die 2. Vorsitzende Annika Fischer.

+ Die Grunewalder Garde feuerte sogar eine Konfettikanone ab. Zur Freude des Publikums. © Roland Keusch

Auch das Spruchband am Bühnenhintergrund deutete die Freude über den wiedergewonnenen Standort an: „Jo mei daa legst di nieda, mir han de Hall wieda“. Mit etwa 1000 Besuchern, war die Dabringhauser Mehrzweckhalle ausverkauft.

Mit dem Einzug des Dabringhauser Blasorchesters unter der Leitung von Rainer Felthaus startete das unterhaltsame Programm. Begrüßungsworte fand Eickhoff für das Publikum und für den 1. Bürger der Stadt, Rainer Bleek, der sich mit einem roten Spitzhut und rot-weißem Hemd der Tanz-Gruppe „Ruut wieß“ angepasst hatte. Die Zuschauer bedankten sich mit einem lauten „Dawerkusen Alaaf“.

Die Moderation des Abends hatte Andreas Büngen übernommen. Er bereitete die Besucher auf die Grunewalder Tanzgruppen vor. Die „kleinen und mittleren Grunewalder“ standen den „Großen“ in nichts nach. Sie begeisterten mit ihren grün-weißen Kleidchen radschlagend, tanzend und sogar singend. Zwischen den Auftritten der einzelnen Gruppen, erfreute Sams Tanzmusik die Gäste mit „kölschen Tön’. Verschiedene einheimische Tanzgruppen wie „Ruut Wieß, Dawerkuser Allerlei und die „Großen Grunewalder“ fanden bei dem Publikum großen Anklang.

Tanzcorps zeigt eine Menschenpyramide

Fast schon akrobatisch glänzte das „Große Grunewalder Tanzcorps“ mit einer Menschenpyramide und schmissiger Musik. Die Zuschauer klatschten frenetisch und bekamen als Zugabe schwungvollen Rock‘n Roll geboten. Sogar eine Konfetti -Kanone schossen die Tänzer ab.

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel

Moderator Andi Büngen begrüßte das Dreigestirn mit Prinz Peter III (Peter Haupt), Bauer Frank (Frank Bichert) und Prinzessin Theresa (Theresa Johann ) mit einem weiteren kräftigen „Dawerkusen Allaaf.“ Prachtvolle Kostüme konnte man bewundern. Zwischen Piraten, Seeräubern und der Mickey Mouse, mit großen Ohren, tummelten sich auch Prinzen, Prinzessinnen und Spider Man.

Besonders ins Auge fiel das Kostüm von „Mozart und seiner Geliebten“: Sven Dickel trug eine graue Perücke mit Mozartzopf, weiße Hose und Bundschuhe, während seine Frau Astrid ein silberfarbenes weites Kleid mit Rüschenbluse trug. Michaele und Frank Hemme waren das erste Mal beim Dawerkuser Karneval, sie hatten sich als Pirat und Piratenbraut verkleidet und freuten sich, dabei zu sein. Bisher war es durch die Kinder nicht möglich, aber jetzt hält der ältere Bruder ein waches Auge auf die jüngeren Geschwister. Noch bis zum frühen Morgen wurde weitergefeiert.

„Wir unter uns“: Karneval in der Mehrzweckhalle „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch LOK „Wir unter uns“ in der Dabringhauser Mehrzweckhalle © Roland Keusch

Der gelungene Abend war dem Festauschuss wie Helfern zu verdanken, die für Sicherheit, Getränke, leckeres Essen und für ein Wohlgefühl gesorgt hatten.