Händler werden nicht einheitlich öffnen

Wunsch

+ © Michael Sieber Stadt und Marketingverein WiW wollen an den vier verkaufsoffenen Sonntagen, wie hier beim Fest, festhalten. Zusätzlich soll es Einkaufsabende geben. © Michael Sieber

Bürger hatten nach gemeinsamen Zeiten gefragt. WiW sieht sich vor großen Herausforderungen.

Von Anja Carolina Siebel

Es solle, so lautete der Wunsch einiger Wermelskirchener, einheitliche Öffnungszeiten in der Innenstadt geben. Das berichtet Dankmar Stolz, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins WiW. „Es gibt allerdings viele plausible Gründe, warum dieser Wunsch nicht realisierbar ist.“ WiW wie den Händlern sei zwar bewusst, dass einheitliche Öffnungszeiten einen Wettbewerbsvorteil bieten. „Aber die Realität sieht eben anders aus.“

Beispielsweise könne ein Einzelhändler, der nur einen Mitarbeiter beschäftigt, nicht einfach die vorgeschriebene Mittagspause wegfallen lassen. Stolz: „Auch werden sich die großen Filialisten wie das Rewe-Center, Obi oder Edeka sicher nicht nach den Wünschen des Marketingvereins richten. Das funktioniert einfach nicht.“

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel

Wohl empfehle der Verein seinen Mitgliedern aber, sich an die vereinbarten Kernöffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr zu halten. „Diese Empfehlung möchten wir nochmal an alle Händler richten; aber auch an Dienstleister, wie Banken, Post und Versicherungen“, unterstreicht Dankmar Stolz. „Denn viele verbinden ja Erledigungen in der Stadt mit dem Gang zur Sparkasse oder zur Post.“

Dass die meisten Kunden mit den Ladenöffnungszeiten in Wermelskirchen weitgehend zufrieden sind, hätten die Ergebnisse der Studie gezeigt, an der die Stadt kürzlich beteiligt war. Wie berichtet hatte die Verwaltung auf Initiative des Instituts für Handelsforschung (IfH) Köln an einer bundesweiten Befragung von Bürgern zur Attraktivität von Innenstädten teilgenommen. Die Ergebnisse sollen zunächst den Fachausschüssen vorgelegt und dann öffentlich werden. Festhalten will WiW an den vier verkaufsoffenen Sonntagen. „Eventuell wollen wir sie ergänzen durch lange Einkaufabende“, sagt Stolz. Ein erster ist am 31. März geplant. WiW hofft auf möglichst rege Beteiligung in der Innenstadt.

Mit dem Loches-Platz sind viele Wünsche verbunden

Dankmar Stolz sieht den Handel insgesamt gut aufgestellt, erwartet aber in nächster Zeit Herausforderungen für die Geschäftsleute, unter anderem durch die Umgestaltung des Loches-Platzes und den Bau des Outlet-Centers in Remscheid-Lennep.

„Für den Loches-Platz wünschen wir uns ein begrenztes Einzelhandelsangebot“, sagt Stolz. „Es wäre effektiver, wenn dort neben einem völlig unumstrittenen Lebensmittelanbieter besonders Angebote aus Gastronomie, Dienstleistung, Kultur- und Freizeitgestaltung Berücksichtigung fänden. Es ist aus unserer Sicht unbedingt zu vermeiden, dass sich ein analoger Effekt wie beim Stadtkarree einstellt, wo die Flächen fast ausschließlich durch Umsiedlungen gefüllt wurden.“