Händler: Kunden laufen sich warm

Weihnachtsgeschäft

Hanne Wischnats Kunden schätzen unter anderem die Farbe Rot bei ihrer Deko.

Geschäftsleute bemerken, dass jetzt das Weihnachtsgeschäft beginnt. In den Wochen zuvor war es noch ruhig.

Von Anja Carolina Siebel

Alexandra Becker von der Parfümerie Flohr hat sich schon gerüstet. Mit Geschenkpapier, edlen Bändern – und natürlich allem voran mit guten Düften. Noch ist es ruhig im Ladenlokal an der Telegrafenstraße. Aber Becker weiß: „Das wird sich in den nächsten Tagen schlagartig ändern.“ Einige Vorbestellungen für Nikolaus und den weiblichen Adventskalender habe es zwar schon gegeben: „Das richtige Weihnachtsgeschäft startet bei uns aber eigentlich immer erst zum verkaufsoffenen Sonntag zur Bergischen Weihnacht.“ Ab da gehen dann reichlich Düfte, Duschgels und Pflege-Sets über die Ladentheke bei Flohr.

Im Herren-Bekleidungsgeschäft „Male“ an der Telegrafenstraße fanden schon die ersten Geschenke Abnehmer: dicke Winterjacken, Schals oder Hemden. „Meist von den Frauen gekauft“, erzählt Mitarbeiterin Melanie Wolff.

Schmuckhändler haben das Piercen für sich entdeckt

Recht ruhig ist es noch bei der Galerie Bianchi. Inhaber Niccolo Bianchi und Katrin Reifenberg rechnen aber auch fest mit einem guten Geschäft am verkaufsoffenen Sonntag. Sie hatten in den vergangenen Jahren häufig mit dem zunehmenden Online-Handel zu kämpfen.

Jetzt haben sie sich eine Nische gesucht: In einem kleinen, extra eingerichteten sterilen Raum wird gepierct. „Das wird von unseren Kunden super angenommen“, sagt Niccolo Bianchi. „Und das gibt es eben auch nicht im Internet.“

Dass die Einzelhändler vor Ort sich dem nun einmal gegebenen Internethandel fügen müssen, weiß auch Johannes Schnütgen (Schuhmode Schnütgen, Quick Schuh). „Die einzige Möglichkeit, heute zu bestehen, ist mitzumachen“, sagt er. Entsprechend bietet der Wermelskirchener seinen Kunden über die Plattform „schuh.de“ aber auch direkt über seine Webseiten an, die Ware online zu bestellen. „Das wird gut angenommen“, sagt der Händler.

Das klassische Weihnachtsgeschäft gebe es im Schuhhandel zwar nicht. „Aber wir erleben durchaus, dass Männer auch mal für ihre Frau einen Schuh oder eine Handtasche aussuchen. Und das nicht erst am Heiligen Abend, sondern ganz ausgeruht während der Adventszeit.“

Entspannt einkaufen können die Kunden auch bei Gabriele van Wahden am Markt. In ihrem Buchladen hat das Adventsgeschäft in den vergangenen Tagen erst so richtig begonnen. „Ich habe das Gefühl, dass die Kunden jetzt erst realisieren, dass bald Weihnachten ist“, sagt sie lachend. „Weil die Temperaturen sich angepasst haben.“

ZÄHLSCHEINE BILANZ Bereits jetzt hat der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) gut 300.000 Zählscheine an den Einzelhandel ausgegeben. Diese „Halbzeit“-Bilanz zog WiW-Schriftführerin Heike Hütten. In den Vorjahren seien es stets drei bis dreieinhalb Millionen gewesen. Die Zählschein-Ausgabe erfolgt bis einschließlich Montagvormittag, 24. Dezember.

So geht es auch dem Team der Buchhandlung Marabu. Zwar wurden dort bereits im Hochsommer vereinzelt die Weihnachtspräsente der Stammkunden weihnachtlich verpackt. Der richtige Weihnachtstrubel geht aber jetzt erst richtig los.

Die Amaryllis ist der traditionelle Verkaufsschlager

Tiefes Rot, klassisches Weiß und ein zartes Lindgrün sind die Farben, die bei Floristin Hanne Wischnat an der Carl-Leverkus-Straße diesen Winter vorherrschen. Das Geschäft brummt. „Immer um diese Zeit“, sagt Wischnat. Die Kunden würden jetzt ihre Wohnungen festlich dekorieren, die ersten Weihnachtssterne in Feuerrot oder Weiß kaufen. Wischnat: „Dann wird es etwas ruhiger und zieht dann kurz vor Heiligabend nochmal richtig an.“

Ein Verkaufsschlager im Blumenladen von Hanne Wischnat ist zweifelsohne zur Adventszeit die Amaryllis. Teils kaufen die Kunden die für die Weihnachtszeit typische prachtvolle Blume auch gewachst. Zum Weihnachtsfest erstrahlt sie dann in ihrer vollen Blüte.