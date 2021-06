40 Gymnasiasten singen und spielen

Auftritt

+ © Jürgen Moll Musiklehrerin Silke Vogel bei der Chorprobe. © Jürgen Moll

Chöre und Theater-AG führen am 16. und 17. November das Musical „In 80 Tagen um die Welt“ auf.

Von Theresa Demski

Durch die Flure des Gymnasiums klingen musikalische Aufwärmübungen. Es gleicht einem Blubbern, das die Lippen lockern soll. Die Fünft- bis Siebenklässler folgen konzentriert den Tonfolgen, die das Klavier vorgibt. Die älteren Schüler des Ensembles wissen: Wer die Stimme aufwärmt, der kann gleich auf der Bühne richtig loslegen. Musiklehrerin Silke Vogel, Chorleiterin Franziska Ovenhausen und die beiden Leiterinnen der Theater-AG, Pia Müller und Laura Klaus, legen sich mit ihren Schülern ins Zeug. Sie proben nach dem Unterricht, und der Requisiten-Keller wird auf den Kopf gestellt, um die Bühne richtig auszustatten.

Die Vorbereitungen für ihre große Premiere laufen auf Hochtouren: Am 16. und 17. November zeigen der Chor Joycing, die Theater-AG und der Unterstufenchor „Kunterbunt“ das Musical „In 80 Tagen um die Welt“ auf der Bühne im Pädagogischen Zentrum des Gymnasiums – dann stehen rund 40 Kinder und Jugendliche auf der Bühne.

Einmal in der Woche, im Schlussspurt dann öfter, proben Schüler und Lehrerinnen gemeinsam. Es beginnt mit dem Aufwärmen im Musikraum. Dann stürmen die Jungen und Mädchen die Bühne, lockern sich noch und verwandeln sich in Phileas Fogg und Jean Passepartout, in Mister Fix und Sir Francis Cromarty. Und sie machen sich auf jene Reise um die Welt, von der Jules Verne 1873 in seinem Buch erzählte. Das Stück haben die Lehrer auf ihre Schüler zugeschnitten, die Musik hat Silke Vogel selbst arrangiert. Die jungen Schauspieler singen auch, die Chorsänger schauspielern. Es ist die dritte gemeinsame Produktion von Chor und Theater-AG, aber noch nie überschritten sie so fröhlich und leichtfüßig die Schwellen zwischen Musik und Theater.

Einige der Schüler hätten sich sogar im Unterricht verändert

„Manche Schüler verwandeln sich auf der Bühne plötzlich“, sagt Laura Klaus. Dann finden Jungen und Mädchen eine neue Möglichkeit, sich auszudrücken. „Und von den Kollegen hören wir oft, dass sich die Schüler auch im Unterricht verändert haben“, erzählt die Lehrerin. Ohnehin sei sie begeistert vom großen Einsatz der Jungen und Mädchen, die ihre Ideen für Kostüme und Kulissen einbringen, die ihr Können beim Theaterwettbewerb in Solingen zeigten, Überstunden einlegen und zusammenwachsen. Der Text ist lang und anspruchsvoll, aber die Schüler haben gepaukt, um ihre Geschichte zu erzählen.

Premiere Freitag, 16. November, 19 Uhr, Gymnasium. Die zweite Aufführung findet am 17. November, 19 Uhr, statt.