Gutachten: Feuerwehr ist zu teuer

An neuen Feuerwehrleuten – hier bei einem Einstellungstest – mangelt es nicht. Sie werden in Wermelskirchen gut bezahlt. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum die Wehr hier teurer ist als anderswo.

Alte Gebäude, hohe Personalkosten: Die Gründe sind vielfältig. Stadt richtet Arbeitsgruppe ein.

Von Karsten Mittelstädt

Auch die Ratsmitglieder warteten am Montagabend mit Spannung auf den zweiten Teil des Gutachtens der Kommunalagentur NRW, das Auskunft darüber geben soll, ob die Wermelskirchener Feuerwehr im Vergleich mit sechs anderen Städten wirklich so teuer ist, wie es Stadtkämmerer Bernd Hibst ermittelt hatte. Die Feuerwehr in Wermelskirchen ist tatsächlich teurer. „Wir sind unter den drei teuersten Kommunen des Städtevergleichs“, sagte Bürgermeister Rainer Bleek am Dienstag auf Anfrage. „Aber das hat Gründe“, fügte er hinzu.

Wermelskirchen hat im Vergleich beispielsweise zu Kommunen der Rheinschiene eine schwierigere Topographie. „Wermelskirchen hat auffallend viele Feuerwehrstandorte“, nennt Bleek eine weitere Ursache für höhere Kosten. „Die sind zum Teil historisch gewachsen, und da wollen wir natürlich nicht mit Brachialgewalt ran“, ergänzt er.

Das Gutachten selbst wurde im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung diskutiert, weil die am Vergleich beteiligten Kommunen darum gebeten hätten. Sie wollten ihre Zahlen nicht öffentlich diskutiert sehen. Auf Wunsch der CDU-Fraktion wurde deshalb die öffentliche Sitzung unterbrochen, damit die Ratsmitglieder vor dem Beschluss (siehe Infokasten) die Zahlen aus dem Gutachten zur Kostenstruktur kannten.

Es gibt weitere Gründe, warum die Wermelskirchener Wehr teurer ist als andere. „Unser Bestand an Feuerwehrgebäuden ist relativ alt“, sagt Bleek. Das führt zu höheren Unterhaltungskosten und geringeren Abschreibungen. Gleiches gilt für den Fahrzeugpark. „Auch der ist insgesamt relativ alt“, sagt Bleek. Selbst wenn man die marode alte Drehleiter herausrechnet, in die die Stadtverwaltung zum Schluss noch 100 000 Euro gesteckt hatte, damit sie beim Kauf der neuen überhaupt in Zahlung genommen wurde, sind die Unterhaltungs- und Reparaturkosten für die Feuerwehrfahrzeuge in Wermelskirchen hoch. Ein weiterer Grund: In Wermelskirchen werden neue hauptamtliche Feuerwehrleute relativ schnell von der Vergütungsgruppe A 7 nach A 8 befördert. Das erhöht die Kosten, „dafür ist die Fluktuation bei uns gering, und wir müssen nicht dauernd neue Feuerwehrleute einarbeiten“, sagt Bleek.

Welche Maßnahmen ergreift die Stadt, um die Kosten der Wehr zu reduzieren? „Wir werden jetzt eine Arbeitsgruppe bilden, die sich intensiv mit dem Zahlenmaterial der Kommunalagentur auseinandersetzt und daraus Maßnahmen ableitet“, sagt Bleek.

Sicher ist, dass jetzt der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Dabringhausen forciert wird. „Wir prüfen gerade, was wirtschaftlicher ist – das Grundstück kaufen und selbst bauen oder das Gerätehaus bauen lassen und anmieten“, sagt Bleek. Erst, wenn die zweite Drehleiter angeschafft und genügend Freiwillige Feuerwehrleute tagsüber auch in Dabringhausen zur Verfügung stehen, können Bauherren auf den derzeit vorgeschriebenen zweiten Rettungsweg verzichten.

Martin Bosbach (CDU) ist mit der Lösung nicht zufrieden

Den Beschluss, fünf Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes umzusetzen, fasste der Rat einstimmig bei drei Enthaltungen. Unzufrieden zeigte sich Martin Bosbach, CDU-Ratsmitglied aus Dabringhausen. Er könne

FÜNF MASSNAHMEN BRANDSCHUTZ Diese fünf Maßnahmen hat der Rat beschlossen, um den Brandschutz zu verbessern: 1. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes 2. Anpassung des Schutzzieles 3. Hauptamtliches Personal der Feuerwache Vorm Eickerberg wird von sechs auf neun aufgestockt 4. Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Dabringhausen zügig umsetzen 5. Gebrauchte Drehleiter für Dabringhausen erwerben

nicht nachvollziehen, warum jetzt zusätzliche Kräfte in der Hauptwache eingestellt werden sollen, wo sie doch nachweislich laut eines früheren Gutachtens in Dabringhausen fehlen. Er stand mit seiner Meinung alleine da. Alle anderen Fraktionssprecher zeigten sich froh, dass durch das Gutachten eine zweite hauptamtliche (teure) Wache in Dabringhausen vermieden werden konnte. » Standpunkt