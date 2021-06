Grundstein für Neubau ist gelegt

Wohnungsbau

+ © Lena Hogekamp Ortstermin zur Grundsteinlegung: „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst“, sagt Bürgermeister Rainer Bleek (links). © Lena Hogekamp

Die Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft baut am Amselweg 13 geförderte Wohnungen.

Von Christian Albustin

Tiefgarage, Aufzug, Barrierefreiheit – am Amselweg entsteht ein großer und moderner Komplex. Dort, wo an der Ecke zum Wiesenweg zuvor drei renovierungsbedürftige Häuser standen, sollen bis Anfang nächsten Jahres 13 Wohnungen unter einem Dach entstehen. Gestern legte die Geschäftsführerin der Rheinisch-Bergischen Siedlungsgesellschaft (RBS), Sabine Merschjohann, zusammen mit Bürgermeister Rainer Bleek und dem Ersten Beigeordneten der Stadt, Stefan Görnert, den symbolischen Grundstein für den Neubau.

Der Bau der zwischen 67 und 102 Quadratmeter großen Wohnungen wird zu 60 Prozent vom Land gefördert. Entsprechend niedrig fallen die Mieten aus. „Der Quadratmeterpreis von 5,25 Euro kalt ist schon sportlich“, sagt Merschjohann. Auf dem freien Markt wären hier sicherlich deutlich teurere Miet- oder Eigentumswohnungen entstanden. „Ein großer Dank geht daher an die Stadt Wermelskirchen, die uns das Grundstück verkauft hat“, sagt Merschjohann. Die Lage sei ideal, zentral gelegen und mit guter Anbindung.

Stadt hat einen Bedarf von 400 Wohnungen

Das integrative Stadtkonzept hatte Wermelskirchen erst kürzlich einen Bedarf von 400 Wohnungen bescheinigt, wolle man die Einwohnerzahl halten. „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst“, sagt Bürgermeister Rainer Bleek. Der Bedarf an gefördertem Wohnraum und an Unterkünften für Flüchtlinge sei nach wie vor hoch. Mit Blick auf den Neubau am Amselweg sagt Merschjohann: „Die Nachbarn hier sind sehr entspannt.“ Um für gute Stimmung zu sorgen, will die RBS ein Nachbarschaftsfest ausrichten, sobald die Wohnungen bezogen sind. „Schließlich sind dann alle neu hier, Flüchtlinge und Einheimische gleichermaßen“, sagt Stefan Görnert. Mehr Integration ginge nicht.

Beim Gang durch die Baustelle wird die Lage der Räume schon deutlich. Dadurch, dass das Gelände sieben Meter Höhenunterschied aufweist, mussten die Architekten das Gebäude anpassen. Ganz unten liegt eine große Wohnung, darüber zwei kleine und die Tiefgarage. Auf der zweiten und dritten Etage liegen jeweils zwei kleine Wohnungen und ganz oben noch mal zwei große. Das Gebäude wird im zurzeit typisch würfelartigen Stil gebaut, jede Wohnung wird über einen Balkon oder eine Terrasse verfügen. „Wir bauen hier keine Luxus-Wohnungen, aber sie verfügen über einen zeitgemäßen Standard“, sagt Merschjohann. Für eine Wohnung bewerben können sich jeder mit Wohnberechtigungsschein.

„Mit den großen Wohnungen wollen wir gezielt Familien ansprechen“, sagt Merschjohann. Diese bekommen in den obersten zwei Wohnungen einen Ausblick über das Tal Richtung Remscheid.