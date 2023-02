Grundschüler feiern mit Dreigestirn

Fast 300 Kinder stellten pünktlich zu Altweiber die Sporthalle in Tente auf den Kopf.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Große schwarze Brillen auf kleinen Nasen, Gewänder direkt aus Hogwarts, wunderschöne Prinzessinnenkleider, Astronautenanzüge und Brausetüten: Die Kinder der Grundschule am Haiderbach bewiesen zum Einstieg in das Karnevalswochenende am Altweiber-Morgen viel Kreativität. Nach den ersten beiden Stunden in ihren Klassen rief die laute Karnevalsmusik die Kinder dann am Vormittag in die Sporthalle in Tente.

Zwischen Girlanden, verkleideten Lehrern und jecken Melodien feierten die fast 300 Schüler der beiden Standorte Hünger und Tente dann gemeinsam Karneval. Die Musik-AG zeigte ihr Können, die Klassen hatten Spiele und Lieder zum Mitmachen vorbereitet. „Die Aufregung ist schon seit Tagen in der Schule spürbar“, berichtete Schulleiterin Marion Klein, „die meisten Kinder haben sich sehr auf diesen Tag gefreut.“

„Polonaise mit Mayonnaise“sorgt für Stau in der Halle

Um kurz vor 11 Uhr stieg dann die Aufregung noch weiter an: Denn vor den Hallentüren deutete sich hoher Besuch an. Das Dawerkuser Dreigestirn samt Altstadtgarde machte auf seiner Tour Station bei den Schülern in Tente. Unter großem Applaus der Kinder zogen Prinz Roger, Bauer Holger und Jungfrau „Fried“a in die Sporthalle ein – und klatschten in jede kleine Hand ein, die sich ihnen am Rande des Spaliers entgegenstreckte.

Ob es ihnen gut gehe, fragte Prinz Roger dann in die Halle. Und der atemberaubende, zustimmende Ruf, der sich daraufhin dem Dreigestirn bot, konnte sich hören lassen. Rund 40 Minuten nahmen sich die Karnevalisten Zeit, um mit den Schülern zu singen und zu tanzen. Zuvor hatten sie bereits Station an der Dhünntalschule am Höferhof gemacht und dort die Schülerinnen und Schüler mit jecken Melodien versorgt.

Auch in Tente ließen sich die Kinder schnell begeistern. Um die Tollitäten bildete sich im Handumdrehen eine riesige Traube kleiner Karnevalisten. Und als Bauer Holger zur „Polonaise mit Mayonnaise“ einlud, reihten sich die Kinder gut gelaunt ein und sorgten schnell für einen Stau in der Sporthalle. Jungfrau Frieda rief danach zum Schunkeln auf und gab ihr Lied „Nur nicht aus Liebe weinen“ zum Besten. Auch das ließen sich viele Kinder nicht zweimal sagen und hakten sich gut gelaunt bei der besten Freundin ein.

Bevor das Dreigestirn samt Altstadtgarte dann weiterzog, erinnerten sie die Kinder noch an den großen Rosenmontagszug. „Da sehen wir uns wieder“, rief Prinz Roger und die Kinder jubelten wissend. Was sie am Straßenrand dann rufen, fragte Bauer Holger. Und aus fast 300 Kindermündern schallte es laut: „Kamelle“.

Zur Belohnung gab es schon einen kleinen Vorgeschmack: Hunderte Traubenzuckerlollis flogen durch die Luft. Vor allem die geübten Karnevalisten unter den Kindern hielten Piratenhüte und Zauberschülermützen auf, um die Süßigkeiten aufzufangen.