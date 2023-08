Grüne und FDP wollen Sechszügigkeit

Antrag zur Gesamtschule ging bereits an die Bürgermeisterin und soll jetzt in den Gremien diskutiert werden.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Die Wermelskirchener Fraktion der Grünen sowie der FDP stellen einen Antrag auf Sechszügigkeit der neuen Gesamtschule. Adressiert ist er an Bürgermeisterin Marion Lück und soll jetzt an die entsprechenden Gremien verteilt werden.

Der Rat der Stadt soll demnach beschließen, für die neu gegründete Gesamtschule bei der Bezirksregierung Köln die Sechszügigkeit zu beantragen. Grundlage seien die aktuellen Schülerzahlen in der Jahrgangsstufe 5 sowie die gemäß des aktuellen Schulentwicklungsplans zukünftig zu erwartenden Anmeldezahlen. Bisher ist die Gesamtschule von der Bezirksregierung als vierzügig genehmigt; weil die Anmeldezahlen zum Start so hoch waren, war zur Eröffnung eine Sechszügigkeit temporär ermöglicht worden.

Zur Begründung für den Antrag heißt es in dem vom Fraktionsvorsitzenden Stefan Janosi und der schulpolitischen Sprecherin Ulrike Schorn-Kussi (Grüne) sowie dem Fraktionsvorsitzendenden der FDP, Marko Frommenkord, sowie Inga Manderla von der FDP unterzeichneten Antrag: „Bereits in diesem ersten Schuljahr der Gesamtschule musste die Bildung einer sechsten Klasse bei der Bezirksregierung beantragt werden. Nur dadurch wurde beziehungsweise wird ermöglicht, dass alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden konnten und die Schule Klassengrößen einrichten konnte, die den Auftrag des gemeinsamen Lernens berücksichtigen und die pädagogische Arbeit unterstützen.“

Zudem habe so gewährleistet werden können, dass die Schule zukünftig noch Aufnahmekapazitäten für Schülerinnen und Schüler habe, die das Gymnasium in Wermelskirchen vorzeitig verlassen müssten. Die Ortspolitiker zitieren dazu aus dem Schulentwicklungsplan, gemäß dem bisher etwa 13 Prozent der Gymnasiasten nach der Erprobungsstufe und etwa weitere 6 Prozent bis zur neunten Klasse die Schule an der Stockhauserstraße verlassen hätten müssen.

Auch in Zukunft sei nicht mit sinkenden Zahlen zu rechnen

Auch in Zukunft, so die Grünen und die FDP in ihrem Antrag, sei nicht damit zu rechnen, dass die Nachfrage nach einem Schulplatz an der Gesamtschule sinken würde. Der bereits herangeführte Schulentwicklungsplan weise bis zum Schuljahr 2034/35 einen Anstieg der Jahrgangsbreiten von aktuell 292 auf 318 bis 352 Schüler aus.

Eine sechszügige Gesamtschule lasse zudem eine nachhaltig ausreichend große Oberstufe mit einem vielseitigen, attraktiven Kursangebot zu. Die Grünen und die FDP finden unisono: „Die erreichbare zukünftige Qualität und Akzeptanz der Gesamtschule in Wermelskirchen hängt auch davon ab, ob sie mit der erforderlichen Sechszügigkeit arbeiten kann.“

Ulrike Schorn-Kussi, die über viele Jahre unter anderem als Schulleiterin eines Gymnasiums gearbeitet hat, begründet das so: „Die Oberstufe werden ja nur maximal ein Drittel der Schüler erreichen. Um eine vernünftige Oberstufe hinzubekommen, muss es also auch eine gewisse Anzahl an Schülern geben, sonst sitzt man da mit einer sehr kleinen Klasse bis zum Abitur.“

Zudem gebe es einen Anteil an Kindern mit Förderbedarf, gerade auch an einer Gesamtschule. „Um alle Kinder gleichermaßen gut beschulen zu können, müssen auch sie mitgenommen werden. Das klappt aber auch nur, wenn es eine bestimmte Schülerstärke gibt.“

Marco Frommenkord wiederholt schließlich die Bedenken, die auch der kommissarische Schulleiter Torsten vom Stein bereits geäußert hatte: „Wir wollen ja nicht am Ende eine Sekundarschule 2.0, sondern eine qualitativ gut funktionierende Gesamtschule, für die wir angetreten sind.“

Den Antragsstellern sei bewusst, dass dafür auch die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Die Antragssteller könnten sich zum Beispiel einen zweiten Standort für die Gesamtschule vorstellen.

Hintergrund

Seit dem 7. August besuchen 155 Schüler die neue Gesamtschule in Wermelskirchen. Weil es so viele Anmeldungen gab, startete die Einrichtung in diesem Schuljahr mit den genehmigten vier Klassen und zwei zusätzlichen Klassen.

Die Bezirksregierung Köln hatte auf Grundlage des Paragrafen 81 des Schulgesetzes NRW zugestimmt, neben einer bereits zusätzlich bewilligten Mehrklasse (Klasse 5) der vierzügig bewilligten Gesamtschule am Weyersbusch diese noch um eine weitere Klasse sechs zu erweitern.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Wer A sagt . . .

Die neue Gesamtschule wird super angenommen. Eine Schülerzahl weit über der geforderten Menge von 100 Schülern hatte sich seit Beginn des Jahres an der neuen Schule am Weyersbusch angemeldet. Die Antragssteller haben wohl ganz recht, wenn sie sagen, dass wohl kaum damit zu rechnen ist, dass die Anmeldezahlen in den kommenden Jahren eklatant sinken werden. Zumal der Schulentwicklungsplan eine deutliche Sprache bezüglich der Schülerzahlenentwicklung spricht. Und da ist eigentlich auch schon der Knackpunkt.

Wenn doch vor der Entscheidung für die Gesamtschule immer betont wurde, dass man vor allem die Schülerinnen und Schüler hier in Wermelskirchen halten wolle, dann sollte man an diesem Plan auch festhalten. Und gemeinsam alle Voraussetzungen dafür schaffen, dass eben nicht nur dieses Schuljahr, sondern dauerhaft sechs Klassen an der Schule Platz haben. Denn wer A sagt, sollte auch B sagen.