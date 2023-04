Grün-Weiß-Mitglieder bereiten Plätze auf

Tennisverein ging erstmals komplett in Eigenregie zu Werke – Schnuppertag am 1. Mai.

Wermelskirchen. Wo bleibt das warme, frühlingshafte Wetter? Darauf warten auch die Tennisspieler des Tennisclub Grün-Weiss in Wermelskirchen noch ungeduldig. Aber immerhin: Die sechs Ascheplätze am Vogelsang konnten für die neue Außensaison aufbereitet werden und befinden sich in bestem Zustand. Sie wurden zum ersten Mal komplett in Eigenleistung durch die Mitglieder fertiggestellt.

Einige hartgesottene Tennisspieler haben die Anlage bereits am vergangenen Wochenende anlässlich des traditionellen Schleifchenturniers mit Grillwürstchen und Bier offiziell eröffnet.

Die Kooperation mit den Schulen soll wieder aufgegriffen werden

Im TC Grün-Weiss ist man also startklar: für die neun gemeldeten Meden- und Hobby-Mannschaften wie auch für das Freizeittennis. „Wir gehen besonders motiviert in die neue Tennissaison, da es uns in den letzten Monaten gelungen ist, unser Trainerteam rund um unsere Clubtrainerin Alice Schöpp zu erweitern“, sagt Michael Schöpp, der 1. Vorsitzende. „Niklas Peltzer steht Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern immer dienstags und mittwochs für zusätzliche Trainerstunden zur Verfügung. Und Ronny Winking konnte für den Donnerstag als Trainer gewonnen werden.“ Mit Ihrem Trainingsangebot richten sich die Trainer und Trainerinnen gleichermaßen an Neu- und Wiedereinsteiger sowie an erfahrene Tennisspieler.

Das Trainingsangebot finden Interessierte auf der Webseite des Vereins. „Zudem stehen uns mit Charlotte vom Stein und Mascha Nitzling dieses Jahr zwei Assistenztrainerinnen zur Verfügung, die sich schwerpunktmäßig um ergänzendes Jugend- und Kindertraining kümmern wollen“, berichtet Michael Schöpp. „Und auch das Thema ‚Kooperation mit den umliegenden Schulen‘ wollen wir wieder aufgreifen. Es bewegt sich also etwas im Wermelskirchener Tennissport.“

Am kommenden Montag, 1. Mai, steht der Tennisclub Grün-Weiss ab 14 Uhr allen Tennis-Interessierten aus Wermelskirchen und der Umgebung offen. „Dabei können Interessierte bei ersten Schnupper-Trainerstunden natürlich auch erste Tenniserfahrungen sammeln“, kündigt Michael Schöpp an. „Tennisschuhe sollten nicht vergessen werden.“

Wer so richtig Lust auf Tennis bekommt und Mitglied im TC Grün-Weiss werden möchte, für den gilt im ersten Jahr einmalig ein Schnupperbeitrag von 90 Euro für Erwachsene und 45 Euro für Kinder und Jugendliche.

www.tcgw-wermelskirchen.de