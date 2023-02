Großes Interesse an Solar-Energie

Sonnenenergie nutzen, um damit eigenen Strom zu produzieren und langfristig Kosten zu sparen – dieser Trend ist aktuell ungebrochen.

Von Stephan Singer

Das zeigen nicht zuletzt die Zahlen des Förderprogramms „Auf dem Weg zum Solarkreis – 1000 Dächer bis 2025“, die im Zukunftsausschuss des Rheinisch-Bergischen Kreises vorgestellt wurden. Schon im vergangenen September war das für 2022 zunächst vorgesehene Förderbudget in Höhe von 333 000 Euro ausgeschöpft (wir berichteten).

Mit diesen Mitteln wurden bereits 363 Anlagen gefördert. Die Förderung verteilt sich auf 313 Photovoltaik-Anlagen (86 Prozent), 37 Balkon-Solar-Anlagen (zehn Prozent) und 13 Solar-Thermie-Anlagen (vier Prozent). Alle Anträge, die zwischen September und Dezember positiv beschieden wurden, greifen auf die Fördersumme für das Jahr 2023 zurück. Diese liegt – aufgrund der Verschiebung eines anderen Fördertopfes – in diesem Jahr sogar bei 383 000 Euro, berichtet die Kreisverwaltung. Im gesamten Förderzeitraum seit Anfang 2022 sind demnach schon 725 Anträge für eine Förderung eingegangen, 474 haben eine positive Rückmeldung erhalten.

Der Kreis geht davon aus, dass das Interesse noch weiter steigt

Auch das Interesse an Energie-Beratungen ist weiter hoch: Bereits 96 der 113 eingegangen Anträge auf eine Förderung wurden bislang geprüft und positiv beschieden. Im Oktober 2022 beschloss der Kreistag, die Fördermittel fortan auch für die Umsetzung von Maßnahmen aus den im Rahmen der Energie-Beratung erstellten Sanierungs-Fahrplänen verwenden zu können. „Diese Änderung der Förderbedingungen macht es noch attraktiver, eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Wir gehen deshalb davon aus, dass in den kommenden Monaten noch mehr Anträge als bisher gestellt werden“, sagt die Umweltdezernentin des Rheinisch-Bergischen Kreises, Elke Reichert.