Die Großen lesen Geschichten für die Kleinen

Vorlesetag

Geschichten, Geschichten . . . Lehrerin Andrea Linder und ihre Klasse 2b der Dhünntalschule genossen die Lesestunde.

Bürgermeister, Erster Beigeordneter,Pfarrer, Polizist und Eltern besuchtengestern zum Vorlesetag die Schulen.

Von Theresa Demski

Wenn Theo Deutschunterricht hat, dann muss er schuften. Dann erarbeitet sich der Grundschüler die Geschichten selbst, entziffert Buchstaben und Satzzeichen. Gestern Morgen übernahmen das andere für ihn: Friedel Burghoff nahm in dem kleinen Klassenraum der Dhünner Grundschule Platz, schlug das Buch voller Tierabenteuer auf, das er mitgebracht hatte, und legte los. Zum Vorlesetag sollten die gespannten Mädchen und Jungen des Grundschulverbundes „Dhünntalschule“ Literatur genießen, ohne selbst arbeiten zu müssen.

Deswegen reisten gestern Vormittag gleich mehrere Vorleser aus Politik und Sport, von Verwaltung, Kirche und Polizei, dazu Mütter und Väter an den beiden Schulstandorten in Dabringhausen und Dhünn an. „Wir wünschen uns, dass der Vorlesetag das Interesse der Kinder an den Themen der Bücher weckt“, erzählte Tatjana Heil, Konrektorin der Dhünntalschule, „und wir hoffen, dass die Vorleseaktion die Kinder auch motiviert, selber weiter Lesen zu lernen.“

Fürs Erste galt es aber, zu lauschen und zu genießen. Pfarrer Reinald Rüsing erzählte die Geschichte vom fleißigen Dachs, der beginnt, den Wald aufzuräumen, schließlich nicht mehr aufhören kann und den Waldboden betoniert. „Die Aussage der Geschichte können die Kinder selbst entdecken“, erklärte Rüsing, bevor er sich in den kleinen Stuhlkreis an der Dhünner Grundschule setzte.

Nebenan hatte unterdessen Rabea Adler Platz genommen. Ihr Sohn geht in Dhünn zur Schule und für sie war es Ehrensache, am Vorlesetag dabei zu sein. Im Gepäck hatte sie die Geschichte vom Schmetterling, der Australien rettete.

Währenddessen saß Theo gut gelaunt im Stuhlkreis mit seinen Klassenkameraden und verfolgte, wie Friedel Burghoff die Geschichte vom Nilpferd vorlas. „Die Schulen sind mir eine Herzensangelegenheit geblieben“, erklärte Friedel Burghoff und erinnerte an die vielen Anknüpfungspunkte, die er als Kommunalpolitiker mit Schule und Bildungsthemen hat. „Natürlich nehme ich da so eine schöne Einladung zum Vorlesen an“, betonte er.

Drei Geschichten zum Thema „Umwelt und Natur“

Und das ging auch Bürgermeister Rainer Bleek, dem ersten Beigeordneten Stefan Görnert, Pfarrerin Elke Mielke und vielen anderen bekannten Gesichtern so, die am Standort in Dabringhausen im Einsatz waren. Auch dort machten sich die Vorleser, mit eigenen oder für sie gestellten Büchern, mit den Schülern auf die Entdeckungsreise zwischen den Buchseiten.

Nach 15 Minuten im Stuhlkreis bekamen die Kinder dann einen Stempel auf ihre Laufkarte und machten sich auf den Weg zur nächsten Vorlesestation. Insgesamt drei verschiedene Geschichten, die sich alle um das Thema „Umwelt und Natur“ drehten, entdecken die Jungen und Mädchen zum Vorlesetag – bevor sie wieder selbst die Bücher wälzen.

VORLESETAG

AKTION Jedes Jahr am dritten Freitag im November rufen die Stiftung Lesen, die Wochenzeitung „Die Zeit“ und die Deutsche Bahn Stiftung auf, ein Zeichen für das Vorlesen zu setzen. Kinder sollen so früh mit Büchern in Kontakt kommen.