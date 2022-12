Große Zustimmung für ein „Pflichtjahr“

Die Zahl der Absolventen von Bundesfreiwilligendienst und Freiwilligem Sozialen Jahr sinkt.

von Arnd Janssen und Jakub Drogowski

Wermelskirchen. Seit der Zivildienst im Jahr 2011 abgeschafft wurde und durch den Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) ersetzt wurde, nimmt die Zahl der jungen Menschen, die sich in Vereinen, Initiativen und Pflege einsetzen immer weiter ab. Auch die Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) werden weniger. Bundespräsident Steinmeier fordert immer wieder die Einführung eines Pflichtjahres, das nicht nur junge Leute auffordern soll, zeitlich begrenzt gemeinnützige Arbeit zu leisten. Bisher ist das eine Idee, die in der Bundespolitik auf ein verhaltenes Echo trifft. Wie sehen es Wermelskirchener Einrichtungen?

DLRG Wermelskirchen: „Wenn ich jemanden verpflichte, ist da erst mal Zurückhaltung. Denn das, was wir machen, dafür muss man brennen“, sagt Christian Behnke, Vorsitzender der DLRG Wermelskirchen. „Wir sind aber mit einem breiten Spektrum aufgestellt: Wir machen ja nicht nur Ausbildung, das ist auch die Jugendarbeit, die technische Wartung von Fahrzeugen, die Geschäftsführung, IT oder Öffentlichkeitsarbeit“, sagt Behnke. Es gebe also für jeden Möglichkeiten, sich einzubringen. Bufdis oder FSJler könnten also einen Bereich vertiefen oder neu kennenlernen. Das Konzept habe Perspektive, der Fokus läge zumindest bei der DLRG aber auf jüngeren „Pflichtdienstlern“.

Caritas RheinBerg: Ähnlich argumentiert Raphaela Hänsch vom Vorstand der Caritas RheinBerg. „Was ich kritisch finde: Wenn man etwas nicht freiwillig macht, dann gibt es Widerstände. Das ist dann nicht für jeden erfüllend“, sagt Hänsch. Ihr Wunsch wäre, dass das Angebot etwas breiter aufgestellt sein müsste. Dazu sollte das System bei Alter und Einsatzzeit der Beteiligten flexibel sein. Dazu sollte man, so Hänsch, nicht die Pflicht in der Vordergrund stellen. Das Jahr sollte also als Chance gesehen werden, nicht als etwas, was jemanden von der eigentlichen Wunschtätigkeit abhielte.

Kita Wirtsmühle: Auch Britta Bäumer, Leiterin der Kita Wirtsmühle, sieht das „Pflichtjahr“ differenziert. Ihre Einrichtung wird bereits jährlich von Bufdis unterstützt. Das Entscheidende sei aber die Freiwilligkeit. „Bei der Kita sehe ich die Verpflichtung kritisch. Die jungen Leute müssen sich schon für den Bereich interessieren“, sagt sie. Das freiwillige Jahr helfe den jungen Leuten bei der Orientierung. Aber oft stünden die Eltern hinter dem Wunsch, das Jahr zu absolvieren. „Generell würde ich das Pflichtjahr aber nicht ablehnen. Man sollte die Bereiche ausweiten, in denen die Leute sich umschauen können“, sagt Bäumer. Wie schon beim Bufdi sollte es die Möglichkeit eines Wechsels nach einigen Wochen Probezeit geben, sodass niemand das Gefühl habe, die Zeit absitzen zu müssen. Pflichtdienstlern könnten den Mangel an Fachkräften aber nicht aufzufangen: „Das geht gar nicht. Die Leute sind ein Bonus. Und unser Job ist es auch nicht, sie auszubilden.“

Haus Vogelsang: Heidi Popko, Leiterin des evangelischen Altenzentrums Haus Vogelsang, wäre dem Pflichtdienst nicht abgeneigt. Wäre er an den Bufdi und das FSJ angelehnt, sähe sie den Sinn. Früher habe es in allen Bereichen der Einrichtung Zivildienstleistende (Zivis) gegeben, wodurch das Haus Entlastung der Hauptamtlichen erfahren und im Anschluss oft Mitarbeiter und Auszubildende gewonnen habe. Eine Rückkehr dazu sei wünschenswert. Junge Leute würden Schwung hereinbringen. Bei Zivis wie Pflichtdienstlern gelte: „Sie sind Hilfen, sie sollen die Hauptkräfte gar nicht ersetzen.“

Stadtverwaltung:Auch städtische Einrichtungen sowie die Verwaltung könnten vom Pflichtjahr profitieren. Bürgermeisterin Marion Lück hat eine klare Haltung: „Ich bin eine Befürworterin des sozialen Pflichtjahres, allerdings würde ich es als einen ‚Dienst an der Gemeinschaft‘ deutlich ausweiten wollen.“ Dazu zählten auch FSJ und FÖJ. Eine fachliche Begleitung jedes Absolventen würde Lück unterstützen. „So würde jede und jeder seinen Neigungen entsprechend einen Einsatz wählen können und es ließen sich die Vorbehalte abbauen, dass nur günstige Arbeitskräfte für Pflegeheime gesucht werden“, sagt Lück.

Kulturbetrieb: Achim Stollberg, Kulturmanager der Stadt Wermelskirchen, hat in der Kattwinkelschen Fabrik langjährige Erfahrung mit Bufdis. „Das System finde ich charmant. Es ist eine schöne Möglichkeit, sich zu orientieren“, so Stollberg. Er stört sich an der Formulierung „Pflichtjahr“ und wünscht sich, das Konzept positiver zu besetzen. Viel eher müsse man kommunizieren, worum es bei gesellschaftlichem Engagement gehe. Alternativ könne man das Konzept des Bundesfreiwilligendienstes reformieren und mehr Anreize schaffen, zum Beispiel Vorteile bei der späteren Bewerbung auf einen Studienplatz.

Absolventen

Im Jahrgang 2021/22 absolvierten laut Bund rund 91 000 Menschen ein soziales Jahr im In- und Ausland, davon waren 52 000 FSJler, 36 000 Bufdis und 3200 FÖJler. Im Vorjahr waren es noch rund 94 000 Freiwillige.