Große Trauer um „Achim“ Schulte

Kulturinitiative Wermelskirchen.

Von Stephan Singer

Trauer um Joachim Schulte: Der 81-Jährige, den viele Wermelskirchener unter seinem Rufnamen „Achim“ kannten, ist nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben. Das teilt Michael Dierks, Vorsitzender der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk), Betreiberverein des Haus Eifgen, mit.

„Diese Nachricht hat uns tief getroffen“, sagt Michael Dierks auch im Namen der Haus-Eifgen-Genossenschaft, an deren Gründung zum Erwerb des Traditionsgebäudes Joachim Schulte maßgeblich beteiligt war. „Achim“ Schulte hatte sich stets engagiert in den Kult-in-Wk-Verein, als auch in die Genossenschaft eingebracht.

Michael Dierks erinnert an ein Zitat von Schulte aus dem Mai vergangenen Jahres, mit dem Joachim Schulte seine Verbundenheit mit dem Geschehen im Haus Eifgen zum Ausdruck gebracht hatte: „Für mich entfaltet sich hier ein Modell, in dem sie sich tatsächlich ganz konkret realisiert: Die Vorstellung eines gemeinschaftlich-produktiven Lebens unter so vielen individuellen Typen durch alltagstaugliche Tatkraft, Bereitschaft zu Kooperation wie auch zu Auseinandersetzung, Freude am Moment, Genuss der ständigen Kreativitätserlebnisse und Zuversicht im Hinblick auf das Abenteuer der weiteren Ausbau-Perspektiven. Kult-in-Wk hat für unser Bergisches Land ein regionales Manifest etabliert, das Haus Eifgen. Eine Kultur-Genossenschaft, die im Erhalten Neues schafft. Die unerwartet vielfältigen Erfahrungen, die sich mir geboten haben, möchte ich um keinen Preis missen. Sie hielten und halten mich auf Trab, also lebendig.“

Joachim „Achim“ Schulte war Mit-Initiator des „Philosophischen Cafés“ im Haus Eifgen und hatte zwischenzeitlich bei Kult-in-Wk sowie der Genossenschaft Ämter inne. Er war außerdem im Bürgerbusverein ehrenamtlich aktiv.