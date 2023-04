Große Resonanz nach der langen Zwangspause

Teilnehmerstopp: Nachmeldungen für den Stadtlauf am Samstag sind nicht möglich.

Wermelskirchen. Die Geschäftsstelle des Wermelskirchener TV gleicht in diesen Tagen einer Kommandozentrale. Unzählige Gespräche und Abstimmungen mussten für die 17. Austragung des Stadtlaufs am morgigen Samstag geführt werden, Dutzende Helfer eingewiesen und Fragen beantwortet werden. „Die Vorfreude ist groß, aber auch die Anspannung“, verrät Organisator Christian Werth.

Kein Wunder, schließlich musste nach der vierjährigen Zwangspause vieles neu organisiert und konzipiert werden. Ein neuer Zeitnehmer. Die neue Kooperation mit der Einzelhandels-Gemeinschaft WiW, die Bühne und Tontechnik vermittelt hat. Oder auch die veränderte Streckenführung für die Kindergartenkinder (Bambini) und Schulstaffeln, die wegen der neuen Verengung an der Eisdiele nun erstmals andersherum über die Telegrafenstraße flitzen müssen.

Auch wenn vieles neu ist beim traditionsreichen WTV-Lauf, der erstmals 2004 ausgerichtet worden war, gibt es noch immer Konstanten. So etwa die hohe Beteiligung an Nachwuchsläufern. „Wir freuen uns über eine tolle Resonanz. Mit so einem Ansturm hatten wir nicht gerechnet“, sagt Organisator Walter Thiel und verkündet, dass sich 65 Schulstaffeln, mehr als 100 Schüler über einen Kilometer und rund 300 Bambini über 125 Meter vorangemeldet hätten. „So viele, dass wir uns für einen Teilnehmerstopp entscheiden mussten“, erklärt Thiel. Eine Nachmeldung am Veranstaltungstag ist also diesmal nicht mehr möglich.

Die meisten Teilnehmer haben sich über ihre jeweilige Schule beziehungsweise ihren Kindergarten anmelden lassen. Auch sie haben die vergangenen Wochen dazu genutzt, um sich mit ihren Eltern, Großeltern und Lehrern vorzubereiten. Am Samstag werden neben den 600 Teilnehmern wieder viele Zuschauer am Streckenrand erwartet, um den Nachwuchs lautstark anzufeuern. Stimmungsvoller Höhepunkt dürften einmal mehr die Schulstaffeln sein, die erneut im Viererteam als Pendelstaffel ausgetragen werden. Einer Stadtmeisterschaft würdig werden fast alle Grundschulen am Start sein.

Der erste Pendelstaffel-Startschuss, für den der stellvertretende Bürgermeister Norbert Galonska (SPD) zuständig sein wird, fällt am Samstag um 13 Uhr. Weiter geht es mit der 125-Meter-Distanz für Kindergartenkinder um 13.45 Uhr, ehe um 14.15 Uhr der Schülerlauf über einen Kilometer ansteht. Jugendliche und Erwachsene werden mit der 3-Kilometer-Distanz angesprochen, die entweder solo (16.30 Uhr) oder im Dreierteam über dreimal eine Runde (16 Uhr) absolviert werden kann. Die Moderation der altersübergreifenden Veranstaltung obliegt erneut Julian Nothen.

Für die Streckensicherung zeichnen THW, DLRG, die Begleitradfahrer der Adler Lüttringhausen und die Kampfsportler des WTV verantwortlich. Und natürlich hat das Organisationsteam auch an das leibliche Wohl gedacht und bietet den Besuchern mehrere Genussstände an. Eine bemerkenswerte Gemeinschaftsleitung also, so dass jetzt nur noch das Wetter mitspielen muss.

Hintergrund

Straßensperrungen: Stadt und Veranstalter WTV weisen auf die Sperrungsmaßnahmen der Innenstadt hin und bitten auch Anwohner, sich entsprechend darauf vorzubereiten. So wird die Telegrafenstraße am Samstag zwischen 11 und 18 Uhr gesperrt sein. Kölner Straße und Obere Remscheider bleiben zwischen 14 und 18 Uhr dicht.

Weitere Infos finden sich auf der Internetseite:

stadtlauf-wermelskirchen.de