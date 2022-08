Große Eröffnung, keine Sitzungsparty

Dhünnschen Jecken

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Es wird auch in der Session 2022/2023 keine Sitzungsparty der Dhünnschen Jecken geben. Damit fällt die größte Veranstaltung der Jecken aus Dhünn, die traditionell die Mehrzweckhalle im Dorf füllt, nach den Ausfällen 2021 und 2022 auch im kommenden Januar ins Wasser. „Die Sorge, dass die Leute wegbleiben, weil sie mit einem Mund-Nasen-Schutz da sitzen müssen oder weil sie vor einer Infektion Angst haben, ist einfach zu groß“, begründete Geschäftsführer Mayk Dinstühler. „Für die Veranstaltung gehen wir Verpflichtungen von 8000 bis 10 000 Euro ein. Fliegt uns das um die Ohren, können wir uns das als kleiner Verein nicht leisten.“

Als Ersatz haben die Dhünnschen Jecken eine deutlich vergrößerte Sessionseröffnungsfeier geplant, die nicht wie bisher im Restaurant „Jägerhof“ in Dhünn, sondern am Freitag, 4. November, im Restaurant des Golfclubs Dreibäumen stattfinden wird. „Dort haben wir deutlich mehr Platz. Es gibt ein üppiges Programm. Kurzum eine Kombination aus Sitzungsparty und Sessionseröffnung“, sagt der Vorsitzende der Dhünnsche Jecken, Volker zu Bergen.

Für die gegenüber der gewohnten Planung veränderten Termine gebe es weitere Gründe. Volker zu Bergen: „Die Mehrzweckhalle in Dhünn ist wegen eines Wasserschadens für uns immer noch nicht nutzbar.“ Und während der Lockdowns sei die vertraute Infrastruktur weggebrochen: Der Getränkelieferant, der Partner der Dhünnschen Jecken war, habe sein Geschäft geschlossen. Ebenso der bisherige Hersteller der Orden. „Für Letzteren haben wir Ersatz gefunden und für die Session 2022/2023 einen tollen Orden entworfen. Mehr verrate ich noch nicht“, berichtete der Vorsitzende der Jecken und fügte hinzu: „Es sind unruhige Zeiten, vieles ist nicht absehbar.“

Immerhin seien Tanzgarde und Männerballett bereits für 37 Termine in der kommenden Session gebucht, blickte Volker zu Bergen aus. Die Tanzgarde als „Visitenkarte“ des Vereins besteht derzeit aus zehn Tänzerinnen und zwei Tanzoffizieren, Trainerin ist Tanja Reininghaus. Als Beauftragte für die Tanzgarden sitzt Eileen Rose im Vorstand der Dhünnschen Jecken und übernimmt dieses Amt von Cynthia Vriesen.

Aktuell haben die Dhünnschen Jecken 70 Mitglieder, im September des vergangenen Jahres waren es 71. Obwohl es 2021 kaum Aktivitäten geben konnte, erzielte der Verein im vergangenen Jahr einen Überschuss von knapp 2000 Euro und verfügt über nicht ganz 10 000 Euro, so Schatzmeisterin Claudia zu Bergen.

Mit dabei sind die Dhünnschen Jecken auf der Kirmes in Dhünn an diesem Samstag und Sonntag, 20. und 21. August. Dort bauen die Karnevalisten einen Stand mit Tombola auf und bieten Crêpes an.

Eine Weihnachtsfeier planen die Jecken im Restaurant „Jägerhof“ – der Termin dafür steht allerdings noch nicht fest.