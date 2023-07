An der Talsperre werden Bäume gefällt

Bis 1. September können an der Großen Dhünn kurzzeitige Sperrungen auftreten. Der Grund: Baumarbeiten.

Von Frihtjof Bublitz

Wermelskirchen. Der Forstbetrieb des Wupperverbandes führt an der Großen Dhünn-Talsperre im Bereich des nördlichen Ufers an der Vorsperre Große Dhünn in Wermelskirchen umfangreiche Forstarbeiten durch. Das durch Borkenkäferbefall geschädigte Fichtenholz wird aufgearbeitet. Mit Hilfe eines sogenannten Harvesters, einer großen Maschine, werden die Bäume entfernt.

Der Harvester ist seit Montag im Einsatz – voraussichtlich bis 1. September abschnittsweise im Wasserschutzwald der Talsperre zwischen dem Damm der Vorsperre Große Dhünn und dem Wanderparkplatz Neumühle. Das teilte der Wupperverband mit.

Holzerntemaßnahmen erfordern besondere Sicherheitsmaßnahmen

Umfangreiche Holzerntemaßnahmen, gerade von geschädigtem Holz, erfordern besondere Sicherheitsmaßnahmen. Unter anderem deswegen, weil spezielle Maschinen wie der Harvester dort im Einsatz sind. Wanderer und Spaziergänger müssen daher während der Forstarbeiten auf dem Wanderweg am nördlichen Vorsperrenufer mit Beeinträchtigungen rechnen. Das sind zum einen schlechtere Begehbarkeit des Weges und zum anderen kurzfristige Wegesperrungen aus Sicherheitsgründen. Je nach Verlauf der Arbeiten kann es auch an einzelnen Tagen zu Sperrungen kommen. Der Wupperverband bittet aus diesem Grund alle Nutzer des Weges, sich vor der Wanderung zu informieren. Die kurzzeitigen Sperrungen wird der Verband auf seiner Homepage und über die sozialen Netzwerke ankündigen. Vor Ort wird der Verband mit Informationsschildern am Wanderparkplatz Neumühle und am Staudamm auf die Forstarbeiten hinweisen.

Lesen Sie auch: So schützen Wupperverband und Kreis Trinkwasser

Derweil teilte der Wupperverband mit, dass der Sommermonat Juni insgesamt zu trocken und zu warm war. Demnach fiel nur halb so viel Regen wie im langjährigen Mittel, teils sogar auch deutlich weniger. Viele Tage waren ganz niederschlagsfrei. Dies ergaben die Messungen des Wupperverbandes. An der Großen Dhünn-Talsperre in Wermelskirchen-Lindscheid fielen laut Aufzeichnung nur 40 Liter Niederschlag, der Durchschnitt liegt hier bei 100 Litern.

Die Große Dhünn ist aktuell zu etwa 86 Prozent gefüllt

Nur an etwa acht Tagen gab es Niederschlag mit jeweils geringen Mengen von maximal drei Litern pro Tag. Einen sehr nassen Tag gab es aber auch: Am 22. Juni fielen in Buchenhofen in Wuppertal 42 Liter, an der Großen Dhünn-Talsperre 32 Liter und an der Bever-Talsperre in Hückeswagen 19 Liter. Somit fiel ein Großteil des Juni-Niederschlags an nur einem Tag. Dank der Regenmengen im vergangenen Winter und Frühjahr ist die Trinkwassertalsperre Große Dhünn derzeit zu etwa 86 Prozent gefüllt. Das entspricht einem Wasservorrat in der Hauptsperre von etwa 62 Millionen Kubikmetern.

Die größte Brauchwasser-Talsperre des Wupperverbandes, die Wupper-Talsperre, ist aktuell noch zu 74 Prozent gefüllt. In Trockenphasen gibt der Wupperverband Wasser aus den Talsperren an die Wupper und die Dhünn ab. So wird eine Mindestwasserführung in den Flüssen gewährleistet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete darüber hinaus, dass insbesondere die dritte Monatsdekade sehr warm war. In Nordrhein-Westfalen lag der Juni mit 19,1 Grad Celsius deutlich über dem Durchschnittswert von 15,4 Grad Celsius. Insgesamt 300 Sonnenstunden wurden laut den Angaben des DWD in Nordrhein-Westfalen im Juni gemessen, im Mittel sind es nur 184 Stunden.

www.wupperverband.de