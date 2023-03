Große Dhünn könnte Energie produzieren

Wupperverband prüft, ob Photovoltaikanlagen auf Gewässern sinnvoll sind.

Von Frihtjof Bublitz

Damit Deutschland bis 2045 klimaneutral wird, muss noch viel geschehen. Daher ist es dringend nötig, neue Ideen und weitere Möglichkeiten der Energiegewinnung zu finden, ohne der Natur zu schaden. „Als Wupperverband nutzen wir bereits an einigen Standorten erneuerbare Energie zur Erzeugung von Strom und Wärme. Wo dies sinnvoll und wirtschaftlich und mit anderen Nutzungen und Ansprüchen vereinbar ist, möchten wir den Ausbau erneuerbarer Energie fördern und weiterentwickeln“, erklärt Susanne Fischer, Pressesprecherin des Wupperverbands, auf schriftliche Anfrage unserer Redaktion.

Für eine mögliche Weiterentwicklung gibt es schon einige Ideen und Projekte. So existiert in Weeze (Kreis Kleve) ein schwimmendes Solarkraftwerk. Hier hat die Firma Hülskens eine Anlage installiert. Im Kieswerk Vorselaer ist vor gut zwei Jahren ein gigantisches Projekt eingeweiht worden, von dem es hieß, dass es Pilotcharakter haben könnte. 20 000 Solar-Module sind auf eine Trägerkonstruktion montiert, die auf dem Wasser treibt.

Laut Experten hat eine Anlage auf dem See viele Vorteile: Durch Lichtreflexionen auf dem Wasser entstehe ein um bis zu zehn Prozent höherer Wirkungsgrad. Es müssten keine landwirtschaftlichen Flächen genutzt werden. Das Wasser könne außerdem zur Kühlung verwendet werden. Andres Pinkwart, damals noch NRW-Wirtschaftsminister, sprach bei der Einweihung von einem „Durchbruch“ beim Thema erneuerbare Energien. Das Projekt in Weeze sei ein „Best Practice“ (Erfolgsmodell). Man habe noch viele Seen dieser Art in Nordrhein-Westfalen, für die man sich eine ähnliche Nutzung vorstellen könnte. Am Niederrhein beispielsweise laufen die Planungen für ein solches Projekt bereits auf Hochtouren.

„Das ist eine innovative Idee, aber für uns Neuland.“

An Wasser und Seen mangelt es dem Wupperverband nicht. Für ein solches Projekt würde sich vor allem die Große Dhünn-Talsperre anbieten, denn es gibt einige Auflagen für die Aufstellung von Photovoltaikanlagen auf dem Wasser. So dürfen diese nur auf künstlichen Seen montiert werden. Darüber hinaus muss der Abstand der Anlage zum Ufer mindestens 40 Meter betragen, und sie darf maximal 15 Prozent der Gewässeroberfläche bedecken. „Als denkbare Flächen für Photovoltaikanlagen kämen unter Umständen auch Wasserflächen in Frage. Dies ist eine innovative Idee, allerdings ist es für uns noch Neuland. Dies werden wir für die Stauanlagen des Wupperverbandes und insbesondere für die Trinkwasser-Talsperre Große Dhünn eingehend prüfen“, erklärt Susanne Fischer. In die weiteren Überlegungen sollen die Erfahrungen und Bewertungen von anderen Betreibern solcher Anlagen mit einbezogen werden. „Die Erkenntnisse anderer Betreiber werden wir im Verlauf der nächsten Monate auswerten, die Machbarkeit für unsere Große Dhünn-Talsperre prüfen und dies dann gegebenenfalls in eine Projektskizze übertragen“, erklärt die Pressesprecherin.

Auch die Forschung hat sich dem Thema angenommen. Konstantin Ilgen vom Fraunhofer Institut prüft die Möglichkeit der Energiegewinnung mit Solaranalagen auf dem Wasser. Bislang hat Ilgen keine negativen Auswirkungen auf die Wasserqualität feststellen können. Darüber hinaus hat er festgestellt, dass die Vorteile gegenüber Photovoltaikanlagen an Land überwiegen: Kein Boden muss verdichtet werden, es gibt keine Konkurrenz zu Ackerflächen, Tourismus, Natur- und Landschaftsschutz, und das Wasser kühle die Anlage, so dass der Ertrag höher sei.

Die Photovoltaikanlagen wirke sich sogar positiv auf die Wasserqualität aus. Die Anlage sorgt für Schatten und damit für weniger Algenbildung, außerdem verdunstet weniger Wasser, erklärt der Forscher. Allerdings wurde in der Studie nicht untersucht, wie sich die Anlagen ansonsten auf die Flora und Fauna der Seen auswirken.

Und an diesem Punkt setzt die Kritik des Bergischen Naturschutzvereins an, denn die Große Dhünn-Talsperre ist ein wichtiges Reservoir für Wasservögel. Darüber hinaus handelt es um eine Trinkwasser-Talsperre, die das schützenswertestes Gut für das tägliche Leben – nämlich Trinkwasser – bereitstellt. „Diese beiden Qualitäten dürfen durch eine großflächige Anlage auf dem Wasser nicht gefährdet werden, erklärt der Naturschutzverein.

Der Wupperverband arbeitet derzeit gemeinsam mit Betreibern von Trinkwasser-Talsperren in Deutschland an dem Projekt. „Momentan geht es uns darum, über ein solches Zukunftsthema mit Akteuren in den Austausch zu gehen, wie zum Beispiel mit Talsperrenfachleuten, mit Genehmigungsbehörden sowie mit dem Umweltministerium“, sagt Susanne Fischer.