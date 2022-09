Glück auf für die Wermelskirchener Gesamtschule

Wermelskirchen. Der Schul- und Entwicklungsforscher Professor Dr. Heinz Günter Holtappels hatte im vergangenen Schulausschuss eine wichtige Botschaft für die Kommunalpolitiker im Gepäck: „Versuchen Sie, jetzt alle zusammenzuhalten.“ Und das ist es auch, was die Gesamtschule braucht, die in Wermelskirchen die jetzige Sekundarschule ablösen soll. Denn 100 Elternpaare müssen für den ersten Jahrgang ihr Kind dort anmelden. Und diese wollen auf jeden Fall wissen, dass ihr Kind an der Schule gut aufgehoben ist und dort gut gefördert wird.