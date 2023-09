Glasfaser-Ausbau: So geht es weiter

Fast 3000 Haushalte könnten einen neuen Anschluss bekommen. Dafür muss aber eine Anforderung erfüllt werden.

Wermelskirchen. Es geht um 1600 Adressen und 2700 Haushalte, die Novanetz in Dabringhausen mit Glasfaser-Technologie versorgen will. Dabei spricht das Unternehmen mit Sitz in Hannover, das bereits in Unterstraße, Löh, Bechhausen, Tente, Herrlinghausen und Braunsberg aktiv war oder noch ist, nicht nur von Glasfaserleitungen, die an einer Verteilstation enden und den Anwohner um Umfeld nichts nützen, sondern von „Fiber to the home“ (FTTH).

Damit meint der Fachjargon: „Wir reden von der Vollversorgung, es geht um die Hausanschlüsse“, erklärte Novanetz-Geschäftsführer Dennis Kornehl bei einer zweistündigen Informationsveranstaltung im Foyer der Dabringhausener Mehrzweckhalle, die mit rund 150 Besuchern auf reges Interesse stieß.

Novanetz will in Dabringhausen, Stumpf und Emminghausen sowie den benachbarten Ortsteilen das Glasfasernetz verlegen. Ausgenommen sind die kleinen Bereiche, die bereits mittels Förderung durch die öffentliche Hand von der Telekom ausgebaut werden. „Wir betreiben einen rein eigenwirtschaftlichen Ausbau, in den keine Fördergelder fließen“, erläuterte Kornehl und stellte die Bedingung für den Startschuss der Arbeiten klar: „Wir benötigen eine Quote von knapp über 40 Prozent der Haushalte in dem Plangebiet.“

Im Klartext: Rund 1200 Wohneinheiten müssen einen Vertrag mit 24 Monaten Laufzeit (danach monatlich kündbar) über einen Novanetz-Tarif für Telefonie und Internet abschließen. „Ist das Glasfasernetz einmal gelegt, können auch alle anderen nachträglich aktiviert werden“, sagte Dennis Kornehl. Aber: Wer einen der sogenannten Initialverträge unterzeichnet, muss keine Kosten für die notwendigen Tiefbauarbeiten tragen. „Das können bei einem Einfamilienhaus durchschnittlich 2000 Euro sein“, stellte der Novanetz-Geschäftsführer dar.

Demnach gehe es Novanetz um das Erreichen der Quote – wie sich die per Initialvertrag beteiligten Haushalte im Planungsgebiet verteilen, spiele keine Rolle. Dieses Vorgehen mittels Initialverträgen ist in Wermelskirchen nicht unbekannt: Ebenso andere Anbieter verfahren auf diese Weise. Novanetz nutzte dieses Instrument bereits im Bereich Tente/Unterstraße.

Tiefbauarbeiten sind unumgänglich

„Wer nachrechnet, wird feststellen, dass es keinen Grund gibt, es nicht zu machen“, betonte Dennis Kornehl: „Es wird ein neues Netz gelegt, eine neue Technologie mit Zukunftssicherheit mit deutlich größeren Bandbreiten. Wir reden nicht vom dritten oder vierten Internet-Produkt irgendeines Anbieters. Aus DSL auf dem herkömmlichen Kupferdraht wird gerade das Letzte herausgepresst.“

Um den Glasfaser-Ausbau zu betreiben, seien Tiefbauarbeiten allerdings unumgänglich, sagte Dennis Kornehl auf Nachfrage aus den Reihen der Interessierten: „Wir ziehen sehr schmale Gräben im Randbereich der Straße, von dort zweigen die Leitungen in die Gebäude ab.“ Für den sogenannten „Stich ins Haus“ verlege Novanetz Röhrchen mit dem Durchmesser eines kleinen Fingers und dahinein werde die Glasfaser mit Druckluft hineingeblasen, erklärte Dennis Kornehl und ergänzte: „Wenn solch ein Hausanschluss vorhanden und sinnvoll nutzbar ist, nutzen wir den natürlich gerne.“ Der Hintergrund: Es gibt Gebäude, bei denen die Bergische Energie- und Wasser GmbH (BEW) bereits ein solches Leerröhrchen verlegt hat, um erneute Tiefbauarbeiten zwischen Straße und Haus zu vermeiden. „Es kommt zwangsläufig statistisch vor, dass wir für unsere Maßnahme auch eine neue Straße öffnen müssen“, sagte Dennis Kornehl und erinnerte, dass manchmal nicht alles wie gedacht funktioniert: „Wir hatten in Unterstraße eine kleine Nebenstraße, in der bereits ein Leerrohr gelegt worden war – das stellte sich aber letztlich als nicht durchgängig heraus, weshalb wir dann doch die Straße öffnen mussten.“ Laut des bundesdeutschen Telekommunikationsgesetzes sei Novanetz berechtigt, Straßen im öffentlichen Raum aufzunehmen, erläuterte der Geschäftsführer: „Auf Privatgrund benötigen wir immer eine Grundstücksnutzungserklärung.“

Dennis Kornehl verwies auf einen Unterschied zwischen privatwirtschaftlichem und mit Fördergeldern unterstütztem Glasfaserausbau: „Der Anbieter, der mit Hilfe von öffentlichen Geldern ausgebaut hat, muss mit anderen Anbietern über die Nutzung des Netzes reden. Wir müssten laut derzeitiger Rechtslage nicht reden, aber warum sollten wir es im Falle einer Anfrage nicht tun.“

Letztlich stelle sich derzeit die Situation so dar, dass der gemeinsame Ausbau eines Glasfasernetzes durch mehrere Anbieter wegen des hohen Abstimmungsbedarfs als zu kompliziert erweise: „Das würde so lange dauern – in der Zeit sind wir längst fertig.“

Als Ziel nannte Novanetz das Erreichen der Quote bis November/Dezember dieses Jahres. Dann könnten die Planungen erfolgen und im Idealfall die Bauarbeiten im März/April 2024 starten. Für das Plangebiet rechne er mit einer Gesamtbauzeit von zwölf bis 14 Monaten „bis der letzte Haushalt am Netz ist“, blickte Dennis Kornehl aus.

Mit bei der Informationsveranstaltung dabei war der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung bei der Wermelskirchener Stadtverwaltung, Florian Leßke, der unterstrich: „Die Stadt hat keinen Vertrag mit Novanetz. Unser Interesse ist, dass Glasfaser im Stadtgebiet flächendeckend ausgebaut wird, denn die ohne Glasfaser verfügbaren Bandbreiten sind ausgereizt.“

Hintergrund

Verträge: Novanetz bietet für sein Glasfaser-Netz drei Tarife für Privatkunden. Die Verträge haben standardmäßig eine Laufzeit von zwei Jahren und sind danach monatlich kündbar. Auch für Gewerbe hält Novanetz spezielle Tarife bereit. Die Privatkundenverträge beinhalten Telefon und Internet. Der jeweilige Produktvertrag wird erst bei Erreichen der Quote angenommen. Novanetz übernimmt die Kündigung von bestehenden Verträgen. Eine Rufnummernmitnahme ist möglich.

Tiefbau: Für die Tiefbauarbeiten wird laut Novanetz ein Generalunternehmen beauftragt.

Ausbau:Derzeit gehe Novanetz die Westseite der Innenstadt von Wermelskirchen an, sagte Geschäftsführer Dennis Kornehl und kündigte an, dass Novanetz über Dabringhausen hinaus auch in Hünger und Dhünn tätig werden wolle.