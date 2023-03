Gewürze peppen Dips und Desserts auf

Nach drei Jahren Pause bietet die Kräuterküche wieder Workshops an.

Von Stephanie Arens-Licciardi

Wermelskirchen. Haben Sie schon mal den Mango-Ananas-Duft des Copa Mangana in der Nase gehabt? Oder den warmen, an den sagenumwobenen Orient erinnernden Geruch des Baharat? In der Kräuterküche Wermelskirchen sind Hobbyköche und Gewürzfans – natürlich auch solche, die es noch werden wollen, bei Sandra Pereira und ihrem Team um Cordula Borgmann an der besten Adresse. Seit achteinhalb Jahren betreibt die gebürtige Wermelskirchenerin aus Liebe, mit viel Engagement und Passion ihre Kräuterküche.

Die beliebte Gewürz-Workshop-Reihe lässt Inhaberin Pereira nach dreijährigem pandemiebedingtem Ausfall wieder aufleben. „Die Zeit für einen Restart ist gekommen“, freut sie sich. Und so tummeln sich sieben Teilnehmer zum ersten Workshop unter dem Motto Alltagsküche in der kleinen und gemütlichen Kräuterküche. „Im Alltag gibt es so viele Möglichkeiten, mit einfachen Zutaten einen schnellen und leckeren Dip zuzubereiten“, so Pereira. Im Vordergrund stehen beim ersten Alltagsküchen-Workshop Gewürze aus der Levante, dem Orient sowie der Karibik. Mit Rohkost, Olivenöl und Brot ist schnell eine Mahlzeit zubereitet, weiß die Wermelskirchenerin. „Ob für das Abendessen, Grillen oder einfach nur so – Dips sind absolute Klassiker.“

+ Marit, Kirstin und Martina Puziak, Achim und Cornelia Peiseler sowie Dagmar und Rolf Wermann. (v.r.n.l.) genießen die kleinen Gaumenfreuden der Kräuterküche. © Stephanie Arens-Licciardi

Insgesamt warten auf die sieben Teilnehmer sechs Dips sowie Desserts verschiedener Variationen. Von süß bis scharf, es darf probiert und geschlemmt werden. Die fruchtige Copa Mangana wird schnell zum Liebling des Abends gekürt, ebenso wie der würzige Obazda-Dip, eine Eigenkreation von Käseliebhaberin Sandra Pereira. Marit, Kirstin und Martina Puziak sind von der fruchtig-karibischen Verführung begeistert. Mit Anekdoten, kleinen Geschichten und viel Wissenswerten führen Inhaberin Pereira und Cordula Borgmann durch den Abend. Nach einem kulinarischen Ausflug in die Karibik und nach Bayern steht eine Reise in den Orient an. „Schmecken, riechen, probieren sind das A und O“, erzählt Borgmann, die seit über fünf Jahren Teil der Kräuterküche ist. Der würzige Kulturenmix kommt geschmacklich an. Doch Achtung: Mit Harrisa und Co. kommt auch Schärfe ins Spiel.

Doch das ist kein Problem, isst das Ehepaar Dagmar und Rolf Wermann gerne würzig-scharf. Die Küche ist ihr Experimentierfeld. Ihren persönlichen Michelin-Stern haben sie sich während der Pandemie erkocht, berichtet Dagmar Wermann. „Essen gehen war ja durch die Lockdowns nicht möglich, so haben wir einfach selber mehr und viel gekocht.“

Die Gewürzvielfalt der Kräuterküche sei Wermann dabei zugutegekommen. Von rund 400 verschiedenen Sorten, die der Laden bereithält, finde sie stets etwas Neues und Exotisches. „Vieles passt zu Vielem“, weiß Sandra Pereira. Auch Salze und Pfeffer spielen eine entscheidende Rolle beim Kochen. „Ebenso Alternativen zum Süßen von Desserts, wie etwa Kokosblütenzucker sind gefragt“, erzählt die „Kräuterköchin“.

Weiterverwertung vonLebensmitteln

Viel Wert legt Pereira auf die Weiterverwertung von Lebensmitteln. „Von Weihnachten und Silvester ist noch Raclettekäse übrig? Was mache ich mit den Kartoffeln von gestern? Die Lösung: Ab in den Mixer und als Dip verarbeitet!“ Gewürzmischungen mit klingenden Namen wie „Grober Unfug“, „Beste Freunde“ oder arabisches Kaffeegewürz hauchen selbst fadem Thunfisch, Lachs oder Kartoffelpüree den nötigen Gaumenpepp ein. „Einfach ausprobieren und schmecken lassen“, ist das Credo der „Kräuterköchinnen“.

Der perfekte Dip

Gewusst wie: Die Basis macht´s: Joghurt, Schmand, Frischkäse und Mayonnaise sind als Grundzutat für Dips geeignet. Aber Finger weg vom Magerquark, dadurch verliert der Dip an Konsistenz!

Wiederverwertung in der Küche:Kartoffeln vom Vortag, Lachs oder Thunfisch sind tolle Basics. Gemüse wie Paprika anrösten, pürieren und als Grundzutat zum Gewürz geben den Geschmacksknospen einen besonderen Kick.

Die Kräuterküche: Infos und Rezepte rund um die Kräuterküche Wermelskirchen gibt es unter www.kraeuterkueche.net oder auf der Facebook-Seite unter Kräuterküche Wermelskirchen.