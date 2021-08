Das geteilte Denkmal in Kreckersweg

Rückbau

Das Foto zeigt deutlich die kuriosen Besitzverhältnisse. Die Hälfte des Denkmals mit der Front zur Landstraße 101 (links ohne Schiefer) gehört Frank Thiering. Diese Hälfte des Denkmals darf er unter Auflagen abbrechen. Die rechte Hälfte gehört Familie Drosten.

Genehmigung für den Rückbau des Hauses gilt nur für etwa die Hälfte. Die andere wird mit einstürzen.

Im März begann Frank Thiering, der Besitzer des denkmalgeschützten Hauses Kreckersweg 2-3, mit den Vorbereitungen, die ehemalige Gastwirtschaft Brass abzureißen. Seit 2015 hat er die Abbruchgenehmigung, die ihm die Denkmalbehörde aber nur erteilt hat, wenn er Auflagen erfüllt. Bevor das Haus abgerissen werden darf, muss das Gebäude genau dokumentiert werden.

So ungewöhnlich der Abriss eines denkmalgeschützten Gebäudes ist, so ungewöhnlich sind auch die Besitzverhältnisse. Denn das Haus Kreckersweg 2-3, das der heute 39-Jährige im Alter von 21 Jahren von seiner Großmutter Ilse Brass vererbt bekam, gehört ihm nur zu etwas mehr als der Hälfte. Der Rest des einst als landwirtschaftliches Gebäude genutzten Komplexes gehört Martin Drosten und seiner Ehefrau. Die Grundstücksgrenze verläuft kurioserweise mitten durchs Haus.

Wie diese ungewöhnlichen Besitzverhältnisse zustande kamen, weiß Frank Thiering, der in dem denkmalgeschützten Haus aufgewachsen ist, nicht mehr. Er kennt es nicht anders, als dass die Innenwand seines früheren Kinderzimmers die Wand des Nachbarhauses ist. In der zur Landstraße 101 gelegenen Frontseite des Hauses waren Gastwirtschaft, Küche und Privaträume der Familie Brass untergebracht, im rückwärtigen Haus, in dem früher Stallungen waren, lebten Nachbarsfamilien.

Der Besitzer baute später in der Nähe ein Einfamilienhaus, das vor einigen Jahren die Familie Drosten kaufte. „Das Grundstück und die hintere Hälfte des denkmalgeschützten Hauses gehörten einfach dazu“, sagt Martin Drosten. Nutzen kann die Familie das unbewohnte Gebäude nicht. Wer sich das Haus von der Giebelseite aus Richtung Kreckersweg anschaut, erkennt sofort die Grundstücksgrenze. Thiering hat auf seiner Seite die Schieferfassade entfernt.

„Erst muss ich mal den Abriss hinter mich bringen.“

Frank Thiering

Bewohnt ist das Denkmal schon lange nicht mehr. Frank Thiering wohnt mit seiner Frau in Leichlingen, das hintere Gebäude ist längst nicht mehr bewohnbar. „Wenn das Gebäude abgerissen ist, überlegen wir, ob Frank Thiering das Grundstück nicht übernehmen und in ein großes verwandeln soll“, sagt Drosten.

HISTORIE DENKMAL Das Gebäude wurde laut Urkataster von 1822 vermutlich Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet. Die Besitzverhältnisse lassen sich nach Angaben der Unteren Denkmalbehörde bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Der Abbruch des Denkmals muss genauestens dokumentiert werden, ist eine Auflage.

Was Frank Thiering mit dem Grundstück anfangen will, weiß er noch nicht. „Erst muss ich mal den Abriss hinter mich bringen“, sagt er. Das wird mindestens ein Jahr dauern. Eigentlich gilt die Abrissgenehmigung nur für die zwei Drittel des Hauses, die ihm gehören, denn nur für diesen Teil konnte Thiering den Abriss beantragen. Aber natürlich muss das Hausdrittel der Drostens letztlich mit abgerissen werden. Das restliche Gebäude wird mit einstürzen – was aber unproblematisch ist, da dieser Teil nicht unter Denkmalschutz steht.