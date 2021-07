Gesundheitstage haben so viele Angebote wie nie

Aktion

+ © Herbert Draheim Die 6. Wermelskirchener Gesundheitstage bieten neben medizinischen Informationen auch vieles zum Thema Wohlbefinden. © Herbert Draheim

Vom Chefarztvortrag über Medizinchecks bis zur Wirkung von Klangschalen können sich Besucher informieren.

Von Karsten Mittelstädt

Für das Thema Gesundheit interessieren sich nur ältere Menschen? Irrtum. „Die Zahl der jüngeren Besucher nimmt zu“, sagt Anke Kerp, die gemeinsam mit Dr. Alexander Baldus und der WiW Stadtmarketing die 6. Wermelskirchener Gesundheitstage vorbereitet.

Die Gesundheitstage finden am Wochenende, 25. und 26. März, im Bürgerzentrum statt. So breitgefächert wie in diesem Jahr war das Angebot der Gesundheitstage, die seit 2003 alle zwei Jahre stattfinden, wohl noch nie. „Die Gesundheitstage bieten nicht nur im medizinischen Bereich viel, auch Wellness, Fitness, Schönheit gehört dazu“, sagt Baldus vom WiW-Arbeitskreis Gesundheit, der die Veranstaltung 2002 mit einer Hausmesse in Gesundheitsclub La MediVita ins Leben rief. Daraus entstanden mit Unterstützung der WiW die Gesundheitstage.

„Im besten Fall sollen die Gesundheitstage bei den Besuchern Veränderungen herbeiführen“, sagt Dr. Baldus. Es geht aber nicht nur um gesunde Ernährung, Bewegung, medizinische Versorgung, sondern auch ums Wohlbefinden und Entspannung. Die Gesundheitstage bieten Vorträge, Mitmachaktionen, kostenlose Gesundheitstests und vieles mehr, kündigt Anke Kerp an.

„Die Nachfrage bei den Anbietern ist groß“, sagt WiW-Geschäftsführer André Frowein. „Wir waren schon Ende Januar mit 46 Ständen ausgebucht.“ Mehr passen nicht ins Bürgerzentrum.

An den Ständen Termine geben lassen

Gleich im Foyer werden die Besucher an einem WiW-Stand empfangen, wo sie sich über das Angebot informieren können. Im Raum 1.32 werden zwischen 12 und 16 Uhr am Samstag und 13 bis 16 Uhr am Sonntag Kurzvorträge zu medizinischen Themen geboten. Dozenten des Krankenhauses wie Chefarzt Dr. Volker Launhardt referieren über „Eigenständigkeit bis ins hohe Alter“ oder welche modernen Konzepte es für typische Gelenkerkrankungen gibt. Gabriela Ruthenberg informiert über Tipps und Tricks für eine gesunde und jugendliche Haut. Eine Anmeldung zu den kostenlosen Vorträgen ist nicht notwendig. „Es empfiehlt sich aber, frühzeitig da zu sein, da einige Vorträge sehr gefragt sind, wie sich bei den letzten Gesundheitstagen gezeigt hat“, sagt Frowein. Vor zwei Jahren besuchten rund 5000 interessierte Wermelskirchener die Gesundheitstage.

Es gibt viele Angebote zum Mitmachen. Die Ergo- und Physiotherapie am Stadtpark bietet mobiles Training und mobile Massage an, bei der Bergischen Apotheke kann man eine kostenlose Venenvermessung durchführen lassen, die AOK bietet kostenlose Körpermessungen, Rückencheck und Handkräftemesser. Auch über Naturheilverfahren kann man sich informieren, beispielsweise, wie Klangschalen sich auf das Wohlbefinden auswirken. Radfahren gehört zur Prävention, deshalb kann man am Stand von Zweirad-Center Lambeck Probefahrten auf E-Bikes machen.

Gefragt dürft der Reanimationskurs am Stand des Krankenhauses sein. „Da habe ich vor zwei Jahren selbst mitgemacht und gestaunt, was man alles machen kann“, sagt Anke Kerp. Einige Angebote dürften sehr gefragt sein. Um Warteschlangen zu vermeiden, werden an den meisten Ständen Termine vergeben. In der Zwischenzeit kann man dann eines der weiteren Angebote wahrnehmen. Früchte Krings bietet Gesundes aus Obst und Gemüse, das Stadt-Café versorgt die Besucher mit kleinen Speisen und Getränken, am Stand des TZW-Therapiezentrums gibt es eine Tombola und Sportgeräte zum Testen. Und wer Lust hat, kann versuchen am Stand von Sanitätshaus Bauer einen Rollator-Parcour zu bewältigen. Die Verkehrswacht Rhein-Berg bietet kostenlose Hör- und Sehtests und hat einen Brems-Simulator aufgebaut. An dem können Junge und Alte ihre Reaktionsfähigkeit testen.