Gesicht der Stadt soll schöner werden

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Es ist ein Katalog mit zum Teil wunderschönen alten Wermelskirchener Häusern. Zum Teil aus der Gründerzeit, altehrwürdig, mit Türmchen und Giebeln. Solche Gebäude gelte es zu pflegen und zu erhalten, befand die Stadt Wermelskirchen schon vor einigen Jahren. Und entwickelte als Komponente des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes das Fassadenprogramm, das zu Corona-Zeiten startete.

Der genannte Katalog mit rund 200 Gebäuden ist auf der Internetseite der Stadt einsehbar. Allesamt sind das Häuser, deren Fassaden nach Expertenmeinung erneuert werden könnte. Dem müssen die Eigentümer allerdings zustimmen. Und es gibt noch einige Voraussetzungen, um in das Förderprogramm aufgenommen zu werden.

Aufwertung des Stadtbildes und der eigenen Immobilie

Die erläutert Architektin Gu-drun Hausmann. „Das ganze soll ja zum einen eine Aufwertung des Stadtbilds sein – unter Aktivierung von privatem Kapital“, sagt die Witzhelde-nerin, die als so genannte „Kümmerin“ die Hauseigentümer beim Fassadenprogramm berät und sie bei der Antragsstellung unterstützt. Zum anderen ziehe eine Verschönerung der Hausfassade aber auch eine Wertsteigerung der eigenen Immobilie nach sich. „Das möchte ich noch einmal allen Hauseigentümern sagen: Mit einer Aufbesserung der Fassade verschönert man ja das Gesicht eines Hauses“, unterstreicht die Architektin. „Das ist nicht unwesentlich, auch für die Lebensqualität in einer Stadt.“

Wer also in der Innenstadt ein förderfähiges Projekt besitzt, die Fassade dieses Hauses sanieren oder verändern möchte und sich dabei an die Vorgaben des Programms halten will, kann mit einer Förderung von bis 50 Prozent rechnen. Förderungswürdig sind Fassaden historischer Bauten, etwa die typisch bergischen Häuser mit Schiefern und grünen Fensterladen, die zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert gebaut wurden. Auch Stadtvillen aus dem 19. Jahrhundert gehören dazu. Solche Häuser aus den Jahren 1730 bis 1830 werden dem Klassizismus zugeordnet. Etwas verspielter ist der Historismus, für den das Café Wild an der Oberen Remscheider Straße/ Markt beispielsweise steht.

Grundvoraussetzung für eine Antragstellung im Fassadenprogramm ist die fachliche Beratung. Die übernimmt ab sofort Architektin Gudrun Hausmann. Bis zum Jahr 2025 stehen 300 000 Euro aus der Städtebauförderung zur Verfügung. „Wir haben zwei Förderstufen“, erklärt Marion Becker vom Amt für Stadtentwicklung. „Je nach Aufwand werden 25 oder sogar 50 Prozent der Kosten für die Fassaden-Sanierung übernommen.“

Nachdem Anfang des Jahres 2020 das Programm ganz gut angelaufen sei und sich viele Hauseigentümer zumindest hätten beraten lassen, sei das Interesse während der Lockdowns indes wieder eingeschlafen, sagt Becker. „Wir konnten natürlich auch keine Info-Veranstaltungen durchführen oder Menschen persönlich einladen“, ergänz Fördermanagerin Lisa Engstfeld. „Das ist ja jetzt alles wieder möglich.“

Einige wenige Gebäude wurden bereits saniert: ein Haus an der Telegrafenstraße, in dem ein Telekommunikationsladen ansässig ist, beispielsweise. Und das Haus am Bügeleisen. Dort haben sich die Arbeiter unter anderem das Türmchen vorgenommen und es angenehm hell gestrichen.

„Wir wünschen uns natürlich, dass noch viel mehr Eigentümer sich bereit erklären, ihre Fassade verschönern zu lassen“, sagt Marion Becker. Und Gudrun Hausmann ergänzt: „Natürlich ist das auch ein Einsatz fürs Gemeinwohl. Zum Beispiel gehen Menschen natürlich lieber in einer Innenstadt einkaufen, in der ansehnliche Häuser stehen. Das angenehme oder eben unangenehme Empfinden ist oft etwas unterbewusst Wahrgenommenes. Aber es wird wahrgenommen. Und das sollte einem die Investition schon wert sein.

Hintergrund

Mit dem Fassadenprogramm soll Immobilieneigentümern im Bereich der Wermelskirchener Innenstadt ein finanzieller Anreiz zur gestalterischen Instandsetzung ihrer Gebäude gegeben werden.

Kommentar von Anja Siebel: Das kann sich lohnen

Wenn es ums Gemeinwohl geht, ist nicht jeder gleich begeistert. Oft ist es doch so, dass sich so manch einer selbst der Nächste ist; vor allem, wenn es um finanzielle Investitionen geht. Oft lohnt sich aber ein genauerer Blick. Nicht nur, weil es gut ist, sich auch für die Allgemeinheit stark zu machen, das sollte keine Frage sein. Aber auch, weil man selbst davon profitieren kann.

So ist es auch beim Fassadenprogramm für die Innenstadt. Denn während die Aufwertung der historischen Häuser erheblich das Stadtbild verschönern kann, wertet sie ja auch die einzelnen Immobilien auf. Die obendrein ja ohnehin irgendwann saniert werden müssten, wenn sie nicht dem Abriss zum Opfer fallen sollen.

Sich als Hausbesitzer von einem in Frage kommenden Objekt von Architektin Gudrun Hausmann einmal fachlich beraten zu lassen, kann sich also lohnen. Und ist es nicht auch schön, etwas für eine attraktive und heimelige Innenstadt zu tun?

