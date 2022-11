Geschichtsverein stellt Mundart-Werk vor

Wie der Wermelskirchener BGV-Vorsitzende Volker Ernst mitteilt, findet diese Buch-Premiere nicht wie ursprünglich geplant in der Stadtbücherei, sondern im Evangelischen Gemeindezentrum am Markt statt. Diese Verlegung sei der hohen Zahl von Anmeldungen geschuldet.Der Autor des Buches, Ernst Köser, kallt Platt, schon sein Leben lang. Der 73-Jährige wuchs in Hülsen/Dhünn auf. Er arbeitete als Bandwirker, ist inzwischen Witwer, hat drei Töchter, samt Schwiegersöhnen und Enkelkindern. „Gedichte auf Platt schreiben, das mache ich schon seit über 40 Jahren. Meine Töchter verstehen mich noch, wenn ich Platt kalle“, sagt Ernst Köser. -sng/ acs-