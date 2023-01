So teuer wäre ein Rad- und Gehweg an der L 409

Ingenieurbüro stellt Machbarkeitsstudie vor.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Ein Rad-Gehweg entlang der L 409 zwischen Berliner Straße und Habenichts. Was würde auf die Stadt Wermelskirchen zukommen? Ist so ein Weg überhaupt machbar? Welche Kosten würden entstehen? Am Montagabend berichtete Ilka Roosen, eine Mitarbeiterin des Ingenieurbüros Osterhammel GmbH, im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr von der Machbarkeitsstudie. In seiner Sitzung am 28. November hatte der Ausschuss bereits erste Informationen zur Kenntnis genommen.

„Es ist eine vier Kilometer lange Strecke“, sagt Ilka Roosen. „Wir haben die Konflikt und Engstellen identifiziert.“ Die Strecke komme am Haus Eifgen vorbei, ziehe sich über Eipringhausen bis nach Habenichts hoch. So sei beispielsweise in Höhe Eipringhausen der Straßenverlauf sehr eng und es bestehe bis jetzt nur ein sehr schmaler Gehweg. „Es werden auf jeden Fall Böschungsarbeiten notwendig werden, um die Fläche für den Rad- und Gehweg zu erreichen“, sagt die Ingenieurin. „ Und die werden sehr kostenintensiv.“ Alternativ sei ein Wirtschaftsweg untersucht worden. „Im Norden befindet sich jedoch ein Naturschutzgebiet“, sagt Ilka Roosen. „Da muss ganz früh mit den Naturbehörden gesprochen werden, um zu sehen, was machbar ist und ob es überhaupt möglich ist, in diesem Bereich einen Rad- und Gehweg herzuführen.“

Die Kosten für den Ausbau des Rad- und Gehweges entlang der L 409 werden auf 1 384 000 Euro geschätzt. Die Kosten für einen Rad- und Gehweg, der über den Wirtschaftsweg führen würde, käme auf 1 529 000 Euro. So werde der Wiesenradweg rund 200 000 Euro mehr Kosten verursachen. „Das sind alles geschätzte Zahlen“, sagt Ilka Roosen.

„Brauchen wir einen Luxusradweg?“ fragt Jürgen Steeger von den Freien Wählern. Die Riesenkostensumme von 1,8 Millionen Euro habe weder die Priorität 1, 2 oder 3. „Es gibt andere Gefährdungssituationen.“ Der Radverkehr an der L 409 sei sehr limitiert, er fahre fast täglich dort vorbei. „Wir müssen den Bürger nicht um 1,6 oder 1,8 Millionen Euro bitten.“ Andreas Willinghöfer und Richard Kranz für Bündnis 90 / Die Grünen sind mit der Machbarkeitsstudie für die Radwege sehr einverstanden. „Wir befinden uns in einer Mobilitätswende und Verkehrswende“, sagt Andreas Willinghöfer. „Ist der Alternativweg die bessere Wahl und ist dieser im Naturschutz umsetzbar und machbar?“ Und könne so ein Weg im Naturschutzgebiet beleuchtet werden?“

Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamts der Stadt Wermelskirchen, meldet sich dazu und sagt: „Naturschutz ist ein wichtiger Punkt.“ Die Beleuchtungsfrage werde in den Blick genommen. Jürgen Steeger (Freie Wähler) meldet sich ein zweites Mal und sagt: „Es wird eine große Förderung notwendig sein.“

Das hätte sich keiner vor20 Jahren träumen lassen

„Wer den Radverkehr heute sieht, wie viele damit beispielsweise zur Arbeit fahren, der hätte sich das vor 20 Jahren nicht träumen lassen“, sagt Friedel Burghoff (CDU). „Es ist dringend erforderlich, dass Fahrradwege geschaffen werden. Es muss nach Fördermitteln gesucht werden.“

Benjamin Schmidt (CDU) sagt ergänzend: „Das Land hat seine Fördermittel um 15 Millionen Euro erweitert. Die Kommunen bekommen es zur Verfügung gestellt.“ Und Richard Kranz (Bündnis 90 / Die Grünen) sagt: „Es muss schnell mit Straßen NRW gesprochen werden, um festzustellen, wer der Träger der Straßenabschnitte ist und wer die Kosten tragen muss.“ Es gebe bestimmt Finanzierungsmöglichkeiten.

Nach den Redebeiträgen ließ der Ausschussvorsitzende Michael Schneider (CDU) über den Tagesordnungspunkt abstimmen. Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr stimmten einstimmig dafür. So haben sie den Sachstandsbericht zur Kenntnis genommen und die Verwaltung beauftragt, die Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen und Abstimmungen mit Straßen NRW zu tätigen. Aufgrund der zum Teil sehr wenig verfügbaren Straßengesamtbreite müsse die Stadt auch Grunderwerbsthematiken klären.

Verschiedenes

In der Ausschusssitzung für Stadtentwicklung und Verkehr berichtet Tiefbauamtsleiter Harald Drescher, dass im Höferhofer Feld in Dabringhausen gerade Prospektionsuntersuchungen stattfinden. Archäologen suchen nach Funden, die dort zu finden sein könnten. Dort soll ein Wohngebiet entstehen.

Standpunkt von Susanne Koch: Radwege sind Zukunft

+ susanne.koch@rga.de © Christian Beier

Wer die vier Kilometer lange Strecke von der Berliner Straße über die L 409 bis Habenichts mit dem Auto entlang gefahren ist, der weiß, dass es an manchen Stellen nicht einfach für Fahrradfahrer, erst Recht aber für Fußgänger ist. Da muss also etwas geschehen, um die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu schützen. Es ist davon auszugehen, dass der Anteil der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in den kommenden Jahren noch steigt. Zumal die Höhenunterschiede für versierte Pedelec-Fahrer heute kein Hinderungsgrund mehr sind. Auch nicht so geübte E-Bike-Fahrer kommen die Berge hinaus. Die Stadt Wermelskirchen sollte sich also schnell auf den Weg machen, um Fördermittel zu finden, die ein solch ambitioniertes Projekt auch tragen können. Die Fahrradfahrer und natürlich auch Fußgänger werden sich am Ende für einen fertig gestellten Rad- und Gehweg bedanken.