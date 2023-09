Gesamtschule Wermelskirchen wird fünfzügig

Die Grünen kritisieren, dass so vielen Schülern wieder Absagen erteilt werden müssen.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Grüne und FDP konnten sich im Schulausschuss mit ihrem Antrag für eine sechszügige Gesamtschule im Schulausschuss nicht durchsetzen. Sowohl CDU als auch SPD, Bürgerforum und Freie Wähler votierten gegen eine Sechszügigkeit für die neue weiterführende Schulform und für den Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung, der eine Fünfzügigkeit vorsieht. Die abschließende Entscheidung fällt nun der Stadtrat am Montag, 18. September.

„Unsere Ausgangslage ist der Beschluss des Rates, eine mindestens vierzügige Gesamtschule zu schaffen“, sagte der Erste Beigeordnete Stefan Görnert. Eine entsprechende Genehmigung von der Bezirksregierung liege vor. Im Verlauf der Phase, um die neue Gesamtschule aus der Taufe zu heben, folgten die Genehmigungen für erst eine und dann zuletzt in den vergangenen Sommerschulferien für eine weitere Mehr-Klasse.

Die Vierzügigkeit war Voraussetzung für die Gründung der Gesamtschule, weil die Anmeldung von mindestens 100 Kindern aus Wermelskirchen Bedingung zur Gründung der Schule waren. Die Gesamtschule startete zum Schuljahresbeginn letztlich mit 155 Schülerinnen und Schülern, verteilt auf sechs Klassen. „Für uns ist Grundlage, was wir gesichert als Ressourcen nachweisen und umsetzen können“, erläuterte Stefan Görnert den Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung und verwies auf eine Machbarkeitsstudie, die dem Schulstandort die Möglichkeit zum Ausbau einer fünfzügigen Gesamtschule attestiert.

Vorsitzender korrigiert sein Plädoyer

Dem schloss sich der Schulausschussvorsitzende Jochen Bilstein (SPD) an und konstatierte: „Ich habe in der vergangenen Ausschusssitzung für eine Sechszügigkeit plädiert – das war ein Fehler. Wir brauchen die räumlichen Gegebenheiten, die verlässlich sein müssen.“ Er teile die Auffassung der Verwaltung, dass am Wirtsmühle-Schulstandort lediglich eine fünfzügige Gesamtschule zu realisieren sei: „Wir können hier kein Wolken-Kuckucks-Heim aufmachen, das nicht realisierbar ist.“ Ein „Oberstufen-Zentrum“ sei irgendwann denkbar, aber nicht innerhalb von vier Jahren, wenn die ersten Gesamtschüler das Oberstufen-Alter erreichten.

Mit dem Begriff „Oberstufen-Zentrum“ bezog sich Jochen Bilstein auf eine Idee, nach der die Oberstufen von Gesamtschule und Städtischem Gymnasium an einem Standort gemeinsam unterrichtet werden würden. An die Möglichkeit eines weiteren Standortes für die Gesamtschule hatten auch Grüne und FDP in ihrem gemeinsamen Antrag gedacht.

„Uns ist es sehr wichtig, dass die Gesamtschule zu einem Erfolg geführt wird – nachhaltig, qualitativ und auch quantitativ“, betonte Ulrike Schorn-Kussi (Die Grünen). Die Zahlen im Schulentwicklungsplan seien eindeutig: „Die Jahrgangsbreiten werden größer. Wir haben jetzt knapp 250 Kinder, die die Grundschulen auf eine weiterführende Schule verlassen haben – ab 2026/27 werden es 300 bis 350 sein.“ Das mache eine sechszügige Gesamtschule notwendig, sagte Ulrike Schorn-Kussi: „Wenn die Gesamtschule in Zukunft angemeldeten Kindern und deren Eltern absagen muss, können wir nicht sagen, dass wir das nicht wissen konnten. Wir brauchen keine mutige, sondern eine notwendige Entscheidung.“

Und weiter: „Wird eine fünfzügige Gesamtschule beschlossen, werden wir schon nach den Anmeldungen für das Schuljahr 2024/25 im kommenden Januar wieder Absagen erteilen müssen – das ist ein soziales Armutszeugnis.“

Auf die Argumentation der CDU, dass keine höheren Schülerzahlen in den Jahrgängen absehbar seien, reagierte Frank Kaluscha (Die Grünen): „Das geht aus dem Schulentwicklungsplan anders hervor. Das sind die Fakten und dafür tragen wir die Verantwortung. Die Frage ist, ob wir alle Schüler aus Wermelskirchen hier auch beschulen wollen oder nicht? Wir wollen das.“