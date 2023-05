Gesamtschule: CDU mahnt zu Umsicht bei der Festlegung der Klassenstärke

Eine Sechszügigkeit müsse genau bedacht werden, schreibt die CDU-Ortsfraktion. Die SPD hatte dafür zuvor überraschend in einem Antrag plädiert.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Die CDU-Fraktion hat sich nach der jüngsten Sitzung des Schulausschusses noch mal zur neuen Gesamtschule geäußert. Wie berichtet, wissen der kommissarische Leiter Torsten vom Stein und seine Stellvertreterin noch nicht, in wie vielen Klassen die angemeldeten 144 Schülerinnen und Schüler der neuen Gesamtschule nach den Sommerferien untergebracht werden.

Torsten vom Stein und Joanna Licht hatten nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie hoffen, dass grünes Licht für die Vierzügigkeit plus zwei Mehrklassen für den Schulstart gegeben wird. Während der jüngsten Sitzung des Schulausschusses war nun klar geworden, dass eine Fünfzügigkeit für ein Jahr genehmigt werden könnte.

SPD hatte überraschend einen Antrag eingereicht

Jochen Bilstein (SPD) hatte daraufhin noch einen Antrag einreichen wollen, nachdem die Sechszügigkeit gewährleistet werden sollte. Begründung: Damit im Falle einer Genehmigung der Sechszügigkeit durch die Bezirksregierung die Bauverwaltung der Stadt rechtzeitig die Aus- und Neubaumaßnahmen, die bis zum Beginn der Oberstufe erfolgt sein müssten, planen und ausschreiben könne, sei ein Ratsbeschluss vor der Sommerpause erforderlich.

Von Seiten der CDU-Fraktion, namentlich Dr. Bernhard Meiski, hatte Bilstein für den spontanen Antrag bereits während der Sitzung Kritik geerntet. Jetzt äußerten sich die Unionspolitiker vor Ort noch einmal ausführlich dazu: Natürlich werde man die Gesamtschule auch weiterhin unterstützen, schreibt der CDU-Fraktionsvorsitzende vor Ort, Michael Schneider. Aber: „Wir sind der Meinung, populistische Entscheidungen, zumal vorschnell getroffen, sind der neuen Schule nicht angemessen“, heißt es darin weiter. „Gerade im Bezug auf die Festlegung auf eine dauerhafte Klassenstärke gilt es vor allem, erst einmal die noch offene Entscheidung der Bezirksregierung über die Bildung einer weiteren Mehrklasse nur für das kommende Schuljahr abzuwarten.“

Die Verwaltung habe im letzten Schulausschuss nachvollziehbar dargelegt, wie im Schuljahr 2023/2024 eine Sechszügigkeit inklusive Inklusionsraum umsetzbar sei. Die Wichtigkeit der Entscheidung über die zukünftige Zügigkeit der Gesamtschule vertrage laut Meinung der CDU-Fraktion indes keinen Schnellschuss, „wie dies der Ausschussvorsitzende mit seinem überhasteten Ansinnen, bereits jetzt schon eine Empfehlung für eine Sechszügigkeit abzugeben“ getan habe, „zumal dies an der Geschäftsordnung des Rates vorbei geschehen sollte.“ Die Komplexität der zu berücksichtigenden Fakten verlange eine genaue Betrachtung, schreibt die CDU-Fraktion weiter dazu. „Selbstverständlich müssen dabei auch die zu erwartenden Kosten im Blick behalten werden.“

Fraktion hätte lediglich eine Einschätzung vorgelegen

Dazu erklärt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Stefan Leßenich auf Nachfrage des WGA: „Wir wissen ja gar nicht, welche zusätzlichen baulichen Maßnahmen eventuell noch auf uns zukommen würden, würde die Sechszügigkeit genehmigt. Und wir wissen ja auch nicht, für wie lange diese Sechszügigkeit dann genehmigt würde. Die Fünfzügigkeit gilt ja jetzt möglicherweise auch nur für ein Schuljahr.“ Die Fraktionsvorsitzenden hätten gut zwei Wochen vor der Schulausschusssitzung lediglich die Meinung des Ausschussvorsitzenden zur Kenntnis erhalten.

Fraktionsvorsitzender Michael Schneider: „Das ist seine rein persönliche Einschätzung. Dem Schulausschuss lag weder ein konkreter Antrag noch ein Beschlussvorschlag vor, über den die Fraktionen hätten beraten können. Wir wollen hier keine politischen Ränkespiele. Diese sind der neuen Schule nicht zuträglich, und persönliche Profilierung hat bei dieser für die Zukunft unserer Stadt so wichtigen Entscheidung keinen Platz.“

Hintergrund

Das Team der neugegründeten Wermelskirchener Gesamtschule will erst einmal in den Unterricht nach den Sommerferien einsteigen – ein Schulfest soll es 100 Tage nach Schulbeginn geben. „Wir planen ein solches für den November“, sagt der kommissarische Schulleiter Torsten vom Stein. „Näheres geben wir noch bekannt.“ Einen Kennenlern-Abend für die Eltern der neuen Fünftklässler gibt es aber bereits am kommenden Dienstag, 6. Juni, in den Räumen der Gesamtschule am Weyersbusch.

Kommentar von Anja Siebel: Stark fürs Ziel

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Man wolle keine Ränkespiele, betonte Michael Schneider noch in seinem öffentlichen Schreiben bezüglich der Klassenstärke der neuen Gesamtschule. Leider schien es während der Sitzung des jüngsten Schulausschusses schon wieder ein wenig anders.

Die Fraktionen schienen sich alles andere als einig darüber, wie denn nun die 144 Schüler in den Gesamtschul-Alltag starten sollen. Mit fünf Klassen? Oder sechs? Einigkeit gibt es bis heute darüber offenbar nicht.

Der Wunsch der Pädagogen, die letztlich in der Gesamtschule am Zuge sind, steht deutlich fest: Sie möchten eine Sechszügigkeit. Nun gut. Aber zunächst können wohl alle froh darüber sein, dass es überhaupt möglich war, eine solche Zahl an Schülern zusammenzubekommen.

Die Unstimmigkeiten werden wohl hoffentlich wieder vergehen – und am kommenden Dienstag werden die Familien, die sich beim Kennenlernabend näher kommen, wohl die Vorfreude stärken.