Gesamtschule steht im Fokus

Die Wermelskirchener Politik verrennt sich zu häufig im Kleinklein, sagt WGA-Redakteurin Anja Carolina Siebel. Das führt aber letztlich zu nichts. Erst recht nicht, wenn es um existenzielle Entscheidungen geht, wie sie die Neugründung einer weiterführenden Schule für eine Stadt wohl ist.

Die Gesamtschule steht wieder einmal im Fokus der Diskussionen – auch innerhalb der Ortspolitik. Das ist auch kein großes Wunder, geht doch mit ihr nach den Sommerferien eine völlig neue Schulform an den Start. Nachdem mit der Sekundarschule eine seinerzeit neue gescheitert ist – zumindest am Standort Wermelskirchen. Keine Frage, die Zeichen stehen insgesamt gut für die Gesamtschule.

Nicht zuletzt deshalb, weil mit Torsten vom Stein als dem neuen kommissarischen Schulleiter und seiner Stellvertreterin Joanna Licht ein hochmotiviertes Team am Start ist. Aber auch, weil Schulverwaltung und Arbeitskreis, dem nicht zuletzt mit Uwe Spindler ein Schulleiter einer bereits bestehenden Gesamtschule mit Rat und Tat zur Seite stand, zuvor bereits hervorragende Arbeit geleistet hatten. Die Politik, die sich vorher wie berichtet uneinig über viele Aspekte war, zog mit.

So gibt es derzeit 144 Anmeldungen. Eine stolze Zahl. Nun herrscht allerdings wieder Zwist bezüglich der Klassenstärke. Die Schulleitung möchte eine Sechszügigkeit und hat das auch immer wieder öffentlich betont. In der Politik gibt es, insbesondere aus den Reihen der CDU-Fraktion, indes Bedenken. Man müsse, so die Begründung, bei einer Sechszügigkeit der Schule auch über bauliche Erweiterungen nachdenken und es sei überhaupt nicht klar, wie das umgesetzt und finanziert werden könnte. „Gerade im Bezug auf die Festlegung auf eine dauerhafte Klassenstärke gilt es vor allem, erst einmal die noch offene Entscheidung der Bezirksregierung über die Bildung einer weiteren Mehrklasse nur für das kommende Schuljahr abzuwarten“, schrieben die CDU-Ortspolitiker jüngst in einem Antrag.

Das ist wohl sinnvoll. Sinnvoll ist es aber auch, wieder einmal zu einer Einigkeit in Schul-Fragen zu gelangen. Und sich dazu auch eng mit den direkt agierenden Personen, in diesem Falle der derzeit bestehenden Schulleitung, auszutauschen. Denn dort herrscht wohl die beste Kenntnis darüber, was eine Gesamtschule braucht und wie sie letztlich ausgerichtet sein soll.

Die Wermelskirchener Politik verrennt sich zu häufig im Kleinklein. Das führt aber letztlich zu nichts. Erst recht nicht, wenn es um existenzielle Entscheidungen geht, wie sie die Neugründung einer weiterführenden Schule für eine Stadt wohl ist, wenn man alle Konsequenzen bedenkt.

