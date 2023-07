Gesamtschule rüstet sich für den Start

Blick in ein Klassenzimmer: Die Vorbereitungen in der neuen Gesamtschule am Weyersbusch laufen auf Hochtouren.

140 Fünftklässler werden erwartet.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Das neue Schild hängt, die Wände sind gestrichen, fehlende Möbel bestellt: In der neuen Gesamtschule am Weyersbusch laufen die letzten Arbeiten vor dem Beginn des neuen Schuljahrs. Rund 140 Fünftklässler schlagen hier am kommenden Montag ein neues Kapitel Wermelskirchener Schulgeschichte auf. Noch immer sei nicht geklärt, ob die Schule fünf- oder sechszügig laufen werde, sagt Christian Pohl, Technischer Beigeordneter der Stadt. Die aktuell geltende Genehmigung sehe fünf Klassen vor. Und darauf habe sich die Stadt in dem Gebäude am Weyersbusch, das bisher von der Unterstufe der Sekundarschule genutzt wurde, nun auch für das nächste Schuljahr eingestellt.

Das bedeutet konkret: Im Erdgeschoss und im ersten Stock des Gebäudekomplexes neben der Sekundarschule wurden fünf Klassen für jeweils 28 Kinder eingerichtet. Der erste Jahrgang werde voraussichtlich das Erdgeschoss beziehen, sagt Sonja Amend vom Amt für Gebäudemanagement. Aber auch die Klassen für den zweiten Jahrgang, der im nächsten Jahr eingeschult wird, sollen pünktlich zum Schulstart am Montag fertig sein. Unterm Strich bietet das Gebäude dann elf Klassenräume. „Die Kinder werden hier auf keinen Fall eine Baustelle antreffen“, betont Sonja Amend. Der Zeitplan sei sportlich gewesen, ergänzt Pohl. Aber weil es bestehende Verträge mit Handwerkern gegeben habe, sei der Plan am Ende aufgegangen.

Zu jedem Klassenzimmer gehört ein Differenzierungsraum

+ Christian Pohl, Technischer Beigeordneter. © sng

Auf der Zielgeraden stünden nun nur noch Detailarbeiten an, das meiste sei in den vergangenen Wochen geschafft worden. Das heißt konkret: Zu jedem Klassenraum gehört künftig ein Differenzierungsraum. Die Räume sind durch eine Glastür voneinander getrennt. In einigen der größeren Klassenräume wurden dafür Wände eingezogen – um sie zu teilen. Andere Räume haben eine Verbindungstür zum Nachbarraum bekommen. Zusätzlich hat die Stadt einen Musikraum eingerichtet, in dem auch Instrumente aus der ehemaligen Realschule einziehen werden. Im ersten Stock werden aktuell auch Lehrerzimmer, Sekretariat und das Büro für die Schulleitung eingerichtet. Wo es nötig war, haben Klassenräume einen Anstrich bekommen.

„Aber wir sind hier insgesamt auf einen guten Gebäudestand getroffen“, sagt Pohl. Das gelte auch für die Technik: Die Räume seien schon mit digitalen, interaktiven Tafeln ausgestattet gewesen. Aktuell werde noch ein eigenes Schulnetzwerk für die Gesamtschule eingerichtet. Dann stehe noch die Putzaktion an, bevor Stühle und Schreibtische ihren Platz in den Klassenräumen finden sollen.

Viele der Möbel, die die Sekundarschule zurückgelassen hat, können weiter genutzt werden. „Aber wir haben auch neues Inventar bestellt“, sagt Sonja Amend. Die Abstimmung mit der Sekundarschule habe gut funktioniert: Manches habe die Schule mitgenommen, anderes stehe nun für die Einrichtung der Gesamtschule zur Verfügung. Die Mensa und die naturwissenschaftlichen Räume der benachbarten Sekundarschule würden künftig gemeinsam genutzt. „Für die ersten beiden Jahrgänge der Gesamtschule haben wir jetzt also einen guten Plan“, sagt Christian Pohl, „für das dritte Schuljahr haben wir dann eine Königsaufgabe vor uns.“ Der Auszug der Sekundarschule müsse genauso wie der Einzug der Gesamtschule vernünftig über die Bühne gehen.

„Wir planen diesen Standort unter Hochdruck“, betont Pohl. Im nächsten Jahr soll die alte Grundschule Ost abgerissen werden, ein Architektenwettbewerb soll dann gute Ideen für die weitere Entwicklung des Schulstandortes liefern. Neubau? Sanierung? „Das wird eine große Nummer und eine Aufgabe für die nächsten Jahre“, sagt Pohl.

Hintergrund

An der Gesamtschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I und II erreicht werden, die auch an Hauptschule, Realschule und Gymnasium erworben werden können. Schwächere Schüler sollen genauso gefördert werden wie starke Schüler. Die erste gymnasiale Oberstufe startet 2029/2030.