Gesamtschule: Qualität sollte im Fokus stehen

Die Arbeitsgruppe zur Entwicklung der Sekundarschule hat ganze Arbeit geleistet, meint WGA-Redakteurin Anja Carolina Siebel.

Wie viele Klassen werden es wohl sein, die künftig ein fünftes Schuljahr an der neuen Gesamtschule ausmachen? Das bleibt eine spannende Frage, um die es eigentlich schon Diskussionen gegeben hatte, seitdem klar war, dass die Gesamtschule an den Start gehen wird.

Das Team der Schulleitung um den kommissarischen Schulleiter Torsten vom Stein hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass es gern von Beginn an eine Fünf-, besser eine Sechszügigkeit gehabt hätte. Ratsmitglieder, unter anderem der CDU-Fraktion, hatten indes Bedenken geäußert. Unter anderem hieß es, dass man ja gar nicht wisse, welche baulichen Maßnahmen noch nötig würden, wenn entsprechend mehr Schülerinnen und Schüler am Weyersbusch an den Start gingen.

Nun haben die Grünen und die FDP-Fraktion in Wermelskirchen wie berichtet einen Antrag gestellt. Sie möchten die Sechszügigkeit der Schule. Und das kann auch nur sinnvoll sein. Denn dafür spricht vieles. Vor allem die Qualität der Schule. Denn, und das ist eigentlich der entscheidendste Punkt, die Gesamtschule soll ja einen Teil der Schüler bis zum Abitur führen. Dazu braucht es eine Oberstufe. Da aber erfahrungsgemäß nur höchstens ein Drittel der Schüler es bis zur Oberstufe schafft oder sie besuchen möchte, hätte man bei einer Vierzügigkeit, wie sie jetzt geplant ist, nur eine sehr kleine Stufe. Deren fachliches Angebot dann verständlicherweise auch nur minimal wäre. Und schon würde ein entscheidender Anreiz für leistungsstarke Schüler fehlen, diese Schule zu besuchen.

Und wollte man nicht mit Einrichten der Gesamtschule gerade verhindern, dass Jugendliche für den Schulbesuch in andere Städte abwandern? War nicht das erklärte Ziel, allen Schülern ein Lernangebot in Wermelskirchen zu machen? Dieses Ziel sollte man dann auch weiter verfolgen.

Die Arbeitsgruppe zur Entwicklung der Sekundarschule, die von einigen Ortspolitikern zu Anfang so massiv kritisiert wurde, hat ganze Arbeit geleistet. Die Eltern haben sich überzeugen lassen von einer Schulform, die zeitgemäß ist. Weil sie alle Schülerinnen und Schüler mitnimmt. Bleibt zu hoffen, dass alle auf dieser Erfolgswelle auch weiterhin mitschwimmen. Allen Bedenken zum Trotz. Denn die Qualität der Schule sollte an erster Stelle stehen, wenn man sich schon von Beginn an so für sie eingesetzt hat. Und dazu gehört es eben auch, ein attraktives Angebot für Schüler, aber auch für Lehrende zu schaffen und letztlich auch zu erhalten.

