Neue Gesamtschule: Acht Kinder wurden bereits abgelehnt

Sechs Kinder aus Wermelskirchen und zwei weitere Kinder wurden für die neue Gesamtschule abgelehnt. Die Stadt prüft nun, ob die Schule sechszügig starten kann.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Acht Kinder wurden bereits an der für die Wermelskirchener Gesamtschule von der Bezirksregierung abgelehnt, davon sechs Kinder aus Wermelskirchen. Das wurde im Schulausschuss am Mittwochabend verkündet. Und von den Kommunalpolitikern, die zum Teil schon davon erfahren hatten, mit großer Besorgnis aufgenommen.

Einstimmig angenommen wurde daraufhin der Antrag von Monika Müller, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU, das Schulverwaltungsamt zu beauftragen, eine Möglichkeit zu schaffen, bei der abgelehnte Kinder aus Wermelskirchen doch noch an der Gesamtschule aufgenommen werden können.

Der Ausschussvorsitzende Jochen Bilstein (SPD) schlug weiter einen Appell des Schulausschusses an die Bezirksregierung vor, die Gesamtschule sechszügig starten zu lassen, um keine Kinder ablehnen zu müssen. Dieser Antrag wurde mit neun Ja-Stimmen, drei Gegenstimmen und dem Rest Enthaltungen angenommen. Dabei ist die Neugründung der Gesamtschule eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Denn die Abwanderung von Wermelskirchener Kindern an Schulen in andere Städte wurde damit geblockt. Im Schuljahr 2021/2022 blieben nur 59 Prozent der Kinder an weiterführenden Schulen in Wermelskirchen, die Abwanderung betrug 41 Prozent. Und für das kommende Schuljahr sind es 77 Prozent Kinder, die bleiben und nur 23 Prozent der Eltern haben ihre Kinder in anderen Kommunen angemeldet.

143 Kinder wurden bis zum 27. Januar, 18 Uhr, an der Gesamtschule angemeldet, davon 135 Gemeinde eigene Kinder. „Die Bezirksregierung hat in Wermelskirchen eine vierzügige Schule genehmigt“, sagt Schulamtsleiter Andreas Voß. „Und dazu noch eine weitere Klasse für das kommende Schuljahr.“ Das heißt: In jeder Klasse sind deshalb 29 Schülerinnen und Schüler untergebracht.

„Es ist die Aufgabe der Stadt, die Abwanderung von Schülerinnen und Schülern in andere Gemeinden zu stoppen“, sagt Ulrike Schorn-Kussi, Bündnis 90 / Die Grünen. „Nicht alle Eltern haben ihre Kinder schon an weiterführenden Schulen angemeldet, zum Teil auch wegen sprachlicher Probleme. Weiter müssen wir damit rechnen, dass noch Schülerinnen und Schüler das Gymnasium verlassen müssen und an der Gesamtschule dazukommen. Und in den kommenden Jahren steigen die Schülerzahlen auch an den Grundschulen, das muss berücksichtigt werden.“

Gegen eine Erweiterung der Gesamtschule sprach sich Thorsten Schmalt (CDU) aus: „Es wäre Wahnsinn und grob fahrlässig, die Gesamtschule jetzt erweitern zu wollen.“ Aufgrund von Lehrermangel sei überhaupt noch nicht klar, ob ausreichend Pädagogen eingestellt werden können. Alleine 29 Kinder in einer Klasse sei „der reinste Wahnsinn. Wir müssen zeitnah eine Deckelung diskutieren, alles andere sei an dem Standort nicht darstellbar.“ Dr. Bernhard Meiski, ebenfalls CDU, sagte: „Ich kann nur unterstreichen, was Herr Schmalt gesagt hat. Wir können hier nicht aus Emotionen heraus, eine sechszügige Gesamtschule beschließen. Das muss ander Basis diskutiert werden.“

Zum Thema Sechszügigkeit der Schule meldete sich Bürgermeisterin Marion Lück. Sie sagte: „Wir werden prüfen, inwiefern eine Sechzügigkeit machbar ist“, sagte sie. Dazu zähle auch die Frage, inwieweit die baulichen Voraussetzungen dafür gegeben seien.

Digitalpakt und Amokplanung

Am Mittwochabend nahm der Schulausschuss zur Kenntnis, dass die Weiterführung der verknüpften Projekte Förderung Digitalpakt Schule (EDV- und Elektrosanierung) mit dem Projekt Amokplanung trotz der aktuellen Kalkulation mit einer Überschreitung der Gesamtkosten von rund 850000 Euro weitergeführt werden soll. Die Deckung erfolgt durch Mittelverschiebungen bei der Sanierung der des Altbaus der Grundschule Dhünn, die im Zuge der OGS-Entwicklung neu betrachtet werden muss.

