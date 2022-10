Gesamtschule ist auf gutem Weg

Inzwischen gibt es eine Homepage der neuen Schule und am Sonntag stellen sich Schulverwaltung und Pädagogen den Fragen der Eltern an einem Stand bei Wermelskirchen A la carte am Platz unter dem Weihnachtsbaum. Nachdem es zunächst recht holprig zuging, nachdem klar war, dass die Sekundarschule in Wermelskirchen keine Chance mehr hat und die Gemüter sich bezüglich der Entwicklung einer neuen Schule oftmals kräftig erhitzten, scheint jetzt Ruhe einzukehren. Die notwendige Ruhe, um sich gut auf die Neugründung zu konzentrieren und zu erreichen. Die neu entwickelte Website macht einen guten Eindruck. Man findet sich gut zurecht und bekommt auf einen Blick gleich viele Infos. Bleibt zu hoffen, dass die Familien sich nun auch an entsprechender Stelle informieren und es dann im Frühjahr auch ausreichend Anmeldungen für die neue Schule geben wird.