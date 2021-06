Gerline Hesse mag es farbenfroh

Ausstellung

+ © Walter Schubert „Farbexpressionen“ nennt Gerlinde Hesse ihre erste Einzelausstellung in der Galerie Markt 9 in Wermelskirchen. © Walter Schubert

Die Künstlerin stellt noch bis Ende November in der Galerie Markt 9 ihre Werke aus.

Von Walter Schubert

„Farbexpressionen“ nennt die Künstlerin Gerlinde Hesse ihre erste Einzelausstellung in der Galerie Markt 9 in Wermelskirchen. „Am Anfang steht die Farbe. Dann sehe ich was daraus wird, wie sie sich verändert, wie sie lebt“, sagt sie und die Begeisterung für das kreative Schaffen ist bei ihrer Beschreibung spürbar.

Gemalt, gestrichen, gespachtelt und gedruckt wird mit Acrylfarbe auf Leinwand, meist in der Größe 80 x 100 Zentimeter. Mehrschichtig werden die Farben aufgebracht. Durch deckende und auch transparente Farben entsteht Tiefe, Perspektive oder auch Struktur.

Vieles bleibt bei ihr dem Zufall überlassen

„Vieles bleibt dem Zufall überlassen“, sagt Hesse und so sind auch die Titel der Bilder ganz bewusst ein wenig vage. „Blaue Stunde“, „Das große Unbekannte“ oder „Zwischen den Zeilen“ heißen die Werke. „Der Betrachter soll viel Freiraum haben und sich nicht durch einen Namen in seiner Fantasie und seinem Empfinden eingeengt fühlen“, erklärt die Künstlerin.

Gerlinde Hesse wurde in Bonn geboren, studierte Kunstgeschichte in Trier, dann Kunst, Deutsch und Französisch auf Lehramt in Weingarten und Kunsttherapie in Nürtingen. Zahlreiche Auslandsaufenthalte haben ihr künstlerisches Schaffen sicher beeinflusst. Brasilien und Südafrika waren für sie prägend. „Nirgendwo ist der Himmel blauer“, sagt sie über Afrika. Seit 2014 ist sie als diplomierte Kunsttherapeutin in der Klinik Wersbach in Leichlingen beschäftigt.

„Gerlinde Hesse ist seit ungefähr einem Jahr Mitglied im Kunstverein Wermelskirchen und ihre Arbeiten sind eine Bereicherung für die Vielfalt im Verein“, sagt Geschäftsführer Michael Dangel. Das Malen ist der berühmte rote Faden, der sich durch das Leben von Gerlinde Hesse zieht. „Ich habe als Kind damit begonnen und nie aufgehört“, sagt sie.

Der Entstehungsprozess eines Bildes begeistert immer wieder

Der Entstehungsprozess eines abstrakten Bildes begeistert immer wieder aufs Neue. Buchstaben werden als Schablonen geschnitten, mit Farben getupft und in einer geduldigen Fleißarbeit entsteht eine interessante Typographie. Das runde Endstück einer Farbrolle dient als Stempel. Das Resultat ist die Darstellung von plastischen Kugeln und jede ein zufälliges, nicht wiederholbares Unikat. Kräftige Farben, interessante Technik, viel Fantasie und auch Liebe zum Detail. Einfach mal die Bilder anschauen und auf sich wirken lassen – es lohnt sich.

Ausstellung „Farbexpressionen“, Galerie Markt 9, Wermelskirchen. Bilder von Gerlinde Hesse. Bis 25. November 2018 geöffnet jeweils Mittwoch und Sonntag von 15 bis 17 Uhr.