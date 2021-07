Gerätehaus könnte wie in Lennep gebaut werden

Große Investitionen

Die Stadt kalkuliert für das moderne Gebäude derzeit mit über fünf Millionen Euro. Viel teurer als bei den Nachbarn.

Von Solveig Pudelski

Sekundarschule und Hallenbad bauen, Rhombusfläche erwerben: Die Stadt plant große Investitionen. Aber als jetzt noch die Kostenkalkulation für die neue Feuerwehrwache in Dabringhausen bei Vorstellung des neuen Doppelhaushalts öffentlich wurde, mussten viele Politiker wahrscheinlich schlucken. Auch Bürgermeister Rainer Bleek behagt die hohe Summe nicht. 5,2 Millionen Euro soll das Bauvorhaben kosten, inklusive Planungskosten und Geländearbeiten. Die Zahlen sollen nun überprüft werden.

Das hatte Rainer Bleek in seiner Haushaltsrede in der Ratssitzung bereits angekündigt. Die Forderungen kommen auf den Prüfstand, wobei die technischen Anforderungen für eine Feuerwehrgerätehaus eingehalten werden müssen. Hellhörig macht, dass in der Nachbarstadt Lennep eine neue Feuerwache zu einem deutlich geringeren Preis realisiert werden konnte. Der 1,3 Millionen Euro teure Bau an der Karlstraße im Gewerbegebiet am Lenneper Bahnhof w

urde im Juli 2018 in Betrieb genommen. Er ist nach den gleichen Plänen wie die Wachen in den Remscheider Stadtteilen Hasten und Lüttringhausen gebaut worden, denn das Ziel der Stadt Remscheid war, mit einem „Mustergebäude“ Planungskosten zu sparen. Auch der Wermelskirchener Stadtverwaltung schwebt vor, eine Art Schablone zu verwenden, nach der auch die anderen geplanten Gerätehäuser errichtet werden können.

Aufwendigere Geländearbeiten können Grund sein

Nun gelte es zu ermitteln, worin der Grund für den großen Preisunterschied zwischen dem Neubau in Lennep und dem Dabringhauser Neubauprojekt liegt. Allein die Baukostensteigerung, die jährlich zwischen fünf und neun Prozent liege, könne nicht zu dieser Differenz führen, schätzt Bleek. Auch wenn die Ausschreibung für die Lenneper Wache bereits 2016 erfolgt sei.

Ein Grund könnten allerdings die aufwendigeren Geländearbeiten und höhere Erschließungskosten sein, die in Dabringhausen anfallen. Das Grundstück in Lennep ist eben und war erschlossen, in Dabringhausen wird „auf der grünen Wiese“ gebaut, die Geländestruktur ist bewegter. Außerdem können aufgrund der jeweiligen Fahrzeuge und deren Größen die Platzansprüche sehr unterschiedlich ausfallen.

Auf die lange Bank soll das Bauprojekt jedoch nicht geschoben werden. Die Feuerwehr in Dabringhausen braucht eine neue Halle, in die moderne Fahrzeuge passen. Aus dem Doppelhaushalt 2019/20 geht hervor, dass bis zum Jahr 2023 sieben neue Feuerwehrfahrzeuge angeschafft werden sollen – plus eine Drehleiter für den Standort Dabringhausen, deren Kauf mit 740.000 Euro veranschlagt wird. Bereits 2018 seien drei Fahrzeuge stillgelegt worden, in diesem Jahr sei eine Ersatzbeschaffung dringend geboten.

Brandschutzbedarfsplan wird weiteren Aufschluss geben

Wie die Feuerwehr weiter aufgestellt werden muss, wo nachgebessert werden sollte, wird der aktualisierte Brandschutzbedarfsplan aufzeigen, der nach Aussage Bleeks in der zweiten Jahreshälfte vorliegen soll.