Gemeinden zeigen sich als Teil ihrer Stadt

Erlös des zweiten „WermelsKirchenTages“ kommt dem Freibad zugute.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Es ist noch eine junge Kooperation: Vertreter fast aller christlichen Gemeinden aus Wermelskirchen, Dhünn, Dabringhausen und Neuenhaus arbeiten als „WermelsKirchenTeam“ an einem Tisch. Als christliche Gruppierungen wolle man nicht gegeneinander, sondern miteinander über Grenzen hinweg für die Stadt und die Gesellschaft wirken, hatte Pfarrer Manfred Jetter zum Start der besonderen Zusammenarbeit erklärt – und er wusste damals um die Überwindung, die das manchen anfangs gekostet habe.

Doch mitten in der Pandemie, als Kirchen so wie die meisten Treffpunkte in der Stadt geschlossen bleiben mussten, luden die Gemeinden zu einem ersten gemeinsamen Treffen ein. Völlig fremd waren sich die Vertreter der evangelischen und freikirchlichen Gemeinden nicht: Schließlich arbeiten sie seit vielen Jahren unter dem Dach der Allianz zusammen. Nun nahmen aber auch die Katholiken am Tisch Platz und gemeinsam gründete man eine ökumenische Werkstatt.

„Jede Gemeinde für sich hat verstanden, dass wir ähnliche Herausforderungen haben“, sagt Timo Pickhardt, Pastor der freikirchlichen Gemeinde „GZD Dabringhausen“. In der Werkstatt komme man zusammen, um gemeinsame Lösungen zu suchen. Zusammen schmieden nun also fast alle christlichen Gemeinden in Wermelskirchen gemeinsame Projekte – wie den Krippenweg, die Mut-Aktion oder den ersten „WermelsKirchenTag“ im Oktober 2021 auf dem Rhombus-Areal. „Wir wollen mit unseren Aktionen auch ein Signal in die Stadt geben, das vielleicht so klingt: Wir möchten euch einladen und anbieten, was uns trägt“, hat Manfred Jetter zu Beginn der Zusammenarbeit erklärt.

Ökumenischer Gottesdienst: „Suchet der Stadt Bestes“

Das „WermelsKirchenTeam“ verstehe sich bewusst als Teil der Stadt. Nicht umsonst haben die Vertreter der Gemeinden ihrem großen ökumenischen Gottesdienst am zweiten „WermelsKirchenTag“ am Sonntag den Titel „Suchet der Stadt Bestes“ gegeben. Und dabei haben sie auch gleich verkündet, dass der Überschuss an Spenden, Kollekten und Einnahmen des zweiten „WermelsKirchenTages“ dem Freibad Dabringhausen zugutekommen soll, das unter einer verregneten Saison gelitten hat.

Schon während der Vorbereitungen des Aktionstages hatten Susi und Micha Madeja vom Treffpunkt Hoffnung die Idee auf den Tisch gelegt – und waren auf eine große Zustimmung getroffen. Bei der ersten Auflage hatten die Gemeinden für die Opfer des Hochwassers in Unterburg gesammelt.