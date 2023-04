Gemeinden feiern ein großes Fest

Die Vorbereitungen für den zweiten „WermelsKirchentag“ am 13. August laufen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Die einen sammeln schon Rollen, Pappen und kleine Rutschen für eine riesige Murmelbahn. Die anderen stellen gerade den größten heimischen Gemeindechor aller Zeiten auf die Beine. Hier wird am Kinderprogramm gebastelt und dort werden Mitmachaktionen für Erwachsene vorbereitet.

Die christlichen Gemeinden in Wermelskirchen stecken mitten in den Vorbereitungen für den zweiten „WermelsKirchentag“. Pünktlich zum 150. Geburtstag der Übergabe der Stadtrechte an Wermelskirchen richten die evangelischen, katholischen und freikirchlichen Gemeinden einen Festtag aus – am Sonntag, 13. August.

Dann sind alle Wermelskirchener zum Mitfeiern eingeladen: Unter dem Turm der Stadtkirche decken die Gemeinden gemeinsam die Tische. Ab 11 Uhr findet hier unter dem Titel „Wermelskirchen isst“ ein musikalischer Brunch statt. Es wird ordentlich aufgetischt. Der katholische Pastoralreferent Benjamin Floer und ein Team aus ganz verschiedenen Gemeindevertretern bereiten bunte Tafeln unter freiem Himmel auf dem Kirchhof vor. Dazu gibt es Livemusik und viel Gelegenheit zur Begegnung.

Schon eine Stunde später beginnt das Programm unter dem Weihnachtsbaum an der Carl-Leverkus-Straße. Ganz im Zeichen des ersten „WermelskirchenTags“, der im Herbst 2021 auf dem Rhombus-Gelände stattgefunden hat, entsteht hier viel Raum zur Begegnung. Susi Madeja vom Treffpunkt Hoffnung entwickelt mit vielen Jugendarbeitern und Engagierten aus den verschiedenen Gemeinden ein Programm für Kinder und Jugendliche – samt Hüpfburg und Kreativangeboten.

Gleichzeitig sind auch Erwachsene und Senioren zum Mitmachen eingeladen: Katja Burger gibt der Handarbeit einen neuen kreativen Anstrich, auch Gruppen aus den Gemeinden und aus befreundeten Vereinen beteiligen sich. Um 14 Uhr beginnt dann der Bau einer überdimensionalen Murmelbahn, die vom Büro der Bürgermeisterin bis zum Weihnachtsbaum führen soll.

Dafür stecken Pastor Timo Pickhardt und André Frowein vom Gemeindezentrum in Dabringhausen bereits mit Freiwilligen der Gemeinden in den Vorbereitungen: In verschiedenen Abschnitten bauen Gemeinden, Familien und alle Interessierten an dem Bauwerk aus Papprollen, Schienen und Rutschen – um am Ende die Murmel auf den Weg zu schicken. Gleichzeitig soll es die Gelegenheit geben, bei herzhaften Köstlichkeiten, Kaffee und Kuchen zusammen zu kommen. Von der Bühne, die noch vom offiziellen Stadtjubiläum am Vortag steht, werden Melodien über den besonderen Festplatz klingen – so ist etwa Lorenzo di Martino mit einem Mitmachkonzert zu Gast.

Um 16 Uhr beginnt dann der große ökumenische Festgottesdienst, den der evangelische Pfarrer Volker Lubinetzki mit Kollegen der freikirchlichen Gemeinden in Dhünn und Dabringhausen vorbereitet. Gleichzeitig entsteht unter Leitung von Thomas Siebel aus der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Neuschäferhöhe der Projektchor „150 Jahre – 150 Stimmen“. Sänger aus allen Gemeinden schließen sich dafür zusammen und bereiten Lieder für den gemeinsamen Gottesdienst vor.

Am Abend, um 18 Uhr, ist dann ein Abschlusskonzert geplant. Mit dem zweiten „WermelsKirchentag“ setzen die christlichen Gemeinden in Wermelskirchen ihre Zusammenarbeit fort – die während der Corona-Pandemie einen neuen Rahmen bekommen hat.

Damals trafen sich Vertreter fast aller Gemeinden, um gemeinsam zu beraten, wie man auch in Pandemie-Zeiten die Menschen in Wermelskirchen erreiche und welche neuen Ideen möglich seien, um für die gemeinsame Botschaft zu begeistern. Seitdem hat die Gruppe neben dem ersten „WermelsKirchentag“ auch Flashmobs, einen musikalischen Adventskalender, Krippenwege in Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel und Aktionen wie „Nur Mut“ umgesetzt.

Inzwischen arbeiten die Vertreter der evangelischen, katholischen und freikirchlichen Gemeinden aus Wermelskirchen, Dhünn, Dabringhausen und Hilgen-Neuenhaus unter einem eigenen Namen zusammen: Aus der ökumenischen Werkstatt ist das „WermelsKirchen-Team“ geworden. Gemeinsam wolle man raus auf die Straße gehen, einladend und bunt, bekundet das „WermelsKirchen-Team“.

Hintergrund

Chor: Wer im großen Projektchor „150 Jahre – 150 Stimmen“ für den ökumenischen Festgottesdienst am 13. August mitsingen möchte, ist zu den Proben herzlich eingeladen: am 15. Mai, 12. Juni und 7. August jeweils um 19.30 Uhr in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Neuschäferhöhe. Weitere Informationen gibt es bei Chorleiter Thomas Siebel per E-Mail an:

Thomas.Siebel@web.de

Stadtradeln: Das „WermelsKirchen-Team“ nimmt in diesem Jahr auch zum ersten Mal gemeinsam am Stadtradeln teil. Radfahrer aus allen Gemeinden wollen gemeinsam möglichst viele Kilometer sammeln.