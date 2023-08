Gemeinde eröffnet neuen Spielplatz

Rutschturm, Klettermöglichkeiten und Schaukeln: Die Kinder eröffneten am Sonntag den neuen Spielplatz in Neuenflügel.

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Neuenflügel feiert ihren neuen Treffpunkt.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Kaum hatte Axel Krüger grünes Licht gegeben, stürmten die Kinder am Sonntagmittag auf den neuen Spielplatz. Naomi und Maurice hatten schnell den Rutschturm erklommen und testeten das Spielgerät auf seine Alltagstauglichkeit. „Das soll ein schöner, heiterer Ort sein“, wünscht sich Axel Krüger, Gemeindeleiter der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Neuenflügel am Rande der Spielfläche. Schon längere Zeit hatte die Gemeinde mit diesem Gedanken geliebäugelt, die alten Spielgeräte durch einen neuen Spielplatz zu ersetzen. „Wir haben schließlich den Platz“, sagte Silke Lissner.

Davon konnten sich die Festgäste am Sonntagmorgen selbst überzeugen. Viele Mitglieder der Gemeinde waren gekommen, Erster Beigeordneter Stefan Görnert für die Stadt und Frank Schopphoff für den Vorstand der Leader-Region Bergisches Wasserland. Sie feierten mit und nahmen auch als erstes auf den neuen Schaukeln Platz. Insgesamt 18.000 Euro hat die neue Spielfläche in Neuenflügel gekostet – inklusive des neuen barrierefreien Weges, der zum Spielplatz führt. 14.000 Euro der Projektkosten waren laut der Leader-Region förderfähig. Das bedeutet: Aus dem Fördertopf flossen 11.520 Euro in den neuen Spielplatz. Dazu kam etwas Geld von der Bürgerstiftung. Den Rest bezahlte die Gemeinde.

Der Spielplatz wurde bewusst als öffentlicher Platz geplant

„Für uns haben sich ganz wundersame Türen geöffnet“, erzählte Axel Krüger von den Fördertöpfen, die das Projekt erst möglich gemacht hätten. Die Gemeinde hatte in einer Versammlung grünes Licht gegeben, dann seien die Anträge gestellt worden, und nach der Bewilligung packten viele Ehrenamtliche mit an, um die neue Spielanlage Realität werden zu lassen.

„Wir haben diesen Spielplatz ausdrücklich als öffentlichen Spielplatz geplant und gebaut“, betonte Krüger. Alle Kinder aus Hünger und Neuenflügel seien zum Spielen eingeladen – auf dem großen Spielgerüst genauso wie am Basketballkorb. Die Spielfläche sei als Angebot für alle Kinder gedacht, um Begegnung möglich zu machen und wertvolle Erinnerungen zu sammeln, sagte der Gemeindeleiter. Krüger bedankte sich am Sonntag bei den Förderern, aber auch bei Björn Stark für die tatkräftige Unterstützung.

Auch Stefan Görnert hatte ein Dankeschön zur Spielplatz-Einweihung mitgebracht: „Es ist uns als Stadt wichtig, niederschwellige Angebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen“, sagte der Erste Beigeordnete: „Der Einsatz der Gemeinde ist deshalb von unschätzbarem Wert.“ Und genau so hat auch das Förderprogramm das Projekt gewertet. „Ein Projekt, das die Gemeinschaft stärkt“, lobte Frank Schopphoff während der kleinen Feier. Und dann durfte gespielt werden – während die Erwachsenen sich kalte Getränke und Gegrilltes schmecken ließen.