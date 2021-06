Geldbeutel und Ressourcen schonen

Nachhaltigkeit

+ © Armin Weigel/dpa Wie viel Energie verbraucht der Wäschetrockner eigentlich pro Trockenvorgang. Wer das selbst überprüfen will, kann sich bei der BEW ein Messgerät ausleihen. © Armin Weigel/dpa

Energiesparen hat Hochkonjunktur: Wer mit guten Vorsätzen in das neue Jahr gestartet ist, bekommt Unterstützung.

Von Theresa Demski

Wieviel Energie braucht der heimische Kühlschrank? Was schluckt die Waschmaschine? Und wie viel Strom verbraucht die Stehlampe? „Wer weiß, wie viel Strom er für welches Gerät verwendet, geht bewusster mit Energie um“, sagt Jens Langner, Geschäftsführer der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW). Und das helfe, unnötigen Verbrauch zu vermeiden und das ein oder andere Gerät durch ein sparsameres zu ersetzen. Um dem Stromverbrauch der heimischen Elektrogeräte auf die Spur zu kommen, verleiht die BEW Strommessgeräte. Interessierte können sich an eines der BEW-Kundenzentren in Wermelskirchen oder Hückeswagen wenden, das Gerät abholen und zuhause eine Woche lang messen, welches Gerät wie viel Strom verbraucht.

Dabei werden Verbraucher auch entdecken: Stand-By-Verbräuche von Elektrogeräten summieren sich. So verbraucht der Fernseher im Standby-Modus ein Watt pro Stunde, der DVD-Rekorder acht Watt, die Hi-Fi-Anlage zehn Watt, das Radio zwei Watt und die Spielekonsole frei Watt. Die BEW rechnet vor: Das Einsparpotential liegt im Jahr bei rund 45 Euro, wenn die Geräte vom Netz genommen werden. „Mit schaltbaren Steckerleisten kann man hier schnell ein paar Euro im Jahr sparen“, stellen die Fachleute bei der BEW fest.

Ein weiterer Tipp: Wer außen angebrachte Rollläden besitzt und diese nachts schließt, kann die Heizkosten um bis zu zehn Prozent senken, informieren die Energie-Experten und empfehlen, auch im Alltag genau hinzusehen.

Austausch von Haushaltsgeräten kann große Wirkung haben

Neben den kleinen Maßnahmen mit großem Effekt können Verbraucher auch durch neue Geräte oder Heizungsanlagen Energie und damit Kosten sparen.

BERATUNG BEW Der bergische Energieanbieter verleiht kostenlos Strommessgeräte, die im Kundencenter abgeholt werden können – Reservierungen sind unter Tel. (02267) 68 60 möglich. VERBRAUCHERZENTRALE Informationen zu den verschiedenen Energieberatungsmöglichkeiten gibt es montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr bei der zuständigen Verbraucherzentrale in Solingen unter Tel. (0211) 33 99 65 55. Bei den Beratungsangeboten in den eigenen vier Wänden entstehen Kosten von bis zu 60 Euro.

„Wie viel Geld und Strom durch den Tausch von energiesparenden Haushaltsgeräten im Jahr gespart werden kann, ist je nach Gerät und Energieeffizienzklasse unterschiedlich“, heißt es bei der BEW. Eine zwölf Jahre alte Kühl- und Gefrierkombination etwa brauche im Jahr Strom für bis zu 130 Euro. „Ein modernes Gerät mit der Energieeffizienzklasse A+++ braucht nur die Hälfte“, informiert die BEW. Wer im großen Stil Energie sparen will und die eigenen vier Wände einer energetischen Sanierung unterziehen will, der bekommt Unterstützung von der Verbraucherzentrale. Decke, Wände, Dach: Die Ingenieure der Verbraucherzentrale nehmen bei einem Hausbesuch alles unter die Lupe. Gemeinsam mit den Bewohnern machen sie sich auf den Weg durch das ganze Haus. Fenster, Rollladenkästen, die Dämmung des Daches werden geprüft und bewertet.