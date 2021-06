Es geht um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Diskussion

Initiative „starteltern“ will junge Eltern, Wirtschaft und Politik zusammenbringen.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine Herausforderung für junge Eltern und ein viel diskutiertes Thema in Politik und Gesellschaft. Die vor kurzem gegründete Initiative „startereltern“ möchte werdende und junge Eltern unterstützen, damit sie den für sich besten Weg zur Vereinbarkeit von Familie und Karriere finden. Und sie möchte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Bedürfnisse junger Familien lenken und den Diskurs zwischen Eltern, Wirtschaft und Politik fördern.

Am 27. und 28. Januar findet das Auftakttreffen der neuen Initiative im Seminarhaus Gut Alte Heide statt. Es gibt Vorträge und ein interaktives Diskussionsformat, in dem sich Eltern, Aktive aus der Familienarbeit, Unternehmensvertreter und Multiplikatoren aus Politik und Verwaltung austauschen. Am zweiten Tag werden Workshops angeboten. Kinder können mitgebracht werden, es wird auch eine Betreuung für die kleinen Gäste angeboten. Alle weiteren Details zur Veranstaltung gibt es im Internet: www.startereltern.de/auftakt. ser

Freitag, 27. Januar, 14-18 Uhr, Samstag, 28. Januar, 9.15-17 Uhr, Bremen 10