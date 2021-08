BGV geht auf Spurensuche ins Jahr 1945

Freizeit

Reinhardt Baade ist auf Spurensuche in Bergstadt gegangen. Das Mitglied des Bergischen Geschichtsvereins (BGV) recherchierte über die Ereignisse der Jahre 1944 und 1945 im Raum Bergstadt – einer Hofschaft zwischen Dhünn-Neuenhaus und Bockhacken.

Im Mittelpunkt seines Vortrages steht der Flugzeugabsturz am 21. Februar 1945. Der Vortrag beginnt am Montag, 13. März, 19.30 Uhr, im Hotel „Zum Schwanen“.

Am darauf folgenden Samstag wird dieser Vortrag mit einer Führung durch die Landschaft im Raum Bergstadt abgerundet. Baade geht mit Interessierten auf Spurensuche nach Zeugnissen der Kriegszeit. Die Wanderung dauert ungefähr eine Stunde. Empfohlen werden wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk. Treffpunkt: Samstag, 18. März, 14 Uhr, Parkstreifen an der Deutschen Welle in Bockhacken.

Eine Mitfahrgelegenheit ist um 13.30 Uhr ab dem Loches-Platz möglich. Wer mitfahren möchte, sollte sich an ein Vorstandsmitglied wenden, schreibt Volker Ernst in seiner Ankündigung. tei