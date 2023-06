Geheimnisse der Großen Dhünn

Christdemokraten besuchen Talsperre

Wermelskirchen. Auf Einladung des CDU-Stadtverbands Wermelskirchen nahmen die CDU-Gemeindeverbände Kürten und Odenthal zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten der Christdemokraten Dr. Hermann-Josef Tebroke an einem Besuch des Forum „aqualon“ an der Großen Dhünn-Talsperre in Dabringhhausen-Lindscheid teil. Dabei besichtigten sie die Ausstellung „Wasser verbinde“, die der „aqualon“-Verein geschaffen hat.

Die zahlreichen Facetten der Dhünn stehen im Mittelpunkt dieser erlebnisorientierten Ausstellung, interaktiv kann man die Geschichte der Talsperre und ihre Bedeutung als Lebensraum und Trinkwasserspeicher erkunden.

Wasser verbindet auch die Städte

,,Ein interessanter Film zeigt anschaulich, wie das Wasser aus der Talsperre in den heimischen Wasserhahn gelangt. Natur- und Gewässerschutz spielen die Hauptrolle und die Bewohner der umliegenden Wälder und des Gewässers werden vorgestellt. Auch die versunkenen Dörfer sind Thema“, berichtete der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Stefan Leßenich nach dem Ausflug über das Erlebte.

Was ist denn eigentlich ein „Thermo-Rüssel“?

Christoph Bisterfeld vom Wupperverband führte die Christdemokraten in den Wasser-Entnahme-Turm und machte sie mit den Geheimnissen der Talsperre und dem Thermo-Rüssel bekannt. Dieser sorgt dafür, dass das Wasser, welches in die Dhünn abgelassen wird, eine für die Fische verträgliche Temperatur aufweist. So werden die Lebensbedingungen im Ökosystem Dhünn für Fische und Kleinstlebewesen verbessert.

Birgit Bär, Geschäftsführerin von „aqualon“, zeigte den Gästen die Ausstellung, den Schulungsraum und stellte die weiteren Pläne vor. „Die drei CDU-Stadtverbände waren beeindruckt und stellten fest, dass das Motto der Ausstellung ‚Wasser verbindet‘ auch Kürten, Odenthal und Wermelskirchen verbindet“, zog Stefan Leßenich im Anschluss an den Besuch Bilanz. -sng-