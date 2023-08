Gebäude-Dämmung: Die häufigsten Irrtümer

Verbraucherzentrale NRW in Bergisch Gladbach entkräftet gängige Falschinformationen und Vorurteile.

Von Frihtjof Bublitz

Rhein-Berg. Eine gute Gebäudedämmung senkt die Energiekosten und schützt das Klima. Zudem ist eine Dämmung meist die Basis für den Einsatz moderner Heizsysteme. „Wichtig ist, zu wissen, dass sich die Dämmung von Dach oder Wand fast immer lohnt, in der Regel günstiger als eine neue Heizung ist und CO 2 einspart“, sagt Christian Handwerk, Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW. „Wir raten Verbrauchern daher, vor energetischen Investitionen am Haus zu prüfen, in welcher Reihenfolge Energieeffizienz-Maßnahmen sinnvoll sind. Die Gebäudedämmung steht meist an erster Stelle.“ Allerdings kursieren viele Falschinformationen und Vorurteile.

Irrtum 1: Dämmung ist zu teuer und rechnet sich finanziell kaum.

Stimmt nicht. Die klassische Dämmung der Außenwände ist oft günstiger als eine neue Heizung, auch unter Berücksichtigung üblicher Förderzuschüsse. Vor allem spart die Gebäudedämmung viel Energie. Eine gedämmte Außenwand lässt nur noch zehn bis 15 Prozent der ursprünglichen Energiemenge durch. In den meisten Fällen rechnet sich die Investition in die Gebäudedämmung nach weniger als 15 Jahren. Sanierte Wände haben zudem eine lange Lebensdauer von mehr als 40 Jahren. So lässt sich langfristig Geld sparen. Ähnlich sieht es bei der Dämmung eines Daches aus. Diese amortisiert sich zwar nicht ganz so schnell, zahlt sich aber langfristig ebenso aus. Außerdem steigt mit der energetischen Aufwertung von Dach oder Fassade der Wert der Immobilie.

Irrtum 2: Dämmmaterial ist Sondermüll.

Falsch. Die heute häufig verwendeten Hartschaumplatten aus Polystyrol sind EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum). In früheren Jahren enthielten Dämmplatten aus EPS und XPS ein als gefährlich geltendes Flammschutzmittel. Darum müssen Dämmstoffe, die vor 2016 verbaut wurden, heute getrennt entsorgt werden – und dürfen seit 2016 in Deutschland nicht mehr verbaut werden. Andere Dämmstoffe, wie Mineralwolle oder Naturdämmstoffe, sind von der Sondermüll-Diskussion nicht betroffen.

Irrtum 3: Dämmstoffe aus Glaswolle sind gesundheitsschädlich.

Stimmt nicht. Die Meinung, dass Mineralwolle in der speziellen Ausführung Glaswolle krebserregend sei, fällt auch in die Kategorie veraltetes Wissen. Seit 2005 wird keine Glas- oder Steinwolle mehr in Deutschland verkauft, die krebserregend ist. Heute haben die Fasern des Materials eine andere Beschaffenheit, wodurch diese Dämmwolle als unkritisch angesehen werden kann. Gleichwohl kann sie die menschliche Haut bei Berührung reizen.

Irrtum 4: Dämmung erhöht das Brandrisiko.

Das ist falsch. Dieser Irrtum bezieht sich im Wesentlichen auf Hartschaumplatten aus EPS, den häufigsten Dämmstoff im Gebäudebereich. Fachauswertungen und Statistiken zeigen, dass Fassadendämmungen mit EPS äußerst selten Einfluss auf den Brandverlauf haben. Die seltenen Fälle resultieren zudem oft aus einem unsachgemäßen Zustand des gesamten Wärmedämmverbundsystems. Der Aufbau besteht aus dem Dämmstoff, der Befestigung und den Putzschichten. Das höchste Brandrisiko im Wohngebäudebereich weist statistisch der Küchenbereich auf.

Irrtum 5: Wärmedämmung führt zu Schimmel.

Auch das ist nicht richtig. Es ist ein verbreiteter Irrtum, dass Bauteile wie Wände oder Decken nach einer Dämmung zu dicht sind und damit eine Feuchteregulierung nicht mehr stattfinden kann. Die meisten Dämmstoffe sind dazu nicht dicht genug. Ein Fehler bei der Ausführung kann aber sein, Dämmung von außen zu stark abzudichten, etwa mit einem falsch gewählten Außenputz. Eine korrekt ausgeführte Gebäudedämmung durch einen Fachbetrieb verringert immer das Risiko von Schimmelbildung.