Ganz schön was los in der Kinderstadt 2023

Der Bürgermeister plant Veranstaltungen, am Kiosk gibt es Konkurrenz und Lenny schwingt den Bohrer: Eindrücke aus der Katt. Bald ist Abschlussfest.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Lennart (7), genannt Lenny, hält den Bohrer fest in der Hand. Mit seiner Schutzbrille sieht er in der Steinhauer-Werkstatt schon fast aus wie ein kleiner Profi. „Er ist auch schon die ganze Woche hier bei uns“, sagt Ron Offermanns, der die Kinder in der Werkstatt der Kinderstadt 2023 in Wermelskirchen anleitet.

Fast eine Woche ist es jetzt her, seit die 186 Kinder erstmals die Kinderstadt auf dem Gelände der Kattwinkelschen Fabrik gestürmt haben. „Irgendwie läuft alles runder als sonst“, freut sich Kolja Pfeiffer vom Katt-Team über reibungslose Abläufe in der Kinderstadt. „Wir sind eben auch schon eineingespieltes Team.“

Das ist auch nötig, denn in den 20 Werkstätten geht ganz schön die Post ab. „Dass es mal Corona gab, ist bei uns nicht mehr zu spüren“, sagt Kolja Pfeiffer. „Wir können uns wieder frei bewegen.“

Und das freie Bewegen beginnt jeden Morgen um 10 Uhr gleich mit einem gemeinsamen Tanz. Zum Song Uptown Funk können inzwischen alle schon einwandfrei umhertanzen.

Zum 15. Mal findet in diesem Jahr die Kinderstadt in Wermelskirchen statt: Noch bis 7. Juli organisiert das Team des Jugendbereichs der Katt das Feriengroßprojekt für Kinder im Alter von sechs bis 12 Jahren. Die Kinder „arbeiten“ dort als Techniker, Sparkassenmitarbeiter oder bei der Stadt, sie experimentieren, werkeln, haben aber auch Freizeit. So gehen sie mit den Betreuern an der Bevertalsperre schwimmen oder wandern mit Alpakas.

„Das ist auch besonders, dass es diesmal viel draußen in der Natur gibt“, unterstreicht Kolja Pfeiffer. Und noch etwas ist dem Pädagogen aufgefallen: „Es läuft viel mehr analog. Wir haben kaum Workshops, in denen digital gearbeitet wird und das wollen die Kinder auch gar nicht. Dieses Jahr sehe ich auch viel weniger Kids mit dem Smartphone. Es geht diesmal um andere Dinge.“

Und: „Die Großen ziehen die Kleinen mit. Klar, das Ganze ist ab sechs Jahren. Da verstehen manche noch nicht, worum es genau geht und dass sie Geld verdienen und es ausgeben können. Aber das ist auch nicht schlimm. Es geht um den Spaß. Und alle können sich frei bewegen.“ Wer wo arbeitet und wann, das ist im Grunde egal. Die Kinder können von einem Workshop zum anderen gehen, sich probieren und Katt-Taler verdienen. Pro geleisteter halber Stunde gibt es zwei Euro netto von der Bank.

Lina, Lara, Hanna und Jonas haben das schon ganz gut drauf mit dem Geld verdienen. Sie verkaufen selbst gebackene Muffins, Schmuck, Kerzen und CDs zum selber Anmalen. „Das Geschäft könnte etwas besser laufen, aber wir müssen eben ein bisschen mehr Werbung machen“, sagt Lina.

Das ist wohl nötig, denn die Konkurrenz schläft nicht, freut sich viel mehr gegenüber am Kiosk-Stand über bessere Geschäfte. Lena und Frida stehen dort und haben Comics, Sammelkarten und andere Sachen aus ihren Jugendzimmern mitgebracht, um sie für Katt-Taler zu verkaufen. „Das Geschäft läuft gut, wir können nicht klagen“, sagt Frida.

Bistro-Team versorgt mit Cappuccino

Miguel fährt derweil mit einer Sackkarre durch die Kinderstadt und preist sich als Taxifahrer an. Eine Fahrt mit der Mini-Rikscha kostet einen Katt-Taler. Leise klopft es an der Tür des Tanzworkshop-Raumes. Pia. Mayla und Laura vom Bistro möchten nur kurz fragen, ob die tanzenden Herren und Damen denn einen Cappuccino möchten. „Wir bieten allen etwas zu trinken an“, sagen sie. „Das ist unser Job.“ In einer Runde in der Bogenbinderhalle hockt der Stadtrat zusammen. „Wir schauen, welche Veranstaltungen wir noch so planen“, sagt Noah Strelow, den die Kinder am Mittwoch mit großer Mehrheit zum Bürgermeister der Kinderstadt gewählt haben. „Es läuft gut“, sagt er. Und er habe sich auch schon recht gut in seine Rolle als Bürgermeister eingefunden.

Quasi ein Wimpernschlag, und schon ist die erste Woche Kinderstadt Geschichte. Ab Montag geht es aber nochmal munter weiter auf dem Katt-Gelände. Mit einem „Outdoor-Camp“ an der Waldschule, Besuchen der Kluterthöhle und der Großen Dhünntalsperre sowie Standup Paddeling an der Bevertalsperre. Wer denkt da schon an sein Smartphone?

Programm

Die Kinderstadt findet wieder während der ersten beiden Sommerferienwochen von 10 bis 16 Uhr statt. Am Samstag, 8. Juli, gibt es dann das große Abschlussfest auf dem Gelände der Kattwinkelschen Fabrik. Dann können Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde schauen, was die Kinder geschafft haben.