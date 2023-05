Gäste haben Lust auf ein rauschendes Fest

Badminton-Abteilung im Ski-Club Wermelskirchen feierte ihr 25-jähriges Bestehen nach.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und wenn mal eine Pandemie dazwischenkommen sollte, dann feiert man eben zwei Jahre später. Das hat man sich bei der Badminton-Abteilung im Ski-Club Wermelskirchen sicherlich auch so gedacht. Und aus dem Fest zum 25-jährigen Gründungsjubiläum, das eigentlich 2021 hätte stattfinden sollen, kurzerhand und nach der Pandemie ein „25 (+2)-Fest“ gemacht. Das fand nun in der Mehrzweckhalle Dhünn statt.

Und ganz offensichtlich hatten die Badminton-Spieler und ihre Gäste richtig Lust auf eine rauschende Party mit viel Musik, vielen Erinnerungen und gutem Essen. „Wir haben viele Menschen aus der Vergangenheit der Badminton-Abteilung eingeladen“, sagte Michael Hackstein, Pressewart der Badminton-Abteilung und deren stellvertretender Vorsitzender – und wirkte dabei sehr zufrieden.

Die Dhünner Mehrzweckhalle war schön hergerichtet, viele Tische standen in der Hallenmitte, im hinteren Bereich war ein Mini-Badminton-Feld aufgebaut, auf dem vor allem kleine Besucher die Schläger kreisen ließen, eine kleine Bühne mit Verstärker und Textständer stand in einer Ecke und an den Sprossenwänden hingen viele unterschiedliche Trikots aus den vergangenen 25 (plus zwei) Jahren Ligabetriebs. „Das erste aus dem Jahr 1997 sieht doch noch ganz anders aus, als die, die wir aktuell nutzen – und die wir uns mittels einer Crowdfunding-Aktion kaufen konnten“, sagte Hackstein. Interessanterweise habe der Verein für diese Trikots die Schnittmuster, so dass immer wieder Nachschub in der gleichen Machart bestellt werden könne.

Der Fokus lag vor allem auf der Vergangenheit

Natürlich lag der Fokus vor allem auf der Vergangenheit – nach vorne geblickt werden könne dann wieder im Training, meinte Hackstein mit einem Schmunzeln im Gesicht. Zwei der drei Gründungsmitglieder der damaligen neuen Badminton-Abteilung waren auch gekommen – Norbert Seidenberg und Christine Kaiser, damals Hellfritzsch. „Jörg Hausmann, der ebenfalls bei der Gründung mit dabei war, ist heute leider verhindert“, sagte Hackstein. Mit Blick auf den auch heute noch als Abteilungsleiter fungierenden Seidenberg sprach Hackstein ein großes Lob aus: „Er ist seit 27 Jahren dabei. Und wenn man sich dazu noch anguckt, zu welchen Uhrzeiten immer wieder E-Mails beantwortet und verschickt werden, dann weiß man, dass Norbert Seidenberg mit absolutem Herzblut bei der Sache ist.“

Im weiteren Verlauf des Abends würdigte der stellvertretende Vorsitzende Hackstein dann auch die diversen sportlichen Erfolge der Badminton-Abteilung. „Ein besonderer Zeitpunkt war die Verpflichtung des A-Lizenz-Trainers in Bundesliga- und Nationalmannschaften Martin Knupp 2001. Er hat uns damals gesagt, dass es seine Hauptmotivation ist, an der Basis mitzuarbeiten“, sagte Hackstein.

Ein Ziel sei gewesen, junge Sportler für die Abteilung zu gewinnen und dann auch zu halten. „Das geht nur über viel Motivation, indem man immer wieder neue Mitglieder wirbt und vor allem für Abwechslung und sportliche Einsteigerangebote sorgt“, sagte Hackstein weiter. In diesem Zusammenhang blickte er auch auf die Karnevals-, Jux- oder 24-Stunden-Turniere, die die Abteilung immer wieder ausrichtet. Teilweise seien bei Letzteren alle Plätze auch mitten in der Nacht besetzt gewesen, so groß sei das Interesse gewesen. Ein wichtiger Punkt sei auch die Eröffnung der neuen Schuberthalle Ende der 90er Jahre gewesen. „Damals haben wir unser Wohnzimmer gefunden“, sagte Hackstein. Zuletzt habe man im dortigen Wohnzimmer die Umkleiden gemeinsam mit dem Ski-Club renoviert.

Wer noch nicht genug Party hatte, konnte nach dem offiziellen Teil der „25 (+2)“-Feier in der Dhünner Mehrzweckhalle noch die Nacht zum Tage machen. Denn die Organisatoren hatten eine Musikanlage aufgebaut, über die dann in den kommenden Stunden noch laute Musik gespielt wurde. Ob man dazu dann Federball spielte oder das Tanzbein schwang – das blieb den Anwesenden dann natürlich gänzlich selbst überlassen . . .

Hintergrund

Logo: Auf den Trikots der Badminton-Spieler findet sich ein interessant anzusehendes Logo, das von Vereinsmitglied Cay Höfer gestaltet wurde. „Das Logo vermischt sowohl den Federball als Symbol für die Badminton-Abteilung, als auch einen Berghügel als Symbol für den Ski-Club. Ich finde dieses Logo wirklich genial“, sagt der stellvertretende Abteilungsvorsitzende Michael Hackstein.

skiclub-wermelskirchen.de