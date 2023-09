In Wermelskirchen spielen auch viele Frauen Fußball

DTV und SV 09/35 bieten Frauenfußball an. Letztere kooperiert mit dem Gymnasium.

Von Theresa Szorek

Wermelskirchen. Inzwischen schaut die Fußball-Welt in Deutschland vor allem wieder auf die Bundesliga. Der Männer wohlgemerkt. Im Hochsommer war das noch anders. Der Blick richtete sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland. Trotz des diesmal enttäuschenden Abschneidens des deutschen Teams wird Frauen-Fußball in Deutschland immer beliebter. Auch in Wermelskirchen?

Seit Mai dieses Jahres spielen 18 Mädchen im Alter von 13 bis 17 Jahren beim SV 09/35 Wermelskirchen zusammen Fußball. Trainiert werden sie, und das ist trotz der Repräsentation in unserer Nationalmannschaft weiterhin ungewöhnlich, ebenfalls von einer Frau. Monique Pfeiffer hat selbst 17 Jahre lang Fußball gespielt, erst in der Regionalliga in Düsseldorf und Köln, dann zehn Jahre lang mit der TG Hilgen in der Landesliga. „Ich wollte schon immer was in Richtung Trainer machen“, erzählt sie. Ihr Bruder, Marcel Pfeiffer, ist ebenfalls Trainer beim SV 09/35. Er war es auch, der seine Schwester vorgeschlagen hat, als der Verein nach einer Trainerin gesucht hat. „Eigentlich habe man ja vorgehabt, eine Damenmannschaft zu gründen, denn die gab es beim SV noch nicht“, so Pfeiffer. Aber dann hätten sich so viele junge Frauen gemeldet, dass es nun eine Mädchenmannschaft geworden ist. „Das ist mir aber völlig egal“, so Pfeiffer. „Ich hab gesagt, ich mache das mit den Mädels!“

Dass es bei der Mädchen-Mannschaft so gut läuft und immer neue Bewerberinnen dazu kommen, läge auch an einer Kooperation mit dem Städtischen Gymnasium. Die besteht ebenfalls seit Mai. In der Schule haben die Mädchen ein bis zwei Mal die Woche Training in der Fußball-AG. Die, die Lust haben, können zusätzlich bis zu dreimal in der Woche zum Training im Verein dazu stoßen. „Das ist aber kein Muss“, sagt Pfeiffer. „Wenn es zu viel wird, können sie selbst entscheiden, wie oft sie kommen.“

Viele der jungen Spielerinnen haben schon Erfahrung, andere lernen noch viel dazu. „Aber dafür ist das Training ja da“, findet Pfeiffer. „Und sie entwickeln sich super weiter.“ Die Trainerin vermutet, dass die Weltmeisterschaft schon etwas damit zu tun habe, dass gerade so viele Mädchen Fußball spielen wollen.

„Als die Frauen-Nationalmannschaft besser geworden ist, war der Moment da, in dem viele Frauen gesagt haben, dass sie das auch machen möchten.“ Ob im Verein jemand wegen der Mädels die Nase rümpft? „Nein, um Gottes Willen!“, sagt Pfeiffer. „Die Jungs haben uns herzlich aufgenommen und sich gefreut, dass es uns gibt. Eine Mädchenmannschaft hat uns ja, wie gesagt, gefehlt.“

Wer in der Damenmannschaft des Dabringhauser Turnvereins (DTV) mitspielen möchte, muss eigentlich nur zwei Voraussetzungen erfüllen: mindestens 17 Jahre alt sein und Lust auf Fußball haben. Zurzeit kicken 16 Spielerinnen im Verein, vier davon sind Anfängerinnen, der Rest ist schon länger dabei oder hat bereits in anderen Vereinen gespielt. Trainiert wird die Mannschaft seit anderthalb Jahren von Peter Teinovic, der eigentlich nur übergangsweise als Übungsleiter eingestiegen ist. „Aber dann haben wir uns so gut verstanden, dass ich geblieben bin“, erzählt er.

Dass er als Mann eine Damenmannschaft trainiert, sei eher Zufall, beziehungsweise dem Umstand geschuldet, dass qualifizierte Trainerinnen eben rar gesät seien. Da greife man oft auch auf männliche Trainer zurück. „Wir achten im Verein aber darauf, dass Frauen eine Lobby haben“, sagt Teinovic. „Wir haben zum Beispiel einen Damenvorstand.“ Außerdem habe die Damenmannschaft, wie beim SV 09/35, ein gutes Standing im Club. Von Vereinsseite sei viel Unterstützung da, zum Beispiel bei der Ausstattung. „Das ist natürlich oft eine logistische Frage, ob eine Mannschaft unterstützt werden kann“, so Teinovic. „Aber hier in Dabringhausen sind wir sehr zufrieden.“

Die 16 Spielerinnen der DTV-Damenmannschaft sind noch ziemlich jung, die Altersspanne reicht von 18 bis 26 Jahren. Die Altersstruktur ergebe sich aus der Nachfrage, so Teinovic. Bisher ist sie die einzige Damenmannschaft im Verein. Gerade spielt sie die zweite Saison in der Kreisliga.

Zur Motivation trägt bei, dass der Frauenfußball im Bergischen Land eine lange Tradition hat. Die SSG 09 Bergisch Gladbach ist mit neun Titeln zwischen 1977 und 1989 nach wie vor Deutscher Rekordmeister. Dass die hohen Einschaltquoten bei der Fußball-WM der Frauen im Juli und August aber zu mehr Probestunden im Fußball-Verein geführt haben, konnte Teinovic nicht beobachten.

Seit kurzem sind Vereine der Ersten und Zweiten Männer-Bundesliga verpflichtet, Frauenfußball aktiv zu fördern. Das schreibt ein Beschluss der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vom vergangenen Jahr vor. Was erst einmal löblich klingt, hat allerdings in der Realität nicht nur positive Auswirkungen. Die Folge dieser Regelung ist, dass immer mehr Proficlubs mit viel Geld in den Frauenfußball einsteigen und damit kleinere Vereine verdrängen.

Der 1. FFC Frankfurt zum Beispiel, ein Frauenfußball-Verein, der den Sport jahrzehntelang dominiert hat, hat sich vor drei Jahren aufgelöst und ist zur Frauenabteilung von Eintracht Frankfurt geworden. Proficlubs wie die TSG Hoffenheim oder der SC Freiburg verdrängen Traditionsvereine wie den TSV Crailsheim oder den 1. FFC Turbine Potsdam, weil diese nicht mit den geballten finanziellen Mitteln mithalten können.