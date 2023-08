„Für uns sind das schon anstrengende Tage mit wenig Schlaf“

Tina Jörgens, Inhaberin des „Hotel zur Eich“, spricht über den Ausnahmezustand in Wermelskirchen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Tina Jörgens hat in ihrem „Hotel Zur Eich“ zur Kirmes viele Gäste, die tatsächlich nur für den Montag nach Wermelskirchen kommen.

Frau Jörgens, heute ist Matinee, wie wichtig ist der Montag als Teil der Kirmes?

Tina Jörgens: Der Montag ist für viele Wermelskirchener – und auch die Auswärtigen – eigentlich der wichtigste Tag der Kirmes. Ich vergleiche ihn immer gerne mit dem Rosenmontag in Köln. Ich habe auch viele Gäste im Hotel, die tatsächlich nur für den Montag nach Wermelskirchen kommen. Natürlich kommen viele auch für das ganze Wochenende, aber es sind auch einige Montagsgäste dabei. Es ist einfach der Tag, an dem man sich trifft.

Warum gibt es eigentlich die Matinee, was ist der Hintergrund des Montags?

Jörgens: Ich weiß von meinem Vater, dass das früher tatsächlich eine Art Frühschoppen von 11 bis 14 Uhr war – der Begriff Matinee beschreibt ja eine Veranstaltung, die vor allem am Vormittag stattfindet, das französische Wort heißt übersetzt „Vormittag“. Dann haben alle Kneipen und Stände zugemacht und erst am Abend wieder geöffnet. Der Name ist geblieben, auch wenn heute den ganzen Tag gefeiert wird.

Ist dabei eine andere Zielgruppe unterwegs, als an den anderen Tagen?

Jörgens: Man kann es eher so sagen, dass die Leute, die am Freitag- und Samstagabend auf die Kirmes gehen auch am Montag dort sind. Sonst ist tagsüber schon ein anderes Publikum unterwegs, da sind es vor allem Familien. Aber ob am Montag andere Gäste hier sind als sonst an den Abenden – ich glaube, das kann man so nicht sagen.

Was sagen Sie Leuten, die meinen, dass am Montag vor allem getrunken wird?

Jörgens: Das stimmt sicherlich! Schließlich fangen wir mit dem Ausschank am Montagvormittag um 11 Uhr an und es geht bis in die Nacht hinein. Das sind einfach deutlich mehr Stunden, so dass man das im Verhältnis sehen muss. Klar, es wird schon viel getrunken an diesem Matinee-Montag. Aber man muss auch festhalten, dass der Montag der Tag ist, an dem die meisten Menschen hier auf der Kirmes sind. Und die kommen sicherlich nicht nur, weil sie dann viel trinken möchten – sondern weil sie ihre Familien, Freunde und Bekannte treffen wollen. Das ist sicherlich wichtiger als der Alkohol, aber der gehört auf jeden Fall auch dazu. Es ist eben der Tag für die Wermelskirchener.

Wie wichtig ist die Kirmes ganz allgemein für die Stadt Wermelskirchen?

Jörgens: Ich glaube, dass die Kirmes sehr wichtig für die Stadt Wermelskirchen ist. Sie ist eine Veranstaltung, die ich so in diesem Umfang in der Umgebung nicht kenne. Sie hat eine ganz eigene Atmosphäre, die dadurch verstärkt wir, dass wir eben auch mitten in der Stadt feiern – und das in dieser Größe. Das gibt es sonst sicherlich eher selten, denn wir sind halt nicht auf der grünen Festwiese.

Die Stadt steht für fünf Tage Kopf – und dann ist auch noch Stadtjubiläum!

Jörgens: Ja, da kommt viel zusammen. Aber letztlich wäre das ja mit jeder Kirmes in jedem anderen Jahr auch zusammengefallen. Für uns macht das letztlich nicht viel Unterschied. Wir haben bei uns im „Bermuda-Dreieck“, wie man unseren Bereich so schön nennt, nichts an zusätzlichen Aktionen zum Stadtjubiläum geplant, weil immer Feierfreude und gute Laune herrschen.

Was heißt das für Sie – sind Sie auch alle fünf Tage im Einsatz?

Jörgens: Ja, natürlich auch vorher und nachher – schließlich baut sich der Stand nicht von alleine auf und wieder ab. Für uns sind das schon anstrengende Tage mit wenig Schlaf. Aber gut, man macht es ja nicht jeden Monat, sondern nur einmal im Jahr.

Ist es in diesem Jahr eine besondere Kirmes in Ihren Augen?

Jörgens: Wenn die Frage auf Corona abzielt, dann nein. Corona war schon im Vorjahr vorbei, was die Feierfreude angeht. Die Wermelskirchener haben schon im vergangenen Jahr heftig gefeiert. Wir haben 2022, soweit ich mich entsinne, auch unseren Rekord in Sachen Bierausschank gebrochen. Von dem her ist es dieses Jahr keine besondere Kirmes.

Können Sie sich noch an Ihre erste Kirmes erinnern?

Jörgens: Das gehörte für mich tatsächlich immer schon dazu. Meine Eltern hatten schon ganz lange einen Stand auf der Kirmes. Ganz am Anfang, als ich noch kleines Kind war, haben wir Fischbrötchen vor unserer Haustür verkauft – da gab es dann nur Fischbrötchen, keine Getränke oder irgendetwas anderes. Ich bin aber insofern mit der Kirmes großgeworden, weil in unserem Restaurant, das wir damals noch hatten, die Beschicker der Krammarktstände sich aufgehalten und Karten gespielt haben. Das waren damals unsere Stammgäste, auf die man sich gefreut hat, sie wiederzusehen. Grundsätzlich war Kirmes immer mit viel Arbeit für die Eltern verbunden. Da kamen dann oft genug meine Großeltern zum Einsatz, da meine Eltern eben kaum Zeit übrig hatten.

Was ist das Besondere für Sie an diesem Volksfest?

Jörgens: Es ist schon ein Phänomen, dass so viele Menschen, die schon lange nicht mehr in Wermelskirchen wohnen, immer noch einmal im Jahr dem Magnet Kirmes folgen und wieder zurück in die Stadt gezogen werden, um gemeinsam zu feiern und eine schöne Zeit zu verbringen. Für mich persönlich ist es wichtig und besonders, dass ich mit meinem tollen Team an den fünf Tagen einen guten Job erledige und jedes Jahr wieder etwas Gutes auf die Beine stelle.

Hintergrund

Denkmalschutz: Im Denkmalkataster der Stadt Wermelskirchen stehen rund 150 Baudenkmäler – das „Hotel zur Eich“an der Eich 7, das seit dem Jahr 2014 von Tina Jörgens als Inhaberin und Nachfolgerin ihres Vaters geführt wird, steht ebenfalls unter Denkmalschutz.

Alter: Wie alt genau das Gebäude ist, ist nicht bekannt, allerdings geht die Untere Denkmalbehörde von einer Bauzeit im späten 18. Jahrhundert aus.