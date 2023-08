„Für mich begann ein zweites Leben“

Nach ihrer Krebserkrankung hat Vanessa Wiemann ein etwas anderes Kochbuch herausgebracht.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Vanessa Wiemann blättert nachdenklich durch die großen, festen Seiten ihres Kochbuchs. „Die Diagnose kam am 23. Dezember 2015“, erzählt sie dann. Damals hatte sie gerade ihren 33. Geburtstag gefeiert, ihre Töchter waren vier und eins. „Brustkrebs“, sagt sie gefasst, „es war fünf vor zwölf.“ Es sei für sie völlig klar gewesen, den schulmedizinischen Weg zu gehen – alles zu tun, was möglich wäre, um den Krebs zu besiegen. „Ich hatte Todesangst“, sagt sie heute.

Im Krankenhaus in Witten-Herdecke traf sie während ihres Kampfes gegen die Krankheit eine Ärztin, die sie auf die Kraft der Ernährung aufmerksam machte. „Ich war immer offen für diese Themen gewesen“, sagt Vanessa Wiemann. Schon in ihrer Kindheit habe sie sich für Heilkräuter interessiert. „Ich dachte, ich lebe einigermaßen gesund“, erinnert sie sich.

Aber als ihr die Ärztin mit dem Hinweis auf eine mögliche Ernährungsumstellung mitten im Kampf gegen die Krankheit auch ein Stück Selbstwirksamkeit zurückgab, stellte Vanessa Wiemann ihr Leben auf den Kopf. „Ich erkannte, dass es Zeit wird, mein Leben zu überdenken und umzukrempeln“, erzählt die gelernte Wirtschaftswissenschaftlerin.

Während vor allem die männlichen Ärzte im Krankenhaus ihr empfahlen, in dieser schwierigen Situation das zu essen, worauf sie Hunger habe, bekam sie von der Ärztin Unterstützung. „Ich probierte am Anfang viele neue Rezepte aus“, erzählt Vanessa Wiemann. Zu Hause mit ihrer Mutter hatte sie früh die Begeisterung fürs Kochen und Backen entdeckt. Aber jetzt galten neue Regeln: „Ohne Zucker und ohne Kohlenhydrate.“ Kein Brot, kein Reis, keine Kartoffeln. Zu Hause kochte sie anfangs zweimal, damit auch ihr Mann und ihre Kinder satt wurden. Aber mit jedem Seminar, mit jedem Vortrag und jeder Studie, der sie sich widmete, gewann sie neue Erkenntnisse und neue Rezeptideen.

Und ihr Körper dankte es ihr. Die Nebenwirkungen der kräftezehrenden Therapie wurden abgemildert, sie schlief plötzlich besser, ihre Haut erholte sich, Stimmungsschwankungen verschwanden. „Ich gewann neue Energie“, erzählt sie. Seele und Körper hätten schnell auf die Ernährungsumstellung reagiert: „Es war eine kleine Therapie in sich.“ Sie nahm ihr Leben wieder aktiv in die Hand, traf berufliche Entscheidungen für die Zukunft, die wenig mit den alten Plänen zu tun hatten.

Sie ließ sich als Yogi ausbilden und bietet seitdem Yoga für Kinder und Erwachsene an. „Die Bewegung und die Natur: Für mich begann ein zweites Leben“, sagt sie. Und immer öfter begegnete ihr in ihrem Alltag die Ayurveda-Philosophie. Sie lernte die Prinzipien der uralten indischen Weisheit kennen. „Mir gefiel die Überzeugung, nicht Symptome zu behandeln, sondern Ursachen“, sagt sie. Und wieder stieg sie tief in das neue Thema ein.

„Mich überzeugte vor allem der Gedanke, dass es individuelle Lösungen geben muss“, betont sie. Ayurveda geht mit einem ganzheitlichen Anspruch davon aus, dass jeder Mensch aus fünf Elementen zusammengesetzt ist – mit ganz unterschiedlichen Anteilen. Vanessa Wiemann entschied sich für eine Ayurveda-Ausbildung, und als die Abschlussarbeit anstand, schrieb sie ein Kochbuch: „Ayurveda – Low Carb & Zuckerfrei“. Sie brachte ihre Überzeugungen von gesunder Ernährung unter einen Hut. Die Dozentin ermutigte sie schließlich, das Buch einem Verlag anzubieten und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Diesen Traum setzt die frisch gebackene Autorin aus Stumpf nun um: Sie stellt ihr neues Kochbuch vor. Aber statt mit einem Verlag hat sie nach ihren eigenen Regeln veröffentlicht und ein Buch herausgebracht, das unverkennbar ihre eigene Handschrift trägt – natürlich nur im übertragenen Sinne. Jede Seite ihres neuen Buches atmet ihre Lebensphilosophie und ihren Überlebenswillen. Es ist ein wunderbares Buch entstanden, das sowohl grafisch als auch inhaltlich Maßstäbe setzt: „Ich möchte Menschen Mut machen, gut auf sich aufzupassen“, sagt sie und blättert weiter durch ihr Kochbuch. „Wir sollten nichts aufschieben, sondern jetzt anfangen, so zu leben, wie es unserer wahren Natur entspricht“, ist sie sicher. Das wünscht sie ihren Töchtern, und das möchte sie ihnen auch durch ihr eigenes Leben vermitteln.

Das wünscht sie sich auch für die Leser – sanft und freundlich, statt besserwisserisch oder fanatisch. Deswegen hat sie die ersten 50 Seiten ihres Buches ihrer eigenen Geschichte gewidmet und einem theoretischem Teil, der den Leser mit dem Basiswissen rund um Zucker, Kohlenhydrate und Ayurveda versorgt.

Danach widmet sich das großformatige Kochbuch den Lieblingsrezepten der Autorin. „Ich bin und bleibe ein Süßschnabel“, sagt Vanessa Wiemann und lacht. Deswegen gibt es nicht nur viele Rezepte für ein reichhaltiges Mittagessen, sondern auch Ideen für Kuchen, Kekse oder süße Getränke.

Hintergrund

Titel: Das Kochbuch „Ayurveda – Low Carb & Zuckerfrei“ von Vanessa Wiemann gibt es ab sofort in den heimischen Buchhandlungen Marabu und van Wahden. Außerdem können Interessierte das Buch über die Internetseite der Autorin bestellten.

Kosten: Das Buch kostet 32 Euro. „Ich werde mit diesem Titel nicht reich“, sagt die Autorin und verweist auf die hohen Druckkosten, die sie trägt. Sie habe dieses Buch aus Überzeugung herausgebracht. www.juliavanessawiemann.com