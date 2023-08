Für Getreide ist viel Regen ein Desaster

Der nasse Juli tat Gras und Raps gut – anders sieht es allerdings bei Weizen und Roggen aus.

Von Theresa Szorek

Wermelskirchen. „Was für den einen gut war, war für den anderen schlecht“, resümiert Ortslandwirt Torsten Mühlinghaus. Er bewirtschaftet mit seiner Familie in siebter Generation den Rautenbacher Hof. Zu seinem Betrieb gehören neben Feldern, auf denen auch Weizen angebaut wird, rund 60 Kühe. Ein glücklicher Umstand, wie die aktuelle Situation auf den deutschen Feldern zeigt. Der Regen der letzten Wochen hat so manchem Landwirt arg zugesetzt.

Die zweite Julihälfte war zwar im Durchschnitt ganze 1,8 Grad wärmer als die Referenzperiode, aber dafür auch deutlich nasser. Mit circa 100 Litern pro Quadratmeter wurden knapp 30 Prozent mehr Niederschlag als in der Referenzperiode verzeichnet. Das hatte nicht nur Auswirkungen auf die Freizeitgestaltung, sondern auch auf die Landwirtschaft. Zwar geht es den meisten Pflanzen, die auf den Feldern angebaut werden, bei kühlen Temperaturen und Niederschlag besser als bei Hitze und Trockenheit, doch andere hatten unter den extremen Schauern zu leiden.

Getreide eignet sich oft nur noch als Viehfutter – wenn überhaupt

„Für Gras und Mais war der Regen gut, für Getreide und Raps ein echtes Desaster“, erklärt Mühlinghaus. Durch die Feuchtigkeit verliert der Weizen an Qualität und kann kaum mehr zu Brot verarbeitet werden. Er eignet sich somit oft nur noch als Tierfutter oder wandert in die Biogasanlage. Im schlimmsten Fall ist er nur noch als Sondermüll zu gebrauchen. Getreidebauern, die für die Mühle anbauen, trifft das nasse und feuchte Wetter daher besonders hart.

Torsten Mühlinghaus hat seinen Weizen von vorne herein als Viehfutter eingeplant und kann ihn trotz des Regens wie vorgesehen nutzen. Darüber ist er froh. „Wir könnten dieses Getreide, das jetzt noch an Schweine und Rinder verfüttert werden kann, ohne Tiere nur noch für Biogas verkloppen“, sagt er: „Unsere vorherigen Generationen haben sich schon etwas dabei gedacht, als sie Landwirtschaft und Viehhaltung miteinander in Einklang gebracht haben. Diese Erfahrung ist viel wert.“

Aussagen von Veganern, die darauf bestehen, dass man in Deutschland keine Tierhaltung brauche, könne er daher nicht nachvollziehen. In der Landwirtschaft müsse man eben immer wieder mit spontanen Herausforderungen rechnen, wie etwa dem Dauerregen der letzten Wochen. „Das ist ja auch das Spannende an meinem Beruf“, findet Mühlinghaus. „Jedes Jahr ist anders.“ Das Wetter bestimme, wann er ernten, säen oder düngen könne. „Da brauche ich nicht in den Kalender gucken, in erster Linie muss das Wetter stimmen“, erklärt er. „Ich kann nicht auf den Acker fahren, weil grade der 15. Oktober ist.“ Von der Politik wünsche er sich daher mehr Flexibilität statt einer bürokratisch-starren Vergabe von Terminen, zum Beispiel bei der Gülleverordnung.

+ Das Weizenfeld von Torsten Mühlinghaus an der L101 zwischen Sonne und Kreckersweg soll diese Woche abgeerntet werden. © Stephan Singer

Der Deutsche Bauernverband berichtete Anfang August, dass bundesweit erst 20 Prozent der Weizen- und Roggenernte eingefahren werden konnte. Beim Winterraps sei es rund die Hälfte. Schuld daran sei die Feuchtigkeit des Bodens, die verhindere, dass schweres Gerät auf die Felder rollen kann. Mähdrescher und Co. seien für die Ernte unabdingbar, würden in dem nassen Boden aber versacken. Deshalb muss mit der Ernte gewartet werden, bis das Wetter wieder trockener wird. Außerdem müsse der Weizen nach der Ernte in speziellen Kammern getrocknet werden, dadurch entstünden hohe Kosten. Ein doppelter finanzieller Schlag für viele Bauern. „Wir im Bergischen leben nicht vom Getreide“, sagt Mühlinghaus. „Wir machen das vor allem für die Fruchtfolge.“ Damit ist, im Gegensatz zur Monokultur oder Einfeldwirtschaft, die zeitliche Abfolge verschiedener Nutzpflanzen auf einem Acker gemeint – zum Beispiel werden nacheinander Mais, Weizen, Raps und Kartoffeln angebaut. Diese Art des Anbaus erhält die Bodenfruchtbarkeit besonders effizient. Auf dem Rautenbacher Hof wird vor allem Mais angebaut, zu einem Drittel Getreide.

Für die Agrarwirtschaft ist Regen grundsätzlich besser als Hitze und Dürre, doch starker Niederschlag nach einer Dürreperiode kann auch zu unerwünschten Effekten führen. Ein ausgetrockneter Boden kann mit seiner verkrusteten Oberfläche das Wasser nur bedingt aufnehmen. Die Dürre schadet auch den Bakterien, die im Boden leben und darin Stickstoff binden. Das Biotop unter der Erde ist dann nachhaltig beeinträchtigt. Bis die ursprüngliche Aktivität der Bakterien wieder erreicht ist, kann viel Zeit vergehen. Im schlimmsten Fall kann sogar eine Erosion drohen, wenn Flüssigkeit abfließt, statt einzusickern.

Um seinen Weizen ernten zu können, wartet Mühlinghaus wie viele andere Landwirte auf gutes Wetter. „Getreide kann man nur ernten, wenn es trocken ist, und zwar nicht nur einen halben Tag lang.

Am besten wären zwei bis drei Tage Sonnenschein und ein schöner Wind. Wenn das Wetter so ist, wie jetzt, wenn alle zwei Tage zwei Liter vom Himmel kommen, fängt man mit dem Warten wieder von vorne an.“ Denn beim Weizen sei es so wie mit der nassen Wäsche, die zum Trocknen aufgehängt werde. Die sei auch nicht nach ein paar Stunden schon wieder trocken. Anfang dieser Woche soll es endlich soweit sein. Der Wetterbericht sagt Sonne und 26 Grad vorher. Dann kann auch auf seinem Feld an der L101 endlich der Mähdrescher angeworfen werden.

Regen im Juli

Zu warm: Mit 18,7 Grad Celsius lag der Juli um 1,8 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990, berichtet der Deutsche Wetterdienst.

Zu nass: Mit circa 100 Litern pro Quadratmeter wurden knapp 30 Prozent mehr Niederschlag als in der Referenzperiode verzeichnet. Besonders betroffen waren zunächst der Norden und Nordwesten, in der letzten Juliwoche breiteten sich die Niederschläge auf alle weiteren Regionen Deutschlands aus.